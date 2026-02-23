México

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 23 de febrero

Cada lunes hay una disputa entre equipos por saber quién podrá tener este espacio

Los spoilers aseguran que el
Los spoilers aseguran que el equipo Rojo de Exatlón México vencerá

Las expectativas crecen en las playas donde se desarrolla Exatlón México: hoy se define la disputa más codiciada de la semana, la Villa 360.

Los equipos Rojo y Azul inician la jornada con objetivos claros y la presión de no ceder terreno en la semana 21 de la novena temporada.

La incógnita sobre quién se quedará con el espacio privilegiado mantiene en vilo a los seguidores, mientras rumores y filtraciones alimentan el debate en redes sociales.

Diversas cuentas especializadas y publicaciones de fans señalan que el equipo Rojo sería el ganador de la Villa 360 durante la transmisión de este lunes 23 de febrero.

Según estos rumores, la eliminación de Alejandro Aguilera, considerado un atleta fuerte de los Azules, habría debilitado la estrategia de los celestes y favorecido la racha de los Rojos.

¿Por qué importa la Villa 360?

La Villa 360 está en
La Villa 360 está en juego durante el episodio del lunes, tras la eliminación de Alejandro Aguilera

La Villa 360 representa mucho más que un simple lugar de descanso dentro de Exatlón México.

Los equipos que la consiguen acceden a mejores condiciones para la recuperación física, alimentación y planificación estratégica.

Este beneficio puede marcar la diferencia en el rendimiento de los atletas durante los siguientes circuitos y retos, permitiendo que el grupo ganador afronte los desafíos con mayor energía y cohesión.

Históricamente, los equipos que logran instalarse en la Villa 360 experimentan un repunte en su desempeño, gracias a la calidad de las instalaciones y el ambiente de concentración que ofrece el espacio.

Quiénes siguen en Exatlón México

Equipo Rojo

  • Mati Álvarez
  • Mario Osuna
  • Paulette Galardo
  • Humberto Noriega
  • César Villaluz
  • Karol Rojas
  • Ella Bucio
  • Benyamin Saracho

Equipo Azul

  • Evelyn Guijarro
  • Koke Guerrero
  • Ernesto Cázares
  • Doris del Moral
  • Alexis Vargas
  • Katia Gallegos
  • Adrián Leo
  • Danna Castro
Miembros del equipo azul de
Miembros del equipo azul de Exatlón México perderían la villa

Dónde y cuándo ver Exatlón México

Plataformas de transmisión:

  • Televisión abierta: Canal Azteca Uno
  • En línea: Sitio oficial de Azteca Uno
  • App TV Azteca en Vivo: Disponible para Android y iOS
  • YouTube: Capítulos completos y fragmentos subidos horas después
  • Redes sociales (TikTok, YouTube): Clips destacados de los mejores momentos

Horarios de transmisión:

  • Lunes a viernes: 20:30 a 22:30 horas (Ciudad de México)
  • Domingos de eliminación: 20:00 a 23:00 horas

Resumen de Exatlón México

El equipo Rojo inicia la semana con 10 integrantes, incluyendo a figuras como Mati Álvarez, Ella Bucio y Mario Osuna, mientras que los Azules compiten con nueve atletas tras la salida de Alejandro Aguilera.

El atleta Alejandro Aguilera, reciente
El atleta Alejandro Aguilera, reciente eliminado de Exatlón México, participa en una conversación en vivo para compartir su experiencia.

La reciente eliminación impactó en la moral y la estrategia de los celestes, quienes además rechazaron utilizar recursos como el Salvo Conducto y la Medalla Transferible Grupal para proteger a su compañero, según lo relatado por Antonio Rosique durante el Duelo de Eliminación.

Por el lado de los Rojos, la permanencia de su plantilla completa refuerza su condición de favoritos, aunque la presión aumenta conforme avanza la temporada y se reducen las oportunidades para asegurar ventajas.

