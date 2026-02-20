México

Jugo de piña con nopal: cómo preparar la bebida que limpia y desinflama las vías urinarias

Esta bebida rica en vitaminas y minerales, puede contribuir a la eliminación de toxinas y al alivio de molestias urinarias leves

Guardar
Esta bebida rica en vitaminas
Esta bebida rica en vitaminas y minerales, puede contribuir a la eliminación de toxinas y al alivio de molestias urinarias leves. - (Imagen Ilustrativa Infobae)"

El interés por los remedios naturales para el bienestar del sistema urinario ha impulsado el uso del jugo de piña con nopal como alternativa para quienes buscan opciones que apoyen la limpieza y desinflamación de las vías urinarias. Esta bebida, elaborada con ingredientes frescos y de fácil acceso, se presenta como una opción recurrente en rutinas de autocuidado.

La piña destaca por su alto contenido de agua, vitamina C y bromelina, una enzima que puede favorecer el proceso digestivo y la eliminación de líquidos. La bromelina, presente en el tallo y la pulpa de la piña, se ha vinculado a acciones antiinflamatorias y a la reducción de la retención de líquidos, lo que fortalece su uso en preparaciones orientadas al cuidado urinario.

La mezcla de piña y
La mezcla de piña y nopal ofrece propiedades diuréticas y antioxidantes que pueden apoyar la limpieza y desinflamación de las vías urinarias. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nopal, por su parte, aporta fibra, antioxidantes y compuestos que pueden contribuir al mantenimiento de un ambiente urinario saludable. La fibra favorece el tránsito intestinal y ayuda a la eliminación de toxinas, mientras que los antioxidantes apoyan la protección celular frente al daño oxidativo.

Una alternativa natural para el bienestar urinario

El consumo regular de este jugo puede incidir en el aumento de la producción de orina y la disminución de la inflamación en las vías urinarias. Esta combinación potencia la eliminación de desechos y toxinas, lo que puede ayudar a reducir molestias leves asociadas a infecciones urinarias y favorecer la sensación de bienestar.

Además, el jugo aporta vitaminas y minerales como el potasio y el magnesio, esenciales para la función renal. La hidratación natural que aportan ambos ingredientes colabora con el proceso de filtrado de los riñones y la expulsión de sustancias no deseadas.

Este jugo casero se presenta
Este jugo casero se presenta como una alternativa natural para quienes buscan apoyar la salud de las vías urinarias mediante la alimentación. (Shutterstock)

El jugo de piña con nopal se puede incorporar como parte de una dieta balanceada, preferentemente en ayunas o entre comidas. Su preparación casera garantiza el aporte de nutrientes sin aditivos ni conservadores. Ante la presencia de síntomas persistentes, antecedentes de afecciones renales o el uso de medicamentos, es aconsejable consultar al médico antes de consumirlo de manera habitual.

No se recomienda sustituir tratamientos médicos prescritos por el uso exclusivo de remedios naturales. La supervisión profesional resulta fundamental para el manejo oportuno de cualquier alteración urinaria.

Receta para preparar el jugo de piña y nopal

  • 2 rebanadas gruesas de piña fresca
  • 1 penca pequeña de nopal, limpia y sin espinas
  • 1 vaso de agua filtrada
  • El jugo de 1 limón (opcional)

Preparación:

  1. Lavar bien la piña y el nopal.
  2. Cortar ambos ingredientes en trozos pequeños.
  3. Colocar la piña, el nopal y el agua en la licuadora.
  4. Procesar hasta obtener una mezcla homogénea.
  5. Agregar el jugo de limón si se desea un sabor más fresco.
  6. Consumir al momento para aprovechar sus propiedades.

Temas Relacionados

piñanopalsaludnutriciónmexico-recetasmexico-noticias

Más Noticias

Cuáles son los efectos de comer salchicha, jamón, chorizo y otros embutidos en personas que padecen hígado graso

Estos productos se consumen en diferentes presentaciones y horarios, ya sea en el desayuno, como ingrediente principal de guisos, en tacos, tortas o como botanas

Cuáles son los efectos de

Gasolina en Puebla: precio de la magna, premium y diésel este 20 de febrero

La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que da a conocer todos los días los precios de las gasolinas en México

Gasolina en Puebla: precio de

Metro CDMX y Metrobús hoy 20 de febrero

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

CJNG y Kovay Gardens: Fiscalía de Jalisco desconoce sanciones de EEUU pero sí indaga fraudes por tiempo compartido

El caso Kovay Gardens involucra un esquema internacional de fraude operado desde call centers en Puerto Vallarta

CJNG y Kovay Gardens: Fiscalía

Mascarilla de fresa con avena: cómo exfoliar, hidratar y dar luminosidad a la piel de forma natural

Este tratamiento facial permite aprovechar los beneficios de ingredientes frescos y naturales

Mascarilla de fresa con avena:
MÁS NOTICIAS

NARCO

CJNG y Kovay Gardens: Fiscalía

CJNG y Kovay Gardens: Fiscalía de Jalisco desconoce sanciones de EEUU pero sí indaga fraudes por tiempo compartido

Así fue la vez que El Mayo Zambada fue detenido por una hora en 2016, según El Mini Lic

Así se promocionaba Kovay Gardens en Nayarit, hoy ligado a la red fraudulenta de tiempos compartidos del CJNG

De El Mencho al Tolín: quiénes son los 8 señalados del CJNG por red de fraude turístico

Emiliano Aguilar comparte en redes polémica canción que alude a uno de los líderes del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Amanda Miguel reveló su admiración

Amanda Miguel reveló su admiración por Cazzu y habló de posible colaboración musical

Majo Aguilar en el Auditorio Nacional 2026: fecha, boletos y detalles del show con mariachi y banda

Emiliano Aguilar comparte en redes polémica canción que alude a uno de los líderes del CJNG

Majo Aguilar vence a Ángela Aguilar y recibe dos galardones en Premio Lo Nuestro 2026

Ángela Aguilar y Nodal pierden sus nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026, mientras Cazzu y Belinda celebran

DEPORTES

Esta es la razón por

Esta es la razón por la que ‘Hormiga’ González se quedó en Chivas y rechazó oferta en Europa

Coco Carrasquilla aclara rumores de Keylor Navas y su posible salida de Pumas

Australia en el Mundial 2026: fechas y horarios

Jackie Nava, ex campeona mundial, asegura que peleas del Supernova Genesis no son boxeo: “Hay público para todo”

André Jardine descarta a Kevin Álvarez en la convocatoria del América y anuncia quién sería su reemplazo