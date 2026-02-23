Estalla fuerte discusión entre Eduardo Antonio ‘El Divo’ y Kunno en La Casa de los Famosos

El reality tuvo su primer gran enfrentamiento entre el cantante y el influencer, quienes intercambiaron fuertes acusaciones frente a sus compañeros. (Captura de pantalla @ShelbyT182)

El inicio de la sexta temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo quedó marcado por una fuerte discusión entre Eduardo Antonio ‘El Divo’ y Kunno, dos de los personajes más mediáticos de la edición. El enfrentamiento surgió a tan solo unos días del inicio del reality, cuando una conversación grupal en la casa se tornó tensa por un intercambio de opiniones y acusaciones cruzadas entre ambas figuras.

Eduardo Antonio, conocido como “El Divo”, es un cantante, presentador y uno de los rostros más reconocidos del espectáculo latino. Por su parte, Kunno ha ganado popularidad como influencer y creador de contenido digital, especialmente entre las audiencias jóvenes. Ambos ingresaron al programa con perfiles muy distintos, lo que rápidamente se tradujo en diferencias notorias ante las cámaras.

El Divo habló sobre la mejor amiga del influencer. (Captura de pantalla @kunno)

La controversia comenzó cuando el influencer expresó su malestar por sentir interrupciones y actitudes poco profesionales durante una plática con los demás concursantes. Kunno afirmó: “No puedo creer que yo tenga 25 años y sea más maduro y profesional que varios de los que están aquí”, en referencia a la dinámica del grupo. Añadió críticas hacia el comportamiento de El Divo, cuestionando la autenticidad de sus relaciones dentro de la casa y señalando actitudes contradictorias hacia el resto de los participantes.

Frente a estas declaraciones, Eduardo Antonio no tardó en responder: “Que yo tenga mucho brillo Kunnito, que te afecte porque quieres ser la cereza del pastel y no te voy a dejar serlo. Porque si tú eres una perra honesta, yo tengo el collar del pedigree y te lo voy a enseñar para ponértelo (...) Lame c*l*s eres tú de Ángela Aguilar”, arremetió tocando el tema sobre la amistad que mantiene con la hija de Pepe Aguilar.

De inmediato Kunno alzó la voz y pidió que con personas fuera del rality no se metiera. “Con la gente de afuera no. Ángela Aguilar es mi amiga desde hace 6 años, pero de ella no vamos a hablar, no está aquí en el juego”, gritó.

Kunno criticó abiertamente a Eduardo Antonio, quien respondió con comentarios directos sobre la personalidad y orientación sexual del influencer. (Captura de pantalla @ShelbyT182)

Posteriormente aludió a la orientación sexual del mismo Eduardo y de Kunno y acusó al creador de contenido de comportamientos similares a los que criticaba.

El intercambio subió de tono cuando el tiktoker cuestionó la pertinencia de llevar la conversación hacia ese terreno personal: “¿Qué tiene que ver? (...), a mí no me saques esa bandera, ni siquiera hemos hablado tú y yo de mi sexualidad. ¿Tú cómo sabes que yo no soy pansexual?”. El ambiente se tornó más tenso hasta que intervino Sergio Mayer, otro de los habitantes de la casa, con la intención de calmar la situación.

Las imágenes y fragmentos de la discusión circularon rápidamente en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre lo ocurrido y tomaron partido por alguno de los protagonistas. La convivencia en “La Casa de los Famosos 6” apenas comienza y ya se evidencian rivalidades que prometen mantener la atención del público en las próximas semanas.