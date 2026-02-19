Adiós a la abuelita del video viral “apaga la vela”: TikTok llora su partida

Un momento familiar espontáneo la convirtió en fenómeno global.

Las redes sociales se encuentran de luto tras confirmarse el fallecimiento de la mujer que protagonizó uno de los momentos más entrañables de TikTok. La conocida “abuelita de apaga la vela” murió a los 108 años, dejando tras de sí una huella digital que cruzó generaciones.

La noticia fue dada a conocer por su nieta, Lupita Valadez, quien compartió un emotivo mensaje a través de su perfil oficial, donde reúne a más de 60 mil seguidores.

Su nieta, la influencer Lupita Valadez, compartió un emotivo video de despedida.

En el clip, acompañado de fotografías familiares, se lee la frase: “Vuela alto abuelita apaga la vela”, confirmando así la partida de quien se convirtió en su inseparable compañera de aventuras frente a la cámara.

La respuesta del público no tardó en llegar. En pocas horas, el video acumuló más de dos millones de reproducciones y superó los doscientos mil “me gusta”, reflejando el impacto que aquella mujer logró generar con un contenido sencillo y genuino.

El origen de su fama se remonta al 29 de noviembre de 2025, fecha en que celebró su cumpleaños número 108. Durante la reunión familiar, mientras le entonaban “Las Mañanitas”, sus nietos le pedían repetidamente que soplara la vela del pastel. Sin embargo, debido a dificultades auditivas, ella no comprendía la indicación y miraba a la cámara con un gesto de desconcierto que resultó tan auténtico como tierno.

Aquella escena, sin edición elaborada ni producción profesional, capturó la esencia de un momento íntimo. Fue precisamente esa naturalidad lo que impulsó su viralización. La frase “apaga la vela” y la reacción de la festejada se transformaron en símbolo de cariño, paciencia y respeto hacia los adultos mayores.

El fenómeno creció rápidamente y el clip comenzó a circular más allá de su círculo cercano, alcanzando audiencias internacionales. Sin proponérselo, la abuelita se convirtió en un rostro reconocido dentro del universo digital.

Hoy, aunque ya no está físicamente, su imagen permanece en los archivos de internet como recuerdo de una celebración que trascendió la pantalla. En los comentarios recientes, miles de usuarios expresan condolencias y agradecen haber sido testigos de un instante que, con su simpleza, logró arrancar sonrisas a millones de personas alrededor del mundo.