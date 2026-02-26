Así fue la lujosa celebración de cumpleaños Kai, hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann celebran el cumpleaños número ocho de su hija Kai con una fiesta temática de dragones. (Instagran: Aislinn Derbez)

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann volvieron a aparecer juntos en redes sociales con motivo del cumpleaños número ocho de su hija Kai, a quien le dieron la bienvenida el 25 de febrero de 2018.

La creadora de “La Magia del Caos” sorprendió a sus seguidores al revelar fotos y videos de la fiesta temática en la que su hija estuvo rodeada de sus seres queridos.

La lujosa celebración de Kailani Ochmann incluyó un pastel en forma de castillo, piñata y decoración especial para invitados. (RS)

El festejo de Kai, hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

A través de sus cuentas oficiales, Aislinn Derbez felicitó a su hija y compartió varios de los momentos que compartieron durante la celebración.

“Hoy es el cumpleaños de esta cosita hermosa y ahorita les platico el fiestón tan mágico de dragones que tuvimos”, colocó en una historia.

En sus instantáneas se puede observar el pastel en forma de castillo de dragones, la mesa de dulces, la piñata y más detalles de la lujosa celebración que la pequeña vivió junto a sus padres.

Aislinn Derbez comparte fotos y videos de la fiesta de cumpleaños de Kai, mostrando momentos íntimos en familia. (Captura de pantalla)

Por su parte, Mauricio Ochmann posteó una serie de fotos junto a su hija acompañadas con un mensaje de felicitación que recibió miles de comentarios positivos.

“Mi hermosa personita está de cumple hoy. Se me llena el corazón de amor por ti, Kailani”, escribió.

Tras las publicaciones de su expareja, reposteó varias fotos y videos de los momentos que compartieron en familia, pues pese a su separación de la actriz, mantiene una relación cercana .

Kai, hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, mantiene una presencia destacada en redes sociales desde su nacimiento en Los Ángeles.(IG: mauochmann)

La divertida felicitación de Eugenio Derbez a su nieta Kai

Fue en 2018 cuando el actor y comediante se convirtió en abuelo por primera vez tras la llegada de Kailani Ochmann, desde el nacimiento de la pequeña, ambos han acaparado la atención de los internautas con fotografías juntos.

Con motivo de su cumpleaños número ocho, el actor de “No se aceptan devoluciones” y “Radical” reflexionó sobre el impacto que tuvo en su vida la llegada de su primera nieta y bromeó sobre su faceta como abuelo.

“Desde que me hice abuelo, todo el mundo me habla más fuerte, me ofrece su asiento, me recomienda vitaminas y mis amigos dejaron de decirme ‘bro’ y ahora me dicen ‘Don’. Pero si este es el precio que tengo que pagar por ser el abuelo de Kai. ¡Que me vayan pidiendo mi credencial del INSEN (INAPAM)!“, escribió.

Por su parte, Alessandra Rosaldo, esposa de Derbez, dejó ver el cariño que siente por Kai a través de los comentarios: “Te amamos, Kai”.

(Captura de pantalla)

El crecimiento de Kailani Ochmann, nieta de Eugenio Derbez

Kailani Ochmann nació el 25 de febrero de 2018 en Los Ángeles, California.

Desde su nacimiento, sus padres Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann compartieron imágenes y momentos familiares en redes sociales, generando una gran cantidad de seguidores.

Kai aparece frecuentemente en las publicaciones de ambos, reforzando la imagen de una familia unida , incluso después de la separación de sus padres en 2020.

Su cumpleaños número 7 se celebró en Ciudad de México con una fiesta de temática de gatos , rodeada de familiares y amigos.

La exposición en redes sociales ha permitido que muchas personas sigan el crecimiento de Kai y la evolución de la dinámica familiar.