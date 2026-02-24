Anahí y Manuel Velasco sorprenden con emotivo regalo a su sobrino que fue atacado por un tiburón

Anahí y Manuel Velasco enviaron a Patricio un emotivo regalo con mensajes positivos y una caricatura, que fortaleció su ánimo en la recuperación (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Un ataque de tiburón de arrecife en Tulum interrumpió las vacaciones de Patricio, de once años, hijo de Marichelo Puente y Jorge D’Alessio. El menor fue mordido varias veces en la pierna mientras jugaba en la orilla junto a su hermano Santiago y un amigo.

La reacción veloz de su hermano y la intervención de su madre, que le improvisó un torniquete con una toalla antes de trasladarlo al hospital, resultaron esenciales para su recuperación.

El ataque, provocado por un tiburón de arrecife que se aproximó a la costa de la playa de Tulum, sorprendió a la familia. Patricio recibió tres mordidas, siendo la segunda la más profunda. Los adultos y su hermano mayor lo auxiliaron de inmediato y lo llevaron para recibir atención médica profesional.

'Patito', se encuentra en proceso de recuperación y su madre resaltó la evolución positiva de sus lesiones (IG)

Ya en el hospital, el equipo médico suturó la herida de Patricio y, más tarde, fue revisada nuevamente por especialistas en la Ciudad de México. Actualmente, el menor permanece fuera de peligro y en proceso de cicatrización.

Patricio utiliza una silla de ruedas y, según su familia, mantiene una actitud positiva y muestra fortaleza emocional durante la recuperación.

Recuperación y valentía de Patricio

La familia ha permanecido cercana en todo momento, resaltando la valentía de Patricio. Las revisiones médicas han confirmado que la lesión evoluciona favorablemente y la pierna muestra señales de recuperación.

Tanto Marichelo Puente como Jorge D’Alessio han manifestado su alivio y gratitud por la atención recibida, y han destacado lo inusual que resultan eventos como este en las playas mexicanas.

Un tiburón mordió al hijo de Jorge D'Alessio

El emotivo regalo de Anahí y Manuel Velasco

En este contexto, Patricio recibió un obsequio especialmente significativo de su tía Anahí y su tío Manuel Velasco, quienes enviaron una caja con una caricatura de él cargando un tiburón.

El regalo incluía pequeñas cajas con mensajes motivacionales, como “Tu corazón es valiente” y “Aquí estamos todos los que te queremos para ti”. El mensaje principal subrayaba:

“Hoy celebramos tu anécdota de vida, eres tan valiente. Tienes la mejor actitud y eso solo lo logra un corazón único como el tuyo, ningún tiburón puede contigo. Tus tíos: Titití, tío Manuel, Manu y Emi”.

La reacción de Patricio fue de profunda emoción y gratitud. Compartió el detalle en redes sociales, resaltando la importancia del apoyo familiar en su ánimo y proceso de recuperación.

El pequeño de once años fue mordido por un tiburón de arrecife

Mensajes de apoyo y agradecimiento de la familia

Después del gesto de sus tíos, Patricio publicó un mensaje en el que reconoció cuánto significó ese regalo para él. “Hace unos días viví una de las peores experiencias de mi vida y mis tíos me dieron uno de los mejores regalos. Los amo con todo mi corazón y que cumplan sus mejores sueños, los amo con todo mi corazón”, escribió.

La propia Anahí le respondió en redes, expresando su alegría por la recuperación de su sobrino: “Te amamos muchísimo”. Por su parte, Marichelo Puente añadió que el menor permanece en silla de ruedas, pero se encuentra muy bien y mantiene una actitud positiva, aspecto que considera fundamental en este proceso.

Las palabras de la familia reflejan el impacto emocional del incidente y la fuerza demostrada por Patricio durante la recuperación.