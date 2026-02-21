¡Última oportunidad! Pensiones del Bienestar 2026 cierra el registro para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar

La Secretaría de Bienestar mantiene abiertos los módulos en todo el país, en un horario de 10:00 a 16:00 horas

El periodo de incorporación a las Pensiones del Bienestar 2026 llega a su fin. De acuerdo con la convocatoria oficial, este domingo 22 de febrero es el último día para que las personas interesadas acudan a los módulos y realicen su registro.

Los programas contemplados en esta jornada son la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, ambos operados por la Secretaría de Bienestar como parte de la política social del Gobierno federal.

La dependencia informó que los módulos permanecieron abiertos de lunes a domingo, en un horario de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, por lo que este domingo representa la última ventana para completar el trámite dentro del periodo correspondiente del 16 al 22 de febrero.

¿Quiénes pueden registrarse en el último día?

En el caso de la Pensión para Adultos Mayores, pueden incorporarse las personas que cumplan con la edad establecida en las reglas del programa y que aún no formen parte del padrón.

Por su parte, la Pensión Mujeres Bienestar está dirigida a mujeres mexicanas de 60 a 64 años de edad, que cumplan con los siguientes criterios:

Tener entre 60 y 64 años.

Contar con nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en la República Mexicana.

Este programa otorga en 2026 un apoyo económico bimestral de 3 mil 100 pesos, depositado de manera directa en la tarjeta del Banco del Bienestar. Una vez que las beneficiarias cumplen 65 años, se integran automáticamente a la pensión universal para personas adultas mayores.

Documentos necesarios para el registro

Las personas interesadas deben acudir al módulo correspondiente con la documentación requerida en original y copia:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad).

CURP con impresión reciente.

Acta de nacimiento legible.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (luz, agua, gas, teléfono o predial).

Teléfono de contacto.

El trámite es completamente gratuito.

Para conocer la ubicación del módulo más cercano, la Secretaría de Bienestar mantiene disponible el portal oficial gob.mx/bienestar, donde se puede consultar la sede correspondiente por entidad y municipio.

Llamado a no dejar pasar la fecha límite

Las autoridades reiteraron que el registro concluye oficialmente este 22 de febrero, por lo que exhortaron a las y los interesados a acudir dentro del horario establecido para asegurar su incorporación al padrón de beneficiarios.

Las Pensiones del Bienestar constituyen uno de los pilares de la política social federal, orientadas a garantizar un ingreso directo a personas adultas mayores y mujeres en etapa previa a la pensión universal.

Con el cierre de esta etapa de inscripción, quienes no realicen el trámite deberán esperar la apertura de un nuevo periodo de registro que será anunciado por los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar.