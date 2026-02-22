México

Croquetas de plátano macho con queso: un antojito ideal para el fin de semana de Cuaresma

Esta receta combina elementos baratos y fáciles de encontrar dentro de la temporada

Cada uno de los ingredientes los puedes encontrar en el supermercado, en la tienda o en el mercado de tu colonia, por lo que es muy fácil de hacer. (Gemini)

En la temporada de Cuaresma, muchas familias optan por platillos sin carne, especialmente los viernes, siguiendo una tradición presente en varios países de habla hispana. Sin embargo, para muchos es difícil encontrar receta que sean ricas, fáciles y económicas para hacer, ante esta preocupación aquí te dejamos una opción con plátano y queso que querrás repetir durante todo el año.

Las opciones simples y sabrosas, como las tortitas de plátano macho con queso, se destacan por su practicidad y sabor, convirtiéndose en favoritas durante estas semanas, incluso para aquellos que no son fanáticos de esta fruta.

Una opción diferente

El consumo de proteínas de origen animal suele reducirse durante la Cuaresma. Esto motiva a buscar recetas que aporten variedad y permitan cumplir con la costumbre de abstenerse de carne.

En este contexto, las tortitas de plátano macho con queso surgen como una alternativa económica y accesible para quienes desean renovar el menú familiar sin complicaciones.

Ingredientes

Para preparar este platillo típico, se necesitan ingredientes básicos:

  • Tres plátanos macho maduros
  • 150 gramos de queso fresco o panela en cubos
  • Un huevo
  • Dos cucharadas de harina de trigo o avena
  • Aceite vegetal
  • Una pizca de sal

Con estos componentes, la receta resulta accesible y permite diferentes acompañamientos según el gusto de cada hogar.

Con pocos ingredientes puede hacer esta receta alta en proteína y con buen sabor. (Gemini)

Procedimiento

El paso inicial consiste en pelar y cortar los plátanos en trozos de tamaño similar. Luego, se cuecen en agua durante 10 a 15 minutos, hasta que estén completamente suaves.

Tras escurrir los plátanos cocidos, se machacan hasta formar un puré espeso. En ese punto, se agrega el huevo, la harina elegida y la sal, mezclando con cuidado hasta lograr una masa uniforme.

La mezcla se divide en porciones, y a cada una se le coloca un cubo de queso en el centro. Se moldean para darles forma de pequeñas tortitas.

En una sartén, se vierte suficiente aceite vegetal y, una vez caliente, se fríen las tortitas a fuego medio. Es importante dorarlas por ambos lados antes de retirarlas y colocarlas sobre papel absorbente, lo que ayuda a quitar el exceso de grasa y obtener una textura crujiente.

Con pocos ingredientes puede hacer esta receta alta en proteína y con buen sabor. (Gemini)

Pueden servirse solas, con crema o acompañadas de ensalada fresca, ofreciendo así múltiples posibilidades para personalizar el platillo.

La sencillez y versatilidad de esta receta convierten a las tortitas de plátano macho con queso en una excelente opción para quienes desean seguir la tradición de la Cuaresma mientras disfrutan de un platillo casero lleno de sabor.

¿Por qué no se come carne en Cuaresma?

Con el inicio del Miércoles de Ceniza, millones de personas en todo el mundo dan comienzo a la Cuaresma, un periodo de 40 días de preparación espiritual previo a la Pascua. Una de las prácticas más visibles y arraigadas de este tiempo es la abstinencia de carne roja, una tradición que transforma la dieta de los hogares y dinamiza los mercados de pescados y mariscos.

Miles de fieles acudieron a
Miles de fieles acudieron a templos para celebrar el Miércoles de Ceniza, marcando el inicio de la Cuaresma 2026. (Foto cortesía redes sociales)

La práctica de no comer carne tiene sus raíces en el Derecho Canónico de la Iglesia Católica. El objetivo principal es la penitencia. En la antigüedad, la carne roja (proveniente de mamíferos y aves de corral) era considerada un alimento de lujo, asociado con banquetes y celebraciones.

Al renunciar a ella, los fieles buscan:

  • Imitar el ayuno de Jesús: Recordar los 40 días que pasó en el desierto.
  • Solidaridad: Identificarse con los que menos tienen, optando por una dieta más sencilla.
  • Dominio propio: Ejercitar la voluntad sobre los deseos materiales para enfocarse en la reflexión espiritual.

Históricamente, la distinción no es solo económica, sino simbólica. Las carnes rojas se asocian con los placeres mundanos y la “carne” en un sentido bíblico (las tentaciones). En contraste, el pescado no era considerado un lujo en las comunidades costeras donde nació el cristianismo.

Además, el pescado tiene una carga simbólica propia: el pez (Ichthys) fue uno de los primeros símbolos de los cristianos para identificarse entre sí.

