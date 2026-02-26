México

Eiza González se sincera sobre su lucha contra los trastornos alimenticios: “No ha sido fácil y aún continúa”

La actriz sufrió dismorfia corporal a raíz de las constantes críticas y señalamientos sobre su físico

REUTERS/Eduardo Munoz
REUTERS/Eduardo Munoz

Eiza González es hermética sobre su vida privada, sin embargo ocasionalmente comparte algunos detalles sobre sus seguidores de redes sociales.

En esta ocasión, la actriz mexicana abrió su corazón y compartió una reflexión sobre su lucha contra los trastornos alimenticios. Esto, con la intención generar conciencia sobre las batallas que muchas personas, como ella, enfrentan todos los días.

La mayor parte de mi vida mi relación con mi cuerpo ha sido complicada. Comenzó a una edad temprana, después de la muerte repentina de mi padre, cuando lidié con la depresión comiendo compulsivamente—tratando de calmar el dolor que no había procesado. A los 13, había ganado 30 libras (aprox. 13 kilos) casi de la noche a la mañana, navegando el dolor, la pubertad y la confusión todo a la vez", comenzó.

(Captura IG: @eizagonzalez)
(Captura IG: @eizagonzalez)

Todo empeoró cuando incursionó en el medio artístico nacional, pues comenzó a recibir críticas por su apariencia física.

“A los 15 años, de repente fui puesta en el ojo público. Cada imagen era diseccionada, cada detalle criticado, y todos parecían tener una opinión sobre mi cuerpo, quién era y quién debía ser. Ese nivel de escrutinio alimentó, de forma natural, una profunda dismorfia corporal y me envió por un camino doloroso. Me volví obsesiva: constantemente me pesaba, valoraba mi valía en kilogramos (libras), y me preguntaba si perder más haría que la gente me quisiera, o que yo misma me quisiera", contó.

(Foto Jordan Strauss/Invision/AP)
(Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

Los aprendizajes

Tras años de lucha constante, y con ayuda de especialistas, Eiza González ha aprendido a aceptarse y amarse tal como es.

“Hoy, como una mujer adulta, me escojo a mí misma. No ha sido un camino fácil, y aún continúa. Con el paso del tiempo, a medida que mi cuerpo ha cargado con el peso de mis experiencias y me ha respondido, mis prioridades han cambiado. Su fuerza ahora tiene un propósito diferente”, dijo.

De acuerdo con la información que compartió, aprendió que la aprobación que buscaba no estaba en los demás, sino en ella misma. A raíz de ello, ha tomado decisiones diferentes sobre su cuerpo con base en su salud y bienestar general.

(IG)
(IG)
“La única cosa que aprendí de todo esto es lo poderosa que puede ser la mente y cuánto podemos cambiar cuando ponemos nuestra voluntad en ello (...) Me he comprometido profundamente a darle amor a mi cuerpo: nutrirlo con amabilidad, cuidado y respeto para que pueda sentirse feliz y pleno. Estoy orgullosa de dónde estoy y del arduo trabajo que ha implicado romper viejos patrones.”

La actriz concluyó su mensaje con unas palabras de amor y empatía para las personas que se encuentran atravesando por una situación similar y reiteró que nunca es demasiado tarde para elegirse a uno mismo y honrar el cuerpo por las razones correctas.

