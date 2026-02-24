Sheinbaum prevé que mañana se reanuden las clases en Jalisco y Michoacán tras hechos de violencia por abatimiento de ‘El Mencho’

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se prevé que para mañana martes 24 de febrero se reanuden las clases en los estados de Jalisco y Michoacán.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que estas medidas de seguridad que se impusieron después del operativo donde fue abatido “El Mencho”, ya se están levantando,
“Ayer hablé personalmente con los gobernadores de Jalisco y Michoacán. El día de hoy no se llamó a clases pero mañana se espera que se normalicen las actividades”, detalló.
Información en desarrollo
