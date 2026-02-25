México

¿Cuál fue el partido de fútbol más visto por los mexicanos en 2025?

El análisis de los términos más consultados permite inferir el impacto social y mediático de los encuentros

¿Cuál fue el partido de fútbol más visto por los mexicanos en 2025? (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

En 2025, la medición del interés público en eventos deportivos encontró en Google Trends una herramienta clave para identificar tendencias de búsqueda y conocer cuáles fueron los partidos de fútbol más seguidos por los mexicanos.

El análisis de los términos más consultados permite inferir el impacto social y mediático de los encuentros, más allá de los datos de audiencia televisiva tradicional.

Los partidos más buscados por los mexicanos

De acuerdo con el análisis de las tendencias en Google Trends México, cinco partidos sobresalieron en las preferencias de búsqueda durante 2025:

  • América vs Toluca
  • Guadalajara vs América
  • América vs Cruz Azul
  • Portugal vs España
  • América vs Minnesota

La lista, en la que predomina la presencia del Club América, refleja el arraigo y la popularidad del equipo en el país. Solo un encuentro internacional, Portugal vs España, figura entre los partidos destacados, lo que indica el peso de los duelos locales en la agenda digital mexicana.

Los partidos más buscados por los mexicanos (Foto. Google Trends)

América, protagonista indiscutible en la conversación nacional

La hegemonía del Club América en la lista responde a varios factores: es uno de los equipos con mayor base de aficionados, genera polémica, y su presencia en instancias decisivas suele garantizar altos niveles de audiencia y búsqueda en internet.

Los partidos América vs Toluca, América vs Cruz Azul y Guadalajara vs América (el clásico nacional) concentran buena parte del interés, tanto por la rivalidad histórica como por la relevancia de los torneos en los que se enfrentaron.

Guadalajara vs América, conocido como el clásico del fútbol mexicano, suele figurar entre los eventos deportivos más seguidos año tras año.

En 2025, este encuentro volvió a posicionarse como uno de los favoritos, revalidando su estatus de cita obligada para millones de espectadores.

América, protagonista indiscutible en la conversación nacional (X / Club América)

El atractivo de los duelos internacionales

La inclusión de Portugal vs España en la lista demuestra la atención que despiertan los grandes partidos internacionales, especialmente cuando involucran a figuras reconocidas y selecciones históricas.

Aunque el interés por el fútbol europeo es significativo en México, la tendencia muestra que los partidos de equipos nacionales siguen siendo predominantes en la conversación digital.

El fenómeno América vs Minnesota

El partido América vs Minnesota destaca entre los más buscados, probablemente por tratarse de un encuentro amistoso internacional o de un torneo especial. Este tipo de duelos suelen captar la atención de la afición mexicana que reside en Estados Unidos o que sigue de cerca la actividad internacional de los equipos locales.

¿Cuál fue el partido más visto?

De acuerdo con el comparativo de Google Trends México, el partido más buscado y, por ende, el más visto digitalmente por los mexicanos en 2025 fue Guadalajara vs América. Este clásico nacional superó en tendencia de búsqueda a los otros cuatro encuentros, confirmando su relevancia en la cultura deportiva mexicana.

De acuerdo con el comparativo de Google Trends México, el partido más buscado y, por ende, el más visto digitalmente por los mexicanos en 2025 fue Guadalajara vs América. (Ilustración: Jovani Pérez)

Las razones detrás de este liderazgo incluyen:

  • Rivalidad histórica entre ambos clubes.
  • Impacto mediático previo y posterior al encuentro.
  • Participación de figuras populares y polémicas.
  • Definición de instancias clave del torneo.

Factores que influyen en la búsqueda y el consumo de fútbol

El auge de las plataformas digitales y la multiplicidad de dispositivos para seguir los partidos han transformado los hábitos de consumo. Hoy, los aficionados no solo ven los encuentros por televisión sino que buscan información, estadísticas, alineaciones y reacciones en tiempo real a través de internet.

Entre los factores que determinan el interés de búsqueda destacan:

  • Expectativa generada por los clásicos y finales.
  • Presencia de jugadores destacados y figuras mediáticas.
  • Incidencia de polémicas o decisiones arbitrales.
  • Promociones y alianzas con plataformas de streaming.

Conclusión: el clásico nacional, líder indiscutible

El análisis de Google Trends México señala que Guadalajara vs América fue el partido de fútbol más seguido por los mexicanos en 2025.

La rivalidad, la historia y la pasión asociadas a este clásico continúan posicionándolo como el evento futbolístico más relevante para la audiencia mexicana, tanto en televisión como en plataformas digitales.

