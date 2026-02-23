Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 23 de febrero

Los spoilers aseguran que el equipo Rojo de Exatlón México vencerá (Facebook/ExatlonMx)

Las expectativas crecen en las playas donde se desarrolla Exatlón México: hoy se define la disputa más codiciada de la semana, la Villa 360.

Los equipos Rojo y Azul inician la jornada con objetivos claros y la presión de no ceder terreno en la semana 21 de la novena temporada.

La incógnita sobre quién se quedará con el espacio privilegiado mantiene en vilo a los seguidores, mientras rumores y filtraciones alimentan el debate en redes sociales.

Diversas cuentas especializadas y publicaciones de fans señalan que el equipo Rojo sería el ganador de la Villa 360 durante la transmisión de este lunes 23 de febrero.

Según estos rumores, la eliminación de Alejandro Aguilera, considerado un atleta fuerte de los Azules, habría debilitado la estrategia de los celestes y favorecido la racha de los Rojos.

¿Por qué importa la Villa 360?

La Villa 360 está en juego durante el episodio del lunes, tras la eliminación de Alejandro Aguilera (Facebook/ExatlonMx)

La Villa 360 representa mucho más que un simple lugar de descanso dentro de Exatlón México.

Los equipos que la consiguen acceden a mejores condiciones para la recuperación física, alimentación y planificación estratégica.

Este beneficio puede marcar la diferencia en el rendimiento de los atletas durante los siguientes circuitos y retos, permitiendo que el grupo ganador afronte los desafíos con mayor energía y cohesión.

Históricamente, los equipos que logran instalarse en la Villa 360 experimentan un repunte en su desempeño, gracias a la calidad de las instalaciones y el ambiente de concentración que ofrece el espacio.

Quiénes siguen en Exatlón México

Equipo Rojo

Mati Álvarez

Mario Osuna

Paulette Galardo

Humberto Noriega

César Villaluz

Karol Rojas

Ella Bucio

Benyamin Saracho

Equipo Azul

Evelyn Guijarro

Koke Guerrero

Ernesto Cázares

Doris del Moral

Alexis Vargas

Katia Gallegos

Adrián Leo

Danna Castro

Miembros del equipo azul de Exatlón México perderían la villa (Facebook/ExatlonMx)

Dónde y cuándo ver Exatlón México

Plataformas de transmisión:

Televisión abierta: Canal Azteca Uno

En línea: Sitio oficial de Azteca Uno

App TV Azteca en Vivo: Disponible para Android y iOS

YouTube: Capítulos completos y fragmentos subidos horas después

Redes sociales (TikTok, YouTube): Clips destacados de los mejores momentos

Horarios de transmisión:

Lunes a viernes: 20:30 a 22:30 horas (Ciudad de México)

Domingos de eliminación: 20:00 a 23:00 horas

Resumen de Exatlón México

El equipo Rojo inicia la semana con 10 integrantes, incluyendo a figuras como Mati Álvarez, Ella Bucio y Mario Osuna, mientras que los Azules compiten con nueve atletas tras la salida de Alejandro Aguilera.

El atleta Alejandro Aguilera, reciente eliminado de Exatlón México, participa en una conversación en vivo para compartir su experiencia. (Facebook/ExatlonMx)

La reciente eliminación impactó en la moral y la estrategia de los celestes, quienes además rechazaron utilizar recursos como el Salvo Conducto y la Medalla Transferible Grupal para proteger a su compañero, según lo relatado por Antonio Rosique durante el Duelo de Eliminación.

Por el lado de los Rojos, la permanencia de su plantilla completa refuerza su condición de favoritos, aunque la presión aumenta conforme avanza la temporada y se reducen las oportunidades para asegurar ventajas.