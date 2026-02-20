Daniel Bisogno cumple un año de fallecido: las enfermedades del famoso conductor de Ventaneando

El conductor de televisión falleció el pasado 20 de febrero Crédito: X/@Adn40

El presentador de televisión Daniel Bisogno enfrentó una compleja cadena de complicaciones médicas, marcada por un trasplante de hígado, infecciones resistentes y una múltiple falla orgánica, escenario que derivó en su muerte el 20 de febrero de 2025.

Su proceso de deterioro comenzó con el trasplante hepático realizado en septiembre de 2024, intervención que lejos de significar una recuperación marcó el inicio de la etapa más difícil en su salud.

Durante los meses posteriores, Bisogno atravesó múltiples internaciones, dependencia de hemodiálisis y terapias intensivas producto de contagios e infecciones bacterianas difíciles de controlar.

Hacia sus últimos días, enfrentó una anemia severa y requerimientos urgentes de transfusiones sanguíneas.

La combinación de su previa insuficiencia hepática, problemas de peso y masa muscular complicada por hemorragias previas, agravaron el desenlace y dificultaron todo intento terapéutico.

La evidencia de deterioro progresivo ya era visible meses antes de la cirugía crucial. Según había informado la conductora Pati Chapoy, Bisogno permaneció hospitalizado por una infección pulmonar durante parte de 2024. ”.

Complicaciones tras el trasplante de hígado

Cirugías, infecciones y varios días en el hospital: los últimos días de vida de Daniel Bisogno fueron una lucha constante

El trasplante recibido en septiembre de 2024 fue una cirugía de alta complejidad. Los especialistas destacaron la existencia de factores que dificultaron la recuperación, entre ellos los problemas de peso, reducción de masa muscular y antecedentes de hemorragias.

El proceso postquirúrgico estuvo marcado por infecciones que resultaron persistentes y de difícil manejo. Una de estas infecciones, causada por una bacteria resistente instalada en las vías biliares, se presentó como el mayor desafío clínico.

Su hermano, Alex Bisogno, detalló en una entrevista para Ventaneando en 2025 que los especialistas enfrentaron problemas debido a la resistencia bacteriana a los tratamientos habituales con antibióticos.

Semanas después, fue necesario recurrir a terapias de hemodiálisis por el deterioro de la función renal, registrando además dificultades respiratorias que motivaron un monitoreo intensivo y ajustes en la medicación.

Episodios críticos y desenlace

Pese a que, en palabras de su hermano "Daniel se aferró a la vida", el conductor falleció el 20 de febrero.

A medida que las infecciones avanzaban, el estado de Bisogno se agravó. Aunque los familiares y periodistas informaron cada novedad, en los reportes médicos persistía el mismo diagnóstico: una condición inestable con expectativas reservadas.

La etapa final estuvo marcada por el síndrome de falla multiorgánica-. La colangitis derivó en una sepsis con compromiso hepático, renal y pulmonar. Esta múltiple afectación orgánica fue identificada como la causa determinante del fallecimiento del presentador.

A lo largo de su internación, Daniel Bisogno se mantuvo bajo estricta supervisión médica.

El cuadro de Bisogno, que incluyó infecciones pulmonares y daño hepático reconocido por él mismo, reveló un proceso progresivo y severo que culminó en una cadena de complicaciones imposibles de revertir.