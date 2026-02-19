Secretario de Gobierno de la Ciudad de México descarta irregularidades en operativo por Refugio Franciscano

Cravioto aclaró que siempre pagó puntualmente la renta y mostró facturas como respaldo. (Foto: Cuartoscuro)

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, rechazó haber incurrido en conflicto de interés o favorecido a la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama tras difundirse que durante más de 15 años habitó un departamento propiedad de esa institución en la colonia Polanco.

La controversia surgió tras reportes periodísticos que señalaron que el funcionario residía en un inmueble administrado por la fundación al mismo tiempo que el gobierno capitalino intervenía en un conflicto legal relacionado con el Refugio Franciscano.

El mensaje en redes: “No tengo nada que ocultar”

En un video difundido a través de sus redes sociales, Cravioto aseguró que la información ha sido presentada de forma distorsionada para insinuar que actuó de manera poco transparente. “Nada más falso que eso”, afirmó.

El funcionario explicó que su relación con la fundación fue estrictamente como arrendatario y que siempre pagó la renta correspondiente.

Para respaldar sus declaraciones, mostró facturas de distintos periodos, incluida una de enero de este año, donde aparece su nombre y el monto cubierto.

“Simple y sencillamente yo lo único que hice fue rentar”, sostuvo. Además, señaló que decidió cambiar de residencia recientemente porque no coincidió con la forma en que la fundación manejó el conflicto público.

El origen del conflicto legal

El caso que detonó los señalamientos gira en torno a un predio de más de 163 mil metros cuadrados ubicado en la carretera México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa. El terreno fue ocupado durante décadas por el Refugio Franciscano, dedicado a la protección animal.

La propiedad está vinculada a la Fundación Antonio Haghenbeck y fue objeto de una disputa jurídica entre particulares.

De acuerdo con la información difundida, el predio habría sido vendido a través de un fideicomiso en 2020, pese a que existía un comodato previo en favor del refugio. La controversia derivó en resoluciones judiciales sobre la posesión del inmueble.

El 7 de enero pasado, autoridades judiciales y ambientales de la Ciudad de México realizaron un operativo en el lugar.

Posteriormente, la posesión fue entregada a la fundación en cumplimiento de una determinación judicial. Este hecho generó críticas y abrió el debate público.

Señalamientos por posible conflicto de interés

Tras conocerse que Cravioto habitaba un departamento administrado por la fundación involucrada en el litigio, surgieron cuestionamientos sobre un posible conflicto de interés.

Se planteó la posibilidad de que el secretario hubiera favorecido a la fundación tras el operativo en el Refugio Franciscano.

Entre las acusaciones planteadas públicamente se encuentran:

Existencia de un posible conflicto de interés por su relación contractual como inquilino.

Presunto favorecimiento institucional hacia la fundación tras el operativo.

Dudas sobre si debió excusarse formalmente de participar en mesas de trabajo vinculadas al caso.

Señalamientos de una supuesta cercanía con representantes de la institución.

El secretario ha negado estos señalamientos y reiteró que el caso corresponde a un litigio entre particulares resuelto por instancias judiciales.

Aseguró que el gobierno capitalino actuó en cumplimiento de una orden judicial y que no intervino para beneficiar a ninguna de las partes.

Cambio de residencia y postura oficial

Cravioto confirmó que dejó el inmueble en febrero, semanas después del operativo, y sostuvo que su decisión fue personal.

Indicó que su salida demuestra que no existe interés personal en el conflicto.

Asimismo, afirmó que no permitirá que se ponga en duda su trayectoria de más de 25 años en el servicio público. “Estoy dando la cara con toda transparencia y sin nada que ocultar”, expresó.

El conflicto por el predio del Refugio Franciscano continúa en el ámbito judicial y ha generado debate sobre la actuación de autoridades capitalinas en disputas entre particulares.

Mientras tanto, el secretario de Gobierno mantiene su postura de que su única relación con la Fundación Antonio Haghenbeck fue la de arrendatario y que no incurrió en ninguna irregularidad.