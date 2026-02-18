México

Simulacro en México: a partir de qué piso me toca hacer repliegue y cuándo debo salir

Los habitantes de CDMX y Edomex deberán atender ciertas recomendaciones a las 11:00

En el marco del los sismos de 1985 y 2017, se activo en celulares la alerta sísmica para el Megasimulacro. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

El 18 de febrero sonará la alerta sísmica por el primer simulacro en CDMX y Edomex.

Muchas personas tienen dudas sobre si les corresponde desalojar o replegarse a la pared.

Según el Manual de Protección Civil del STCONAPRA:

  • Primeros dos o tres pisos: Si te encuentras en los primeros dos o tres pisos, puedes evacuar durante el sismo utilizando las escaleras, siempre de manera ordenada y rápida, siguiendo las indicaciones de los brigadistas. El desalojo debe realizarse en fila india y dejando espacio para personas con discapacidad o cuerpos de emergencia.
  • Pisos superiores (del cuarto en adelante): Si te encuentras en un piso más alto, durante el sismo no es recomendable intentar evacuar, ya que el movimiento suele durar menos de un minuto y existe mayor riesgo de caídas o lesiones en las escaleras. En este caso, corresponde replegarse en una zona segura dentro del mismo piso, como junto a muros estructurales, bajo trabes o mesas resistentes, lejos de ventanas y objetos que puedan caer. Una vez finalizado el sismo y con la indicación de los responsables de Protección Civil, entonces podrás desalojar el inmueble si las condiciones lo permiten.

De acuerdo con el Manual de Protección Civil del STCONAPRA, la decisión entre replegarse o desalojar durante un simulacro depende del tipo de emergencia, la ubicación dentro del inmueble y las instrucciones del personal responsable.

Repliegue

  • Replegarse significa buscar una zona de seguridad interna dentro del mismo piso o área, sin salir inmediatamente del edificio.
  • En el caso de un sismo, el manual indica que solo los ocupantes de los primeros dos o tres pisos pueden desalojar por las escaleras, ya que un temblor suele durar cerca de 45 segundos. Las personas en pisos superiores deben buscar zonas seguras internas, como muros estructurales, trabes de puertas o mesas resistentes, lejos de ventanas o elementos que puedan caer.
  • El repliegue es la acción recomendada cuando el riesgo de evacuar es mayor que permanecer en una zona segura dentro del inmueble.

Desalojo

  • Desalojar implica salir del edificio y dirigirse a la zona de seguridad externa siguiendo las rutas de evacuación señalizadas.
  • Esta acción se realiza cuando la emergencia lo permite y hay tiempo suficiente, como al terminar un sismo, al presentarse un incendio o ante una amenaza confirmada que requiera la evacuación total.
  • La evacuación debe ser ordenada, ágil y siempre bajo la guía de los brigadistas o jefes de piso.

¿Cómo saber qué te corresponde?

  1. Escucha la alarma y las instrucciones: El sonido de la alarma y los mensajes de los brigadistas o jefes de piso indicarán el tipo de emergencia y la acción a seguir.
  2. Ubicación dentro del edificio: Si te encuentras en los primeros dos o tres pisos y la emergencia lo permite, puedes evacuar. Si estás en un piso superior durante un sismo, repliégate en una zona segura interna.
  3. Tipo de emergencia:
    1. Sismo: Repliegue si estás en pisos altos; desalojar solo en pisos bajos o al finalizar el movimiento.
    2. Incendio: Desalojo total del inmueble.
    3. Amenaza de bomba: Sigue las instrucciones de evacuación dadas por los responsables.
  4. Sigue siempre las indicaciones del personal de Protección Civil: Ellos evaluarán la situación y te guiarán sobre si debes replegarte o desalojar.

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), la regla no es fija para todos los casos y la mejor recomendación es atender las instrucciones de Protección Civil en el sitio en que te encuentres.

Simulacro Sismo Edomex Protección
Simulacro Sismo Edomex Protección Civil PC (Gob. Edomex)

Sin embargo, se deben tomar ciertas consideraciones al momento de decidir si desalojar o pegarse a la pared.

