México

Beca Benito Juárez 2026: qué beneficiarios cobran hoy viernes 20 de febrero y cómo solicitar el apoyo en línea

Estudiantes de educación media superior reciben su apoyo y además se mantiene abierto su registro en línea a través del portal oficial

Guardar
Estudiantes de educación media superior
Estudiantes de educación media superior reciben su apoyo y además se mantiene abierto su registro en línea a través del portal oficial

La dispersión del primer pago del año de la Beca Benito Juárez 2026 avanza conforme al calendario oficial publicado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ). Hoy viernes 20 de febrero corresponde el depósito a los beneficiarios cuya primera letra de la CURP sea H, I, J, K o L.

El apoyo económico forma parte del pago correspondiente al bimestre enero-febrero 2026, y se deposita directamente en la tarjeta del programa. Las autoridades recordaron que la dispersión se realiza en orden alfabético para evitar saturaciones y facilitar el acceso a los recursos.

Los pagos de este primer operativo del año finalizarán el próximo 27 de febrero.

Calendario completo de pagos febrero 2026

Como es habitual, la entrega se organiza según la inicial de la CURP:

  • H, I, J, K, L: Viernes 20 de febrero
  • M: Lunes 23 de febrero
  • N, Ñ, O, P, Q: Martes 24 de febrero
  • R: Miércoles 25 de febrero
  • S: Jueves 26 de febrero
  • T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 27 de febrero

La CNBBBJ precisó que no es necesario retirar el dinero el mismo día del depósito, ya que el monto permanece seguro en la cuenta bancaria hasta que el beneficiario decida utilizarlo.

Estudiantes de nivel medio superior
Estudiantes de nivel medio superior reciben el depósito correspondiente al bimestre enero-febrero 2026 de la Beca Benito Juárez, conforme al calendario oficial publicado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar

¿Cómo consultar si ya cayó el depósito?

Los estudiantes pueden verificar si ya recibieron el pago de la Beca Benito Juárez a través de distintos canales oficiales:

Buscador de Estatus

Ingresando al portal oficial y capturando la CURP en el sistema de consulta.

Vía telefónica

Marcando al 800 900 2000 y proporcionando los 16 dígitos de la tarjeta para conocer el saldo.

App del Banco del Bienestar

Descargando la aplicación oficial del Banco del Bienestar, donde es posible revisar movimientos, saldo disponible y depósitos recientes.

También se puede acudir directamente a cajeros automáticos del banco para consultar el saldo.

Las autoridades recomiendan evitar intermediarios y revisar únicamente los canales institucionales para prevenir fraudes o información falsa.

Cómo solicitarla en línea del 16 al 27 de febrero

De manera paralela a la dispersión de pagos, la Beca Universal Benito Juárez para Educación Media Superior mantiene abierto su periodo de registro en línea del 16 al 27 de febrero.

El trámite se realiza exclusivamente en el sitio oficial: www.becabenitojuarez.gob.mx. Este apoyo está dirigido a estudiantes inscritos en escuelas públicas de nivel medio superior en modalidad escolarizada o mixta, con el objetivo de contribuir a su permanencia y conclusión de estudios.

La CNBBBJ, organismo sectorizado en la Secretaría de Educación Pública (SEP), es la instancia encargada de operar el programa.

¿Quiénes pueden solicitar la Beca Benito Juárez?

La convocatoria está dirigida a alumnas y alumnos inscritos en instituciones públicas de educación media superior en el país.

Si el estudiante es menor de edad, la madre, padre, tutora o tutor deberá proporcionar información adicional para completar el registro.

Estudiantes de nivel medio superior
Estudiantes de nivel medio superior reciben el depósito correspondiente al bimestre enero-febrero 2026 de la Beca Benito Juárez, conforme al calendario oficial publicado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar

Documentos necesarios para el registro

Del estudiante:

  • CURP
  • Número de celular
  • Correo electrónico
  • Clave de Centro de Trabajo (CCT)
  • Comprobante de domicilio

De madre, padre o tutor (si es menor de edad):

  • CURP
  • Identificación oficial digitalizada
  • Número de celular
  • Correo electrónico

Las autoridades recomiendan verificar que los datos estén correctos y actualizados para evitar contratiempos.

