Así fue el adios de Willie Colón a CDMX: un concierto para recordar en el Auditorio Nacional

Una presentación memorable fue el cierre de una carrera espectacular, con más de 10 mil asistentes celebrando la entrega del cantante que, pese a todo, nunca dejó de compartir su talento sobre el escenario

México recuerda la última presentación
México recuerda la última presentación de Willie Colón, que reunió a más de 10 mil fanáticos en el Auditorio Nacional en 2023.

El legendario trombista y cantante Willie Colón, falleció la mañana de este 21 de febrero a los 75 años. La noticia de su deceso fue confirmada por sus familiares a través de un comunicado.

"Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana rodeado de su amada familia”, se lee en la imagen en la que también aparece el músico.

Su partida ha generado reacciones en todo el mundo, pues a lo largo de su trayectoria impactó con éxitos como “El Gran Varón”, “Talento de Televisión” y “Gitana”.

Willie Colón, trombista y cantante
Willie Colón, trombista y cantante legendario de la salsa, falleció a los 75 años rodeado de su familia.

En medio del luto que se vive en la salsa, en México se ha comenzado a recordar las presentaciones que el intérprete ofreció en el país, pues hace casi 3 años ofreció un concierto inolvidable.

La última noche de Willie Colón en Ciudad de México

Fue la noche del 24 de octubre de 2023 cuando Willie Colón llegó al Auditorio Nacional de Ciudad de México para deleitar al público tras un año de espera.

Pese a que su presentación en el coloso de Paseo de la Reforma estaba programada originalmente para 2022, se pospuso en dos ocasiones; sin embargo, la espera valió la pena y más de 10 mil personas disfrutaron de sus éxitos.

El último concierto de Willie
El último concierto de Willie Colón en Ciudad de México incluyó homenajes a Héctor Lavoe y la interpretación de temas clásicos.

A lo largo del espectáculo, el cantante de raíces puertorriqueñas confesó que era complicado desempeñarse en el escenario por temas de altura, pero esa no fue una limitante para ofrecer un gran show.

Los asistentes disfrutaron de temas como “Barrunto”, “Te conozco” y clásocos como “Gitana” e “Idilio”. Por momentos, hizo algunas pausas para tomar oxígeno, pero la presentación siguió con un homenaje a Héctor Lavoe.

Las piezas que marcaron el momento fueron “Periódico de ayer”, “El todopoderoso” y “El cantante”. Finalmente, para cerrar la noche con un gran toque de energía interpretó “La Murga”.

La influencia de Willie Colón
La influencia de Willie Colón trasciende la música, consolidándolo como un referente cultural en la identidad y memoria latina.

El legado de Willie Colón en la salsa como pionero del género

Willie Colón se consolidó como uno de los grandes referentes de la salsa, marcando un antes y un después en la historia de la música latina por su capacidad para combinar raíces caribeñas y sonidos urbanos, rompiendo barreras sociales y generacionales.

Nacido en el Bronx, de familia puertorriqueña, logró llevar la salsa a escenarios internacionales y dejar huella con temas que forman parte de la memoria colectiva.

Entre sus principales aportes destacan:

  • Innovación en el uso del trombón y la fusión de estilos musicales.
  • Composiciones emblemáticas como “El Gran Varón” y “Talento de Televisión”.
  • Reconocimientos, como su ingreso al Salón de la Fama en 2019.
  • Colaboraciones con figuras de la talla de Celia Cruz, Celso Piña y Eddie Santiago.

La influencia de Colón se extendió a la televisión y otros ámbitos culturales, consolidándolo como un referente indispensable en la identidad latina. Tras su fallecimiento, su legado artístico y social continúa vigente entre músicos y seguidores de la salsa.

