Beca Benito Juárez 2026: qué beneficiarios cobran hoy viernes 20 de febrero y cómo solicitar el apoyo en línea

Estudiantes de educación media superior reciben su apoyo y además se mantiene abierto su registro en línea a través del portal oficial

La dispersión del primer pago del año de la Beca Benito Juárez 2026 avanza conforme al calendario oficial publicado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ). Hoy viernes 20 de febrero corresponde el depósito a los beneficiarios cuya primera letra de la CURP sea H, I, J, K o L.

El apoyo económico forma parte del pago correspondiente al bimestre enero-febrero 2026, y se deposita directamente en la tarjeta del programa. Las autoridades recordaron que la dispersión se realiza en orden alfabético para evitar saturaciones y facilitar el acceso a los recursos.

Los pagos de este primer operativo del año finalizarán el próximo 27 de febrero.

Calendario completo de pagos febrero 2026

Como es habitual, la entrega se organiza según la inicial de la CURP:

H, I, J, K, L: Viernes 20 de febrero

M: Lunes 23 de febrero

N, Ñ, O, P, Q: Martes 24 de febrero

R: Miércoles 25 de febrero

S: Jueves 26 de febrero

T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 27 de febrero

La CNBBBJ precisó que no es necesario retirar el dinero el mismo día del depósito, ya que el monto permanece seguro en la cuenta bancaria hasta que el beneficiario decida utilizarlo.

Estudiantes de nivel medio superior reciben el depósito correspondiente al bimestre enero-febrero 2026 de la Beca Benito Juárez, conforme al calendario oficial publicado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar

¿Cómo consultar si ya cayó el depósito?

Los estudiantes pueden verificar si ya recibieron el pago de la Beca Benito Juárez a través de distintos canales oficiales:

Buscador de Estatus

Ingresando al portal oficial y capturando la CURP en el sistema de consulta.

Vía telefónica

Marcando al 800 900 2000 y proporcionando los 16 dígitos de la tarjeta para conocer el saldo.

App del Banco del Bienestar

Descargando la aplicación oficial del Banco del Bienestar, donde es posible revisar movimientos, saldo disponible y depósitos recientes.

También se puede acudir directamente a cajeros automáticos del banco para consultar el saldo.

Las autoridades recomiendan evitar intermediarios y revisar únicamente los canales institucionales para prevenir fraudes o información falsa.

Cómo solicitarla en línea del 16 al 27 de febrero

De manera paralela a la dispersión de pagos, la Beca Universal Benito Juárez para Educación Media Superior mantiene abierto su periodo de registro en línea del 16 al 27 de febrero.

El trámite se realiza exclusivamente en el sitio oficial: www.becabenitojuarez.gob.mx. Este apoyo está dirigido a estudiantes inscritos en escuelas públicas de nivel medio superior en modalidad escolarizada o mixta, con el objetivo de contribuir a su permanencia y conclusión de estudios.

La CNBBBJ, organismo sectorizado en la Secretaría de Educación Pública (SEP), es la instancia encargada de operar el programa.

¿Quiénes pueden solicitar la Beca Benito Juárez?

La convocatoria está dirigida a alumnas y alumnos inscritos en instituciones públicas de educación media superior en el país.

Si el estudiante es menor de edad, la madre, padre, tutora o tutor deberá proporcionar información adicional para completar el registro.

Documentos necesarios para el registro

Del estudiante:

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Clave de Centro de Trabajo (CCT)

Comprobante de domicilio

De madre, padre o tutor (si es menor de edad):

CURP

Identificación oficial digitalizada

Número de celular

Correo electrónico

Las autoridades recomiendan verificar que los datos estén correctos y actualizados para evitar contratiempos.

Fechas clave del registro

Inicio: 16 de febrero

Cierre: 27 de febrero

No se aceptarán registros fuera de este periodo.

¿De cuánto es el apoyo?

La Beca Benito Juárez otorga mil 900 pesos bimestrales durante 10 meses del ciclo escolar, ya que julio y agosto no se consideran por periodo vacacional.

El objetivo central del programa es reducir la deserción escolar y fortalecer la permanencia educativa, especialmente entre jóvenes en situación de vulnerabilidad económica.