‘The Lucky Me Tour’, Hilary Duff anuncia segunda fecha en el Palacio de los Deportes: fecha y preventa

La intérprete de ‘Lizzie McGuire’ vuelve a los escenarios mexicanos tras años de ausencia y suna un nuevo show en CDMX tras alta demanda

Hilary Duff anunció una segunda fecha para su concierto en el Palacio de los Deportes en Ciudad de México, gracias a la alta demanda de entradas para 'The Lucky Me Tour'

Hilary Duff sumó una segunda fecha a su concierto en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México, ante la alta demanda de boletos para su "The Lucky Me Tour. La productora OCESA confirmó que la cantante estadounidense actuará en ese recinto los días 12 y 13 de febrero de 2027.

Preventa y Venta General para la nueva fecha

La preventa exclusiva para usuarios de Banamex será el 20 de febrero de 2026; la venta general se abrirá el 21 de febrero del mismo año.

El anuncio de la nueva fecha surge tras la rápida respuesta del público a la primera jornada, lo que llevó a los organizadores a ampliar la disponibilidad de entradas. “¡Debido a la increíble demanda tenemos segunda fecha con Hilary Duff en el Palacio de los Deportes!”, enfatizó OCESA.

OCESA confirmó que Hilary Duff actuará en el Palacio de los Deportes los días 12 y 13 de febrero de 2027 como parte de su gira internacional (Instagram/@hilaryduff)

Ambas presentaciones forman parte de la gira internacionalThe Lucky Me Tour”, que significa el regreso de Duff a los escenarios mexicanos después de varios años de ausencia. La noticia ha generado grandes expectativas entre seguidores de diferentes generaciones.

La artista es reconocida tanto por su carrera musical como por su participación en la serie "Lizzie McGuire. Ha lanzado álbumes destacados como Metamorphosis" y "Most Wanted. Su última gira de gran escala, “Small Rooms, Big Crowds”, se celebró en 2025.

El repertorio esperado incluirá sencillos recientes y canciones populares como “Roommates”, “Mature”, “What Dreams Are Made Of”, “Come Clean” y “So Yesterday”. Estas piezas mantienen un vínculo especial con su base de seguidores.

El regreso de Hilary Duff a México con 'The Lucky Me Tour' marca su primera presentación en el país después de una larga ausencia, generando expectativas entre sus seguidores (REUTERS/Danny Moloshok)

Para los conciertos en la Ciudad de México, la tabla de precios contempla seis niveles de localidades y una oferta de paquetes VIP. Las plataformas oficiales detallan los costos de los boletos y los servicios exclusivos ofrecidos en los paquetes para quienes buscan una experiencia diferenciada.

Infobae recomendó a los interesados contar con cuentas activas y medios de pago listos para poder adquirir sus entradas en cuanto inicien la preventa y la venta general.

Hasta el momento, OCESA no ha confirmado si los teloneros que acompañaron a Duff en otras ciudades, como La Roux y Lauren Spencer, también participarán en las fechas mexicanas.

La confirmación de dos noches consecutivas en el Palacio de los Deportes significa mayor oportunidad para los fanáticos, pero también incrementa la conversación y el entusiasmo en torno al regreso de la artista a uno de los escenarios más representativos de la capital.

El repertorio de Hilary Duff incluirá éxitos como 'Come Clean', 'So Yesterday' y 'What Dreams Are Made Of', además de sus sencillos más recientes (REUTERS/David Dee Delgado)

Precios para ver el regreso de Hilary Duff en CDMX

La estructura de precios para el concierto de Hilary Duff contempla seis niveles, además de los paquetes VIP. Los precios oficiales para las distintas secciones del Palacio de los Deportes son los siguientes:

Secciones estándar:

  • Nivel A: $4,439 a $7,546 MXN (Sección con visibilidad preferencial, ubicada cerca del escenario, detrás de la zona VIP)
  • Nivel B: $3,477 a $5,346 MXN (Ubicaciones intermedias, buena visibilidad lateral o central)
  • Nivel C: $2,455 a $3,675 MXN (Zonas más alejadas, pero aún con visión directa al escenario)
  • Nivel D: $1,711 a $2,083 MXN (Secciones laterales o superiores, visibilidad parcial)
  • Nivel E: $1,091 a $1,339 MXN (Secciones más alejadas del escenario y con visión limitada)

Zona exclusiva:

  • Nivel AA: Únicamente disponible con la compra de paquete VIP (Zona más cercana y central al escenario, acceso premium)
Paquetes VIP (incluyen acceso a Nivel AA o zona premium):

  • VIP 1: $16,781 MXN
  • VIP 2: $14,206 MXN
  • VIP 3: $6,835 MXN

Condiciones y detalles adicionales

  • Precios sujetos a cargos por servicio y pueden variar dentro de cada sección según la ubicación específica (primeras filas, laterales, esquinas).
  • Mapa oficial: El recinto está dividido en siete secciones.

