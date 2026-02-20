Cartilla del IMSS: cómo revisar si está vigente y el trámite para obtener una nueva

Contar con una cartilla vigente es fundamental para el seguimiento de tratamientos y la aplicación de vacunas. (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM)

La cartilla del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) representa uno de los documentos fundamentales para los derechohabientes en México. Verificar la vigencia de la cartilla del IMSS y conocer el procedimiento para reponerla se ha vuelto esencial para quienes requieren acceder a servicios médicos y de prevención. El IMSS, como principal institución de seguridad social del país, establece lineamientos claros para sus usuarios en relación con este documento.

Cómo comprobar la vigencia de la cartilla del IMSS

La vigencia de la cartilla del IMSS puede consultarse a través de distintas vías. El documento se considera vigente siempre que no presente deterioro, los datos personales sean legibles y conserve los sellos y firmas oficiales. De acuerdo con información publicada por el propio IMSS, la revisión física de la cartilla forma parte de los controles rutinarios en las Unidades de Medicina Familiar.

El trámite de la cartilla puede levarse a cabo en línea a través de IMSS Digital. (FOTO: MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM)

El Instituto sugiere que los derechohabientes consulten el estado de su cartilla en la unidad donde reciben atención. En caso de extravío, daño o robo, la institución recomienda iniciar el trámite de reposición lo antes posible para evitar contratiempos en la prestación de servicios médicos y en la aplicación de vacunas o consultas preventivas.

¿Cuándo es necesario reponer la cartilla?

La reposición de la cartilla del IMSS resulta indispensable cuando el documento se extravía, sufre daños materiales que imposibilitan la lectura de datos o se detecta alguna anomalía administrativa. El IMSS señala que, para continuar recibiendo los servicios de salud, el documento debe estar en buen estado y actualizado.

La necesidad de una cartilla vigente cobra relevancia en procesos como la vacunación infantil, la atención preventiva y el seguimiento de enfermedades crónicas. El acceso a estos servicios depende de la presentación de una cartilla válida en cada consulta.

Un documento deteriorado, ilegible o extraviado puede limitar el acceso a consultas y programas de prevención. (Captura de pantalla www.imss.gob.mx/)

Pasos para reponer la cartilla del IMSS

El IMSS detalla el procedimiento para tramitar la reposición de la cartilla en sus canales oficiales. El proceso se realiza de manera presencial en la Unidad de Medicina Familiar correspondiente. Los pasos a seguir son:

Acudir a la Unidad de Medicina Familiar donde se encuentra registrado el derechohabiente.

Presentar una identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte, cédula profesional).

Entregar el número de seguridad social o documento que lo acredite.

Solicitar el formato de reposición de la cartilla en el área de atención al derechohabiente.

Completar el formato y firmarlo ante el personal autorizado.

Esperar la asignación y entrega de la nueva cartilla , la cual se expide generalmente el mismo día, salvo casos excepcionales.

Actualizar los datos personales y médicos en la nueva cartilla, en caso de ser necesario.

El IMSS precisa que el trámite no tiene costo y puede realizarse en horario de atención regular. La presentación de documentos actualizados agiliza la reposición y evita retrasos en la atención médica.