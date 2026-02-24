México

Sheinbaum prevé que mañana se reanuden las clases en Jalisco y Michoacán tras hechos de violencia por abatimiento de ‘El Mencho’

Luego de los recientes hechos violentos desatados tras la captura de “El Mencho”, distintos estados en el país tomaron medidas de seguridad que ya se están reestableciendo

Guardar
Luego de los recientes hechos
Luego de los recientes hechos violentos desatados tras la captura de “El Mencho”, distintos estados en el país tomaron medidas de seguridad (Gobierno de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se prevé que para mañana martes 24 de febrero se reanuden las clases en los estados de Jalisco y Michoacán.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que estas medidas de seguridad que se impusieron después del operativo donde fue abatido “El Mencho”, ya se están levantando,

“Ayer hablé personalmente con los gobernadores de Jalisco y Michoacán. El día de hoy no se llamó a clases pero mañana se espera que se normalicen las actividades”, detalló.

Información en desarrollo

Temas Relacionados

El MenchoClaudia Sheinbau,JaliscoMichoacánregreso a clasesmexico-noticias

Más Noticias

Gobierno de Sheinbaum anuncia plan para reinserción social de jóvenes delincuentes, presentan avances de campaña contra fentanilo

Los programas fueron presentados durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum

Gobierno de Sheinbaum anuncia plan

Quien es el ex esposo de Niurka Marcos atacó verbalmente a Kunno por ser “el lamebotas de Ángela Aguilar”

Una acalorada discusión entre las celebridades provocó el primer gran conflicto en la sexta temporada de “La Casa de los Famosos” de Telemundo

Quien es el ex esposo

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 24 de febrero: reducción de carriles en la autopista México-Cuernavaca

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Beca Rita Cetina para primaria 2026: qué hacer si no asistí a mi asamblea informativa para el registro

La CNBBBJ anunció la realización de una reunión final destinada a quienes faltaron a su asamblea

Beca Rita Cetina para primaria

Col: la hortaliza que desinflama y favorece la digestión

Este vegetal destaca por su aporte de vitaminas, antioxidantes y su presencia constante en la cocina mexicana tradicional

Col: la hortaliza que desinflama
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a cinco presuntos “montachoques”

Detienen a cinco presuntos “montachoques” en Ecatepec: señalaron que pertenecían al grupo delictivo ‘La Chokiza’

Ésta es la fortuna de Elon Musk, el empresario más rico del mundo criticó a Sheinbaum por acciones contra el narco

Xóchitl Gálvez reconoce el trabajo de Sheinbaum por captura de El Mencho: “Es momento de unidad entre los mexicanos”

Quién es “El Tuli” del CJNG: lo que revelan los corridos sobre el compadre de “El Mencho”

Salmo 91: la oración de protección que compartían “El Mencho” y “El Mayo” Zambada

ENTRETENIMIENTO

Quien es el ex esposo

Quien es el ex esposo de Niurka Marcos atacó verbalmente a Kunno por ser “el lamebotas de Ángela Aguilar”

Jedicon 2026 en CDMX: fechas, precios y todo sobre la convención de Star Wars

Iñaki Godoy llega a la Arena México para presentar la nueva temporada de One Piece

Alana Flores llama cobarde a Samadhi Zendejas tras la cancelación de su pelea en Supernova Génesis 2026

Hermana de Daniel Bisogno responde a Pati Chapoy tras acusaciones de negligencia hacia su madre

DEPORTES

CONADE anuncia construcción de más

CONADE anuncia construcción de más de 4 mil canchas en México rumbo al Mundial 2026

‘Ponte Nuevo, Ponte Mundial’: así es el programa que busca impulsar el Mundial 2026 en Monterrey

Newcastle United vs FK Qarabağ : cuándo y dónde ver el juego de vuelta de la UEFA Champions League en México

Samuel García lanza ‘Operación Muralla’: sistema que resguardará Monterrey durante el Mundial 2026 tras ola de violencia

Iñaki Godoy llega a la Arena México para presentar la nueva temporada de One Piece