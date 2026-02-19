Elena Poniatowska desmiente su muerte tras rumor en redes: “Estoy muy bien”

Elena Poniatowska compartió un mensaje en redes sociales en el que desmintió su supuesta muerte.

La escritora Elena Poniatowska desmintió su muerte, luego de que el periodista y escritor argentino, Martín Caparrós, publicara en sus redes sociales que la también periodista había fallecido.

El periodista aceptó que había visto la noticia y había creído que era cierta sin verificar la información, misma que se trataba de una fake news.

“Un rato para el recuerdo y la sonrisa triste: se murió Elena Poniatowska, una de las grandes, a sus 93 tan bien vividos. Aprenderemos a extrañarte”, publicó Caparrós.

Tras esta publicación, el periodista aceptó su error, y posteó: “Acaban de darme la alegría de decirme que me comí una noticia falsa. Borren todo y festejemos”.

Tras esta polémica, la escritora posteó un video en sus redes sociales, en la que dijo que aunque tenía 93 años de edad, y era una mujer mayor, estaba muy bien y no se había muerto.

(X @martin_caparros)

¿Quién es Elena Poniatowska?

Elena Poniatowska es una escritora, periodista y profesora nacida el 19 de mayo de 1932 en París, Francia. Nació con el título de princesa Héléne Elizabeth Louise Amelie Paula Dolores Poniatowska Amor.

Posee una amplia trayectoria literaria y ha tocado casi todos los géneros literarios, desde novela, cuento, poesía, ensayo, crónicas y cuentos para niños y adaptaciones teatrales.

Desde 1942 vive en México, cuando por la Segunda Guerra Mundial su madre emigró al sur de Francia y posee, desde 1969, la nacionalidad mexicana.

En 1949 inició sus estudios en Estados Unidos y regresó a México en 1953. En esa época comenzó a trabajar en el periódico Excélsior, donde por medio de una entrevista diaria retrató la realidad del país en los años cincuenta.

Su primera novela la publicó en 1955, llamada Lilus Kikus, y en 1971 obtuvo el premio literario Xavier Villaurrutia por La noche de Tlatelolco. Sin embargo, rechazó el premio.

(X @FEPoniatowskaA)

En los años noventa publicó Todo México (1990), Tinísima (1991) -sobre la vida de la fotógrafa italiana Tina Modotti-, Paseo de la Reforma (1997), Todo empezó en domingo (1998), Cartas de Alvaro Mutis a Elena Poniatowska (1998), Las soldaderas (1999), Juan Soriano, Niño de mil años (1999).

También ha sido profesora de periodismo y fue socia fundadora de la Cineteca Nacional y la editorial Siglo XXI.

Posee un premio literario que lleva su nombre instaurado en 2007 por el Gobierno de la capital mexicana y es “honoris causa” por universidades de todo el planeta. En el año 2013 obtuvo el Premio Cervantes.