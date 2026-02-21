El operativo de rastreo en Cerro del Chiquihuite y Río de los Remedios finaliza sin resultados positivos

Desaparecidos búsqueda en el Cerro del Chiquihuite y Río de los Remedios (Comisión de Búsqueda de Personas CDMX/FB)

La Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México concluyó sin hallazgos la jornada intensiva de rastreo para localizar desaparecidos, tras recorrer 55 mil metros cuadrados en áreas de alta prioridad, garantizando la participación multidisciplinaria y la aplicación de tecnología avanzada en dos puntos estratégicos de la alcaldía Gustavo A. Madero: el Cerro del Chiquihuite y el Río de los Remedios.

El operativo, que desplegó recursos técnicos y humanos excepcionales, forma parte de una respuesta sistemática a la demanda social por el derecho de las familias a conocer la verdad sobre sus seres queridos.

El esfuerzo, coordinado entre la Comisión de Búsqueda, la Fiscalía General local, familiares de desaparecidos y personas voluntarias, movilizó un total de 476 personas y ocho binomios caninos K9 a lo largo de cuatro días de trabajos.

Según informó la dependencia, el despliegue abarcó 55 mil metros cuadrados en el Cerro del Chiquihuite y 3 mil 250 metros cuadrados en Río de los Remedios, consolidándose como una de las búsquedas más extensas realizadas recientemente en la capital.

Desaparecidos búsqueda CDMX Cerro del Chiquihuite Río de los Remedios Alcaldía Gustavo A. Madero (Comisión de Búsqueda de Personas CDMX/FB)

Las tareas en el Río de los Remedios, el último de los escenarios intervenidos, incluyeron labores coordinadas de búsquedas de indicios y limpieza sistemática, con especial énfasis en los puntos identificados como prioritarios tras el reconocimiento previo mediante imágenes satelitales y drones.

Los elementos identificados durante la búsqueda fueron sometidos a peritajes y, una vez analizados, descartados por no guardar relación con personas desaparecidas.

El gobierno reiteró el respaldo pleno a las familias afectadas. Manifestó su disposición para facilitar toda la tecnología y el acompañamiento institucional posible, con la finalidad de impulsar el acceso a la verdad y la localización efectiva de personas.

Metodología aplicada en la búsqueda

Desaparecidos búsqueda CDMX Cerro del Chiquihuite Río de los Remedios Alcaldía Gustavo A. Madero (Comisión de Búsqueda de Personas CDMX/FB)

Cada jornada de rastreo se sustenta en una metodología estandarizada, donde la tecnología adaptable y el trabajo en campo se articulan a través de un enfoque científico y multidisciplinario.

Según detalló la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, el operativo inicia con un reconocimiento previo del terreno: los equipos efectúan sobrevuelos con drones y revisan imágenes satelitales, lo que permite mapear con precisión las áreas y trazar rutas de acceso seguras para los brigadistas.

En la etapa de recorridos sistemáticos, las brigadas avanzan por cuadrantes identificados gracias al uso de GPS, con el respaldo de conectividad a través del servicio Starlink, lo que posibilita la comunicación fluida aún en regiones sin señal convencional.

La preparación del terreno implica labores de remoción de vegetación y chaponeo, permitiendo así el análisis minucioso de la superficie. La fase de rastreo es altamente detallada: los equipos verifican alteraciones en el terreno con una distancia de menos de 0,5 metros entre buscadores, lo que reduce al mínimo el margen de omisión. Si se detectan indicios relevantes, se procede con sondeo puntual y, de ser necesario, excavaciones supervisadas por técnicos especializados.

La evaluación final de hallazgos involucra el trabajo de los binomios caninos y la observación directa de peritos, quienes determinan la relevancia o el descarte de cada elemento localizado. Todo resultado, negativo o positivo, se documenta georreferenciando la ubicación y detalles contextuales correspondientes.

Compromiso institucional y desafíos

Desaparecidos búsqueda CDMX Cerro del Chiquihuite Río de los Remedios Alcaldía Gustavo A. Madero (Comisión de Búsqueda de Personas CDMX/FB)

El informe final confirmó que no se encontraron indicios vinculados con personas no localizadas en los sitios intervenidos.

La coordinación entre instancias gubernamentales, tecnologías especiales y participación de familias constituye el eje central de estos operativos, según lo señalado por la Comisión de Búsqueda.

Aunque no se registraron hallazgos positivos, las autoridades remarcaron que la capital cuenta con equipos y recursos tecnológicos para adaptar la búsqueda a diferentes condiciones de terreno y responder de manera efectiva a nuevas emergencias.