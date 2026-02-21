Fuerte explosión en caldera en baños públicos de Cuautlancingo provoca incendio y movilización de autoridades

Los bomberos acudieron de inmediato para apagar el fuego tras la explosión de calderas de baños públicos en Cuatlaucingo, en Puebla Foto: SSC Cuautlancingo

La tarde del viernes, una explosión de caldera en los baños públicos San Isidro de la cabecera municipal de Cuautlancingo activó una movilización inmediata de cuerpos de emergencia y autoridades locales. El estallido, registrado minutos antes de la una de la tarde, se escuchó en diferentes puntos de la localidad y provocó alarma entre los habitantes.

Testigos reportaron que la explosión fue perceptible incluso en zonas cercanas a la avenida Forjadores. Elementos del Cuerpo de Bomberos, en coordinación con Protección Civil de Cuautlancingo y personal estatal, acudieron a la zona para verificar los daños y controlar posibles riesgos. El incidente no dejó personas lesionadas, aunque una persona que se encontraba en el inmueble sufrió una crisis nerviosa y recibió atención en el lugar.

De acuerdo con los primeros informes, la detonación ocurrió mientras se efectuaban trabajos de soldadura en la bodega del establecimiento. Una chispa encendió material almacenado, lo que originó un incendio que se propagó con rapidez en un área aproximada de 600 metros cuadrados. El fuego afectó principalmente la bodega de los baños de vapor, ubicada sobre la calle Uranga, en el barrio El Calvario.

El alcalde de Cuautlancingo, Omar Muñoz, estuvo presente en el sitio de la explosión para supervisar la respuesta de las autoridades y acompañar a los vecinos afectados. La presencia del edil buscó brindar calma ante la emergencia y coordinar las labores de auxilio.

Durante la intervención de los cuerpos de emergencia, personal de la Guardia Nacional y de la policía municipal acordonó la zona y desvió el tránsito vehicular para garantizar el acceso exclusivo de las unidades de rescate. La onda expansiva de la explosión causó daños materiales en viviendas cercanas, incluyendo la ruptura de ventanas, por lo que se mantiene la inspección de inmuebles para descartar riesgos adicionales.

En las labores de control y extinción del incendio, los bomberos enfriaron material altamente inflamable hallado en la parte posterior del inmueble. De esta forma se previno que el fuego se extendiera a otras áreas, logrando contener el siniestro y dejando la zona en fase de enfriamiento.

Las autoridades locales informaron que se procedió al desalojo del personal del establecimiento, así como al aseguramiento del perímetro para evitar la presencia de curiosos y facilitar las operaciones de emergencia. El personal de Protección Civil y Bomberos del Estado continúa evaluando los daños y realizando inspecciones en viviendas aledañas que reportaron afectaciones por la onda expansiva.

La detonación en el primer cuadro de la cabecera municipal generó inquietud entre los habitantes, quienes siguieron las indicaciones de las autoridades para resguardarse. Las acciones de emergencia incluyeron la atención a las personas afectadas por crisis nerviosa y la revisión de estructuras comprometidas por el estallido.

Se registraron daños en inmuebles cercanos Foto: SSC Puebla

El presidente municipal realizó un recorrido en la zona afectada para supervisar las labores de los equipos de rescate y constatar las afectaciones materiales, manteniendo comunicación con los residentes y el personal de emergencia. Hasta el momento, no se reportan heridos de gravedad, aunque las inspecciones continúan para descartar cualquier eventualidad.

Las investigaciones preliminares apuntan a que la explosión y el incendio se originaron por trabajos de soldadura realizados sin las medidas adecuadas de seguridad, lo que provocó la ignición de materiales almacenados en la bodega del establecimiento. Las autoridades evalúan los protocolos internos del local y no descartan la aplicación de sanciones administrativas dependiendo del resultado de los peritajes.

El área permanecerá acordonada hasta que se garantice la ausencia de riesgos para la población y concluyan las inspecciones de protección civil. El gobierno municipal reiteró su compromiso de acompañar a los vecinos afectados y coordinar la atención ante este tipo de emergencias.

