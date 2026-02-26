Así es cómo puede ver sin telescopio la alineación planetaria que ocurrirá el próximo 28 de febrero

El 28 de febrero de 2025 México será testigo de una alineación planetaria con seis planetas visibles en el cielo al atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El horizonte de México se convertirá el 28 de febrero de 2025 en el escenario de una de las alineaciones planetarias más notables de los próximos quince años: seis planetas aparecerán simultáneamente en una misma franja del cielo al caer la tarde, y este fenómeno no podrá repetirse antes del año 2040, según la NASA y equipos científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La oportunidad para observar este “desfile planetario” será única en su tipo debido a su rareza numérica. Para los observadores desde México, la secuencia prevista según la comenzará entre las 18:00 y las 19:00 horas, de acuerdo con información de UNAM Global.

Durante esa hora después de la puesta del sol, Mercurio y Saturno se asomarán primero, seguidos por Venus, Júpiter, Urano y Neptuno. Cinco de ellos serán visibles a simple vista y sólo Urano y Neptuno requerirán de telescopios por su escaso brillo.

Una rara alineación de seis planetas del sistema solar se presenta en el cielo, ofreciendo un espectáculo astronómico que será visible a simple vista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para ver la alineación planetaria del 28 de febrero desde México con y sin telescopio

La alineación planetaria del 28 de febrero de 2026 será visible desde México poco después del atardecer. Es por eso que aquí te damos recomendaciones para observar este fenómeno, tanto a simple vista como con instrumentos ópticos, de acuerdo con información de la NASA y de la UNAM.

¿Qué podrás ver?

Planetas visibles a simple vista: Mercurio, Venus, Saturno y Júpiter.

Con binoculares o telescopio: Urano (binoculares) y Neptuno (telescopio). Estos dos planetas son muy tenues y requieren cielos oscuros y sin contaminación lumínica.

Horario y orientación (mejor momento): Aproximadamente 30 minutos después del atardecer local.

Dónde mirar:

Oeste (bajo en el horizonte): Mercurio, Venus y Saturno.

Suroeste (más alto): Urano.

Este/Sureste (alto en el cielo): Júpiter.

Neptuno estará cerca de Saturno, pero solo es visible con telescopio.

Saturno será uno de los planetas que será visible a simple vista-. SOCIEDAD INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA/JPL/SPACE SCIENCE INSTITUTE

Consejos para la observación sin telescopio

Busca un horizonte occidental despejado: Las montañas, edificios o árboles pueden dificultar la visión de los planetas más bajos, especialmente Mercurio y Venus.

Llega temprano: Comienza la observación apenas oscurece. Mercurio y Venus se ocultan rápido.

Identifica a Venus: Es el objeto más brillante después de la Luna y servirá como guía para encontrar Mercurio y Saturno.

Júpiter: Fácil de identificar, alto en el sureste, cerca de la Luna ese día.

Evita la contaminación lumínica: Aléjate de las luces de la ciudad para mejorar la visibilidad.

Consejos para la observación con binoculares o telescopio

Urano: Busca cerca de la constelación de Tauro, bajo las Pléyades. Binoculares te ayudarán a distinguirlo como un punto azul‑verdoso tenue.

Neptuno: Muy cerca de Saturno, bajo y difícil de ver; usa telescopio solo cuando el Sol ya esté completamente oculto para evitar riesgos oculares.

Precaución: Nunca apuntes binoculares o telescopio hacia el Sol ni observes en dirección al Sol antes de que se haya puesto por completo.

Detalles adicionales: Con telescopio pequeño puedes distinguir los anillos de Saturno y las lunas principales de Júpiter.

Herramientas útiles

Apps recomendadas: Star Walk 2, Stellarium, SkySafari. Estas aplicaciones te muestran en tiempo real la ubicación de los planetas según tu ubicación.

Accesorios: Trípode para binoculares o telescopio, ropa abrigadora y una linterna roja para consultar mapas celestes sin afectar tu adaptación a la oscuridad.

Consejo de seguridad: Espera siempre a que el Sol se haya puesto antes de usar cualquier instrumento óptico.