Fechas clave del registro

  • Inicio: 16 de febrero
  • Cierre: 27 de febrero

No se aceptarán registros fuera de este periodo.

¿De cuánto es el apoyo?

La Beca Benito Juárez otorga mil 900 pesos bimestrales durante 10 meses del ciclo escolar, ya que julio y agosto no se consideran por periodo vacacional.

El objetivo central del programa es reducir la deserción escolar y fortalecer la permanencia educativa, especialmente entre jóvenes en situación de vulnerabilidad económica.

Temas Relacionados

Beca Benito Juárez 2026Beca Benito JuárezBecas del Bienestarpagosprogramas socialesmexico-noticias

Más Noticias

Claudia Sheinbaum quiere evitar que organización use sus siglas para formar partido político

La presidenta dijo no estar de acuerdo en que la organización lleve las mismas siglas de su nombre

Claudia Sheinbaum quiere evitar que

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 20 de febrero: afectado un carril en James Sullivan por concentración de personas

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Romeo Santos y Prince Royce anuncian conciertos juntos en CDMX: fechas, preventa y sede

Te decimos todos los detalles para que no te lo pierdas

Romeo Santos y Prince Royce

¿Cuándo se conocerá la lista oficial de México para el Mundial 2026? Esta sería la fecha límite

La cuenta regresiva para revelar la lista del Tri ya tiene fecha marcada en el calendario

¿Cuándo se conocerá la lista

Cuánto cuestan las monedas de oro y plata en los distribuidores autorizados por Banxico

Varios bancos se encuentran en la lista de vendedores autorizados de estas piezas de metales preciosos, tales como Banco Azteca, Banorte, Banregio y Banamex, cada uno tiene un precio diferente por compra y venta de monedas

Cuánto cuestan las monedas de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Acribillan a tres hombres en

Acribillan a tres hombres en Apaseo el Alto; uno era primo de la alcaldesa Guadalupe Monserrat Mendoza

CJNG y Kovay Gardens: Fiscalía de Jalisco desconoce sanciones de EEUU pero sí indaga fraudes por tiempo compartido

Así fue la vez que El Mayo Zambada fue detenido por una hora en 2016, según El Mini Lic

Así se promocionaba Kovay Gardens en Nayarit, hoy ligado a la red fraudulenta de tiempos compartidos del CJNG

De El Mencho al Tolín: quiénes son los 8 señalados del CJNG por red de fraude turístico

ENTRETENIMIENTO

Romeo Santos y Prince Royce

Romeo Santos y Prince Royce anuncian conciertos juntos en CDMX: fechas, preventa y sede

Majo Aguilar celebra doble triunfo en Premio Lo Nuestro y envía mensaje a su “colega” Ángela Aguilar

Cazzu anuncia nuevas fechas en México: consulta aquí ciudades y venta de boletos para ver su tour ‘Latinaje’

Tecate Emblema 2026 revela cartel oficial: Jonas Brothers, Paris Hilton, Louis Tomlinson, Gloria Trevi y más

Ramón Ayala y su hijo enfrentan demanda civil y acusaciones de supuesto asalto sexual en EEUU

DEPORTES

Influencer intenta recuperar dinero ante

Influencer intenta recuperar dinero ante Canelo y termina perdiendo más: ya supera los 2 millones de pesos

¿Cuándo se conocerá la lista oficial de México para el Mundial 2026? Esta sería la fecha límite

David Faitelson rompe el silencio y defiende a quienes se identifican como therians

¿Cuándo inicia la venta de boletos para el Repechaje del Mundial 2026 en Monterrey?

André Jardine aclara por qué Alejandro Zendejas no jugará ante Puebla