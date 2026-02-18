México

Jorge Ortiz de Pinedo acusa abandono en la Casa del Actor por parte de la ANDA

El actor fue contundente con su posicionamiento

Guardar
El actor organiza una fiesta
El actor organiza una fiesta para recaudar fondos para la beneficencia creada por Mario Moreno ‘Cantinflas’. (Captura de pantalla Radio Fórmula / La Casa del Actor, Facebook)

Jorge Ortiz de Pinedo, reconocido productor y actor mexicano, denunció ante la prensa el abandono de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) hacia la Casa del Actor, un emblemático asilo para artistas retirados en México.

Durante un encuentro reciente con medios de comunicación, Ortiz de Pinedo expuso la situación que enfrentan los residentes del lugar y criticó la falta de apoyo institucional.

Abandono de la Casa del Actor

Ortiz de Pinedo afirmó que la Casa del Actor lleva seis años en una situación de abandono parcial.

Señaló que la ANDA únicamente atiende a los ancianos residentes cuando requieren traslado a hospitales o servicios funerarios, pero evita brindarles apoyo cotidiano.

/ @jorgeortizdepinedoficial
/ @jorgeortizdepinedoficial

Falta de ayuda para los residentes

El actor subrayó que los residentes actuales, alrededor de cuarenta, no reciben apoyo suficiente ni para alimentación, vestimenta o condiciones dignas de vida.

Ortiz de Pinedo recalcó que “estar en un asilo, en una casa de retiro, implica mucha responsabilidad de parte de los que la fundaron. La ANDA fundó la Casa del Actor hace más de ochenta años”.

Expresó su preocupación por la aparente indiferencia de los miembros actuales de la asociación frente a las necesidades de sus colegas jubilados.

Reclamos sobre fondos y administración

Durante la plática, Ortiz de Pinedo cuestionó la administración de los recursos de la ANDA. Sostuvo que existen más de treinta millones de pesos pendientes de entrega por parte de la asociación.

Jorge Ortiz de Pinedo hizo
Jorge Ortiz de Pinedo hizo un cambio radical en su estilo de vida a causa del EPOC, enfermedad que lo orilló a cambiar su residencia a Acapulco. Foto: YouTube

Además, sugirió la necesidad de auditorías para esclarecer el destino de esos fondos y responsabilizar a quienes hayan incumplido con el manejo adecuado.

“Pregúntele al señor Ochoa dónde está ese dinero. Nosotros no sabemos si la Asociación Nacional de Actores… viene elecciones y la gente no reacciona”, declaró.

Exigencia de transparencia y previsión social

Ortiz de Pinedo también hizo un llamado para que los futuros dirigentes de la asociación realicen auditorías y garanticen transparencia en la gestión.

Solicitó que se establezcan nuevas fuentes de trabajo, contratos colectivos justos y previsión social para los actores retirados. Recalcó que “a los viejitos de la Casa del Actor, hay cuarenta, no les pagan jubilación”.

Temas Relacionados

Jorge Ortiz de PinedoCasa del ActorANDAmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 18 de febrero: cerrada la circulación en incorporación de Joaquín Gallo a Insurgentes

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Alfredo Adame admite infidelidad durante su matrimonio con Mary Paz Banquells: “Hay mañas”

El controversial actor no tuvo reparo en señalar las razones por las que hizo eso

Alfredo Adame admite infidelidad durante

Temblor en Oaxaca hoy: se registra sismo de 4.1 de magnitud en Salina Cruz

El temblor sucedió a las 7:10 horas, a una distancia de 120 km de Salina Cruz y tuvo una profundidad de 16.1 km

Temblor en Oaxaca hoy: se

Pensión Mujeres Bienestar 2026: qué personas se registran hoy miércoles 18 de febrero

La nueva convocatoria se abrió desde el lunes pasado

Pensión Mujeres Bienestar 2026: qué

Metro CDMX y Metrobús hoy 18 de febrero: L5 del MB presenta estaciones sin servicio

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

De oro a barita, los

De oro a barita, los siete principales metales y minerales que atraen al crimen organizado

Revelan audio del día que contralmirante asesinado acusó huachicol fiscal ante extitular de la Marina

Identifican a implicado en asesinato de Ricardo Mizael, joven atacado al salir por comida para sus gatos en Culiacán

Comparece “El Flaco” en EEUU, miembro del Cártel de Sinaloa que servía de enlace para El Mayo Zambada

Así operaba la red de trata de personas desmantelada por Guatemala: los trasladaba por México hacia EEUU

ENTRETENIMIENTO

Alfredo Adame admite infidelidad durante

Alfredo Adame admite infidelidad durante su matrimonio con Mary Paz Banquells: “Hay mañas”

Qué significa el lujoso vestido que Emily Cinnamon, hija del ‘Canelo’, usó en el New York Fashion Week

Mariel Colón, abogada de El Chapo, responde a críticas tras cantar junto a Alicia Villarreal

Festival Rockout México: cartel completo, fecha, boletos y todo sobre el evento de punk

¿Regresarán? Turbulence anuncia nueva etapa de Las Amponas tras ruptura con Burrita Burrona

DEPORTES

NFL confirma que los San

NFL confirma que los San Francisco 49ers jugarán en la Ciudad de México

Dónde ver todos los partidos de esta semana de la Liga MX

Olympiacos vs Bayer Leverkusen: dónde ver el juego de los playoffs de ida en la UEFA Champions League en México

Bodø/Glimt vs Inter de Milán: dónde ver el encuentro de los playoffs de ida en la UEFA Champions League en México

El mexicano Tirso Ornelas queda fuera del roster de Grandes Ligas con los Padres