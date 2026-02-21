Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz, respalda políticas de igualdad sustantiva de Sheinbaum

Rigoberta Menchú reconoció la labor de Sheinbaum Pardo. | Secretaría de las Mujeres

Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz reconoció este viernes el liderazgo internacional de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar que ha hecho de la paz y la igualdad sustantiva dos ejes centrales de su gobierno.

En el foro “Por un México en Paz y Libre de Violencia”, organizado por Correos de México, Menchú Tum afirmó que la gestión de Sheinbaum Pardo constituye “un paradigma de gobernanza feminista y humanista” que trasciende lo simbólico.

“Tenemos una presidenta de México mujer, pero no solo por ser mujer movemos la conciencia universal; es por ser estratega, por estar preparada y por ser una extraordinaria maestra geopolítica, que entiende la grandeza de los pueblos”, expresó la líder indígena.

Menchú Tum celebró su reciente nacionalización mexicana como un compromiso para sumar esfuerzos en la etapa histórica que vive el país.

Durante el evento, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, subrayó que mientras en otras regiones del mundo se viven retrocesos en materia de derechos, en México se edifica la igualdad y la justicia con Sheinbaum Pardo como símbolo y referente global.

Hernández Mora enfatizó que este reconocimiento internacional “no es fortuito, sino el resultado de una voluntad política que ha elevado a rango constitucional la igualdad sustantiva”.

Añadió que, a diferencia de otros gobiernos que se limitaron a políticas asistencialistas, la administración de la presidenta ha impulsado un combate frontal contra el machismo estructural mediante reformas que garantizan el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la eliminación de la brecha salarial.

“En México podemos estar orgullosas, tranquilas y ocupadas porque aquí se edifica la igualdad en su máxima expresión. Mientras en otras partes del mundo la paz es una ausencia y la justicia un anhelo lejano, en este país, desde el 2018 y ahora con la consolidación del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, las mujeres hemos pasado de la resistencia a la toma de decisiones para transformar la vida pública”, sostuvo Hernández Mora.

El foro resaltó la creación de la Secretaría de las Mujeres como un hito institucional sin precedentes en la región.

Hernández Mora explicó que la fundación de esta dependencia “no es solo un cambio de nombre, sino la institucionalización de una política que combate las causas estructurales de la desigualdad”.

En México, añadió, la paz se entiende como resultado de la justicia social y del desmantelamiento de las violencias patriarcales profundizadas por el sistema neoliberal durante décadas.

El evento concluyó con un llamado a continuar impulsando las reformas prioritarias de la Presidenta Sheinbaum Pardo, cuyo objetivo es que ningún rincón del país quede fuera del amparo de la ley y que la voz de las mexicanas sustente la paz duradera en todo México.