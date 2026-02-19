Confirman primera muerte por sarampión en Guerrero: niño tenía 2 años

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Autoridades de Guerrero reportaron este 18 de febrero la primera muerte por sarampión en la entidad, la víctima: un niño de 2 años originario de la comunidad de Río Encajonado, municipio de Cochoapa el Grande.

De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Salud estatal, la muerte del menor no fue confirmada por una prueba de laboratorio. Sin embargo, durante la investigación del caso y el seguimiento a sus contactos, las autoridades detectaron que el hermano gemelo del niño fallecido sí dio positivo a sarampión mediante una prueba molecular.

Bajo la normativa vigente en vigilancia epidemiológica, la Secretaría de Salud de Guerrero explicó que, aunque no se haya documentado el diagnóstico directo en el menor que perdió la vida, la presencia de un caso confirmado por laboratorio en un familiar conviviente justifica que la defunción se clasifique como asociada a sarampión por nexo epidemiológico.

(Secretaría de Salud de Guerrero)

Esta medida se toma para reforzar la vigilancia y el control de brotes, especialmente en regiones donde el acceso a servicios médicos y pruebas puede ser limitado.

La dependencia subrayó que en todo momento se brindaron los servicios médicos y las acciones pertinentes para la atención del menor.

Con este caso, Guerrero se suma a las entidades que reportan muertes vinculadas a sarampión en el contexto del repunte nacional de esta enfermedad prevenible por vacunación.

¿Cuántos casos de sarampión hay al corte del 18 de febrero?

Informe sarampión al corte del 18 de febrero (Secretaría de Salud)

El último reporte de la Secretaría de Salud indica que, entre enero de 2025 a este 18 de febrero, se han notificado 27,078 casos probables en México, de los cuales 10,199 han sido confirmados.

Además, se han registrado 31 muertes asociadas a la enfermedad, distribuidas en ocho estados del país.

Los casos confirmados se han presentado en los 32 estados y en 363 municipios, lo que evidencia una dispersión nacional. Chihuahua encabeza la lista con 4,493 casos confirmados, una tasa de incidencia de 113.31 por cada 100,000 habitantes y 21 de las 31 defunciones reportadas en el país.

Informe sarampión al corte del 18 de febrero (Secretaría de Salud)

Le siguen Jalisco (2,229 casos y 3 muertes), así como Sonora, Durango, Michoacán, Tlaxcala, Ciudad de México y Chiapas, con menos defunciones pero cifras considerables de transmisión y, en algunos municipios, tasas de letalidad elevadas.

La letalidad nacional por sarampión se estima en 0.11%, aunque este indicador varía: en Chihuahua es de 0.47%, en Durango de 2.50% y en Tlaxcala de 14.35% (con números bajos que pueden dar lugar a variaciones en la tasa).

Niños menores de un año, los más afectados

Informe sarampión al corte del 18 de febrero (Secretaría de Salud)

Un aspecto especialmente preocupante es el impacto del brote en la población infantil. El grupo de edad con mayor cantidad de casos confirmados es el de niños de 1 a 4 años (1,468 casos), seguido por el de 5 a 9 años (1,237 casos).

Sin embargo, la mayor tasa de incidencia se observa en menores de un año, con 55.26 casos por cada 100,000 habitantes, lo que multiplica varias veces la incidencia de cualquier otro grupo etario.

El segundo y tercer lugar en incidencia corresponden a los pequeños de 1 a 4 años (17.13 por 100,000) y de 5 a 9 años (11.68).

¿Qué es el sarampión, cuáles son sus síntomas y cómo se contagia?

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, considerada una de las principales causas de muerte prevenible en la infancia a nivel mundial.

El virus se transmite con gran facilidad a través del aire cuando una persona infectada tose, estornuda o habla, ya que las pequeñas gotas que contienen el virus pueden permanecer suspendidas en el ambiente y ser inhaladas por otras personas. También puede contagiarse por contacto directo con secreciones de la nariz o garganta.

Los primeros síntomas suelen aparecer entre 7 y 14 días después del contagio e incluyen:

Fiebre alta (que puede superar los 39°C)

Congestión nasal y secreción acuosa (nariz moqueante)

Tos seca

Conjuntivitis (ojos rojos y llorosos)

Malestar general

Poco después, suelen aparecer manchas blancas en la mucosa bucal (conocidas como manchas de Koplik) y un sarpullido característico de manchas rojas que comienza en la cara y se extiende al resto del cuerpo.

El sarampión puede causar complicaciones graves, como neumonía, diarrea severa, encefalitis y, en casos extremos, la muerte, especialmente en niños pequeños y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

¿Cuál es el esquema de vacunación contra el sarampión?

(FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

La mejor forma de prevenir el sarampión es la vacunación. En México, el esquema nacional contempla la aplicación de la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis.

El esquema recomendado es el siguiente:

Primera dosis: a los 12 meses de edad

Segunda dosis: a los 6 años (al ingresar a la primaria)

En situaciones de brote o si no se ha recibido la vacuna en esas edades, el personal de salud puede recomendar aplicar la vacuna a partir de los 6 meses y completar el esquema posteriormente según la edad.