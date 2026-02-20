México

Cartilla del IMSS: cómo revisar si está vigente y el trámite para obtener una nueva

Contar con una cartilla vigente es fundamental para el seguimiento de tratamientos y la aplicación de vacunas

Guardar
Contar con una cartilla vigente
Contar con una cartilla vigente es fundamental para el seguimiento de tratamientos y la aplicación de vacunas. (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM)

La cartilla del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) representa uno de los documentos fundamentales para los derechohabientes en México. Verificar la vigencia de la cartilla del IMSS y conocer el procedimiento para reponerla se ha vuelto esencial para quienes requieren acceder a servicios médicos y de prevención. El IMSS, como principal institución de seguridad social del país, establece lineamientos claros para sus usuarios en relación con este documento.

Cómo comprobar la vigencia de la cartilla del IMSS

La vigencia de la cartilla del IMSS puede consultarse a través de distintas vías. El documento se considera vigente siempre que no presente deterioro, los datos personales sean legibles y conserve los sellos y firmas oficiales. De acuerdo con información publicada por el propio IMSS, la revisión física de la cartilla forma parte de los controles rutinarios en las Unidades de Medicina Familiar.

El trámite de la cartilla
El trámite de la cartilla puede levarse a cabo en línea a través de IMSS Digital. (FOTO: MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM)

El Instituto sugiere que los derechohabientes consulten el estado de su cartilla en la unidad donde reciben atención. En caso de extravío, daño o robo, la institución recomienda iniciar el trámite de reposición lo antes posible para evitar contratiempos en la prestación de servicios médicos y en la aplicación de vacunas o consultas preventivas.

¿Cuándo es necesario reponer la cartilla?

La reposición de la cartilla del IMSS resulta indispensable cuando el documento se extravía, sufre daños materiales que imposibilitan la lectura de datos o se detecta alguna anomalía administrativa. El IMSS señala que, para continuar recibiendo los servicios de salud, el documento debe estar en buen estado y actualizado.

La necesidad de una cartilla vigente cobra relevancia en procesos como la vacunación infantil, la atención preventiva y el seguimiento de enfermedades crónicas. El acceso a estos servicios depende de la presentación de una cartilla válida en cada consulta.

Un documento deteriorado, ilegible o
Un documento deteriorado, ilegible o extraviado puede limitar el acceso a consultas y programas de prevención. (Captura de pantalla www.imss.gob.mx/)

Pasos para reponer la cartilla del IMSS

El IMSS detalla el procedimiento para tramitar la reposición de la cartilla en sus canales oficiales. El proceso se realiza de manera presencial en la Unidad de Medicina Familiar correspondiente. Los pasos a seguir son:

  • Acudir a la Unidad de Medicina Familiar donde se encuentra registrado el derechohabiente.
  • Presentar una identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte, cédula profesional).
  • Entregar el número de seguridad social o documento que lo acredite.
  • Solicitar el formato de reposición de la cartilla en el área de atención al derechohabiente.
  • Completar el formato y firmarlo ante el personal autorizado.
  • Esperar la asignación y entrega de la nueva cartilla, la cual se expide generalmente el mismo día, salvo casos excepcionales.
  • Actualizar los datos personales y médicos en la nueva cartilla, en caso de ser necesario.

El IMSS precisa que el trámite no tiene costo y puede realizarse en horario de atención regular. La presentación de documentos actualizados agiliza la reposición y evita retrasos en la atención médica.

Temas Relacionados

IMSScartilla de vacunaciónmexico-noticias

Más Noticias

Cuáles son los efectos de comer salchicha, jamón, chorizo y otros embutidos en personas que padecen hígado graso

Estos productos se consumen en diferentes presentaciones y horarios, ya sea en el desayuno, como ingrediente principal de guisos, en tacos, tortas o como botanas

Cuáles son los efectos de

Así se promocionaba Kovay Gardens en Nayarit, hoy ligado a la red fraudulenta de tiempos compartidos del CJNG

El gobierno de EEUU reveló que Kovay Gardens operaba dentro de una red empresarial señalada por fraude y lavado de dinero, conectada con el CJNG

Así se promocionaba Kovay Gardens

Temblor en Oaxaca: se registra sismo de 4.2 en Matías Romero

El sismo ocurrió a las 2:00 horas, a una distancia de 46 km de Matías Romero y tuvo una profundidad de 131 km

Temblor en Oaxaca: se registra

De El Mencho al Tolín: quiénes son los 8 señalados del CJNG por red de fraude turístico

El Tesoro de EEUU bloqueó bienes y empresas vinculadas a una red criminal que operaba fraudes de tiempos compartidos desde Kovay Gardens

De El Mencho al Tolín:

¿Puede una persona vacunada contraer sarampión? Lo que dice la Secretaría de Salud

La cobertura total de la vacuna es clave para prevenir brotes de este virus

¿Puede una persona vacunada contraer
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así se promocionaba Kovay Gardens

Así se promocionaba Kovay Gardens en Nayarit, hoy ligado a la red fraudulenta de tiempos compartidos del CJNG

De El Mencho al Tolín: quiénes son los 8 señalados del CJNG por red de fraude turístico

Emiliano Aguilar comparte en redes polémica canción que alude a uno de los líderes del CJNG

Detienen a dos personas con 10 millones de pesos en metanfetamina en Guanajuato

Con llamadas y cobros excesivos: así opera la red de fraude de tiempos compartidos ligada al CJNG sancionada por EEUU

ENTRETENIMIENTO

Majo Aguilar en el Auditorio

Majo Aguilar en el Auditorio Nacional 2026: fecha, boletos y detalles del show con mariachi y banda

Emiliano Aguilar comparte en redes polémica canción que alude a uno de los líderes del CJNG

Majo Aguilar vence a Ángela Aguilar y recibe dos galardones en Premio Lo Nuestro 2026

Ángela Aguilar y Nodal pierden sus nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026, mientras Cazzu y Belinda celebran

Tras lanzamiento del tráiler oficial de ‘Toy Story 5’ revelan fecha de estreno en México

DEPORTES

Esta es la razón por

Esta es la razón por la que ‘Hormiga’ González se quedó en Chivas y rechazó oferta en Europa

Coco Carrasquilla aclara rumores de Keylor Navas y su posible salida de Pumas

Australia en el Mundial 2026: fechas y horarios

Jackie Nava, ex campeona mundial, asegura que peleas del Supernova Genesis no son boxeo: “Hay público para todo”

André Jardine descarta a Kevin Álvarez en la convocatoria del América y anuncia quién sería su reemplazo