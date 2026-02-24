México

La CFE concluye obras eléctricas que impactan el desarrollo en entidades como Michoacán, Guerrero e Hidalgo

Unas 10 mil personas han empezado a contar con el servicio en lo que va de 2026, a partir de la puesta en marcha de 354 iniciativas cuya inversión asciende a 185 millones de pesos en distintas regiones

Con obras prioritarias y enfoque
Con obras prioritarias y enfoque social, el país busca que nadie quede fuera de los servicios energéticos para 2028. FOTO: CFE

Más de 330 mil personas han accedido a electricidad gracias al Programa Prioritario de Obras de Justicia Energética 2025–2028 impulsado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Esta iniciativa, que contempla la construcción de 42,221 obras de electrificación en todo México, se apoya en una inversión superior a 18,900 millones de pesos.

Los fondos provienen principalmente del Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE), gestionado por la Secretaría de Energía (SENER), como parte de una estrategia conjunta de justicia energética.

En el periodo comprendido entre octubre de 2024 y 2026, la CFE ha finalizado 16,449 obras, con lo que se ha beneficiado a miles de habitantes de zonas rurales, comunidades indígenas y áreas urbanas marginadas.

Tan solo en lo que va de 2026, cerca de 10 mil personas han recibido el servicio eléctrico mediante 354 proyectos terminados, con una inversión de 185 millones de pesos.

Chihuahua, Sonora y otros estados: foco de inversión eléctrica

Durante 2026, la atención se ha dirigido especialmente a ocho entidades: Chihuahua, Sonora, Michoacán, Durango, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Oaxaca.

En estos estados se concentran 5,320 obras, que impactarán en la vida de casi 55 mil habitantes y representarán una inversión de 1,884 millones de pesos.

Según las previsiones oficiales, al cierre del año se habrán ejecutado 8,225 obras con una inversión total de 2,726 millones de pesos, en beneficio de 84,400 personas.

El objetivo declarado por la administración federal apunta a alcanzar una cobertura eléctrica nacional del 99.88% antes de finalizar 2026.

La meta, establecida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaria de Energía Luz Elena González Escobar y la Directora General de la CFE Emilia Calleja Alor, es conectar a los 231 mil habitantes que aún permanecen sin acceso a la red antes de 2028.

Pueblos originarios: electrificación como eje de justicia

Entre 2025 y 2026, la CFE ha formalizado 1,091 obras de electrificación en el marco de 18 Planes de Justicia de los Pueblos Originarios. Estas acciones están respaldadas por una inversión de 983.4 millones de pesos y cuentan, además, con aportaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.

Hasta el momento, 787 obras han concluido, lo que representa un avance del 72%. Las 304 restantes están programadas para finalizar en octubre de 2026. En total, 55,183 habitantes de comunidades indígenas han comenzado a experimentar los beneficios directos de la electricidad.

Casos locales: de Michoacán a Hidalgo

En la localidad de Yereje Canteras, municipio de Epitacio Huerta, Michoacán, cinco familias han recibido suministro eléctrico por primera vez. La obra, parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, consistió en la ampliación de la red eléctrica: se instalaron 0.21 kilómetros de circuito de media tensión, cinco postes, un transformador de 25 KVA y muretes con acometidas para cada vivienda.

Por su parte, en Xalocán, municipio de Chilapa de álvarez, Guerrero, ocho familias accedieron al servicio tras la construcción de 1.90 kilómetros de circuito, 31 postes y un transformador de 10 KVA. Cada elemento instalado simboliza, para los responsables del proyecto, esfuerzo, coordinación y vocación de servicio.

En Dos Carlos Pueblo Nuevo, municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, 47 familias obtuvieron acceso a la red eléctrica con la instalación de 25 postes, cuatro transformadores (40 KVA en total), 42 preparaciones para acometida y cinco muretes.

Estado de México: impacto en el desarrollo social

Otro caso relevante se encuentra en la localidad General Wenceslao Labra, en Zumpango, Estado de México, donde 150 familias han sido beneficiadas tras la construcción de 2.09 kilómetros de red de media tensión, la instalación de 51 postes, 21 transformadores (315 KVA en total) y 156 acometidas.

El acceso a la electricidad no solo facilita la vida doméstica: fortalece los sistemas de salud, impulsa la educación y promueve la conectividad digital. Además, contribuye a frenar la migración causada por la falta de oportunidades y disminuye la vulnerabilidad ante fenómenos climáticos.

Con estas acciones, la CFE reafirma su compromiso con el desarrollo social y la reducción de brechas en el acceso a servicios básicos, avanzando hacia una cobertura eléctrica prácticamente universal en México.

