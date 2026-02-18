Jorge Ortiz de Pinedo acusa abandono en la Casa del Actor por parte de la ANDA

El actor organiza una fiesta para recaudar fondos para la beneficencia creada por Mario Moreno ‘Cantinflas’. (Captura de pantalla Radio Fórmula / La Casa del Actor, Facebook)

Jorge Ortiz de Pinedo, reconocido productor y actor mexicano, denunció ante la prensa el abandono de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) hacia la Casa del Actor, un emblemático asilo para artistas retirados en México.

Durante un encuentro reciente con medios de comunicación, Ortiz de Pinedo expuso la situación que enfrentan los residentes del lugar y criticó la falta de apoyo institucional.

Abandono de la Casa del Actor

Ortiz de Pinedo afirmó que la Casa del Actor lleva seis años en una situación de abandono parcial.

Señaló que la ANDA únicamente atiende a los ancianos residentes cuando requieren traslado a hospitales o servicios funerarios, pero evita brindarles apoyo cotidiano.

Falta de ayuda para los residentes

El actor subrayó que los residentes actuales, alrededor de cuarenta, no reciben apoyo suficiente ni para alimentación, vestimenta o condiciones dignas de vida.

Ortiz de Pinedo recalcó que “estar en un asilo, en una casa de retiro, implica mucha responsabilidad de parte de los que la fundaron. La ANDA fundó la Casa del Actor hace más de ochenta años”.

Expresó su preocupación por la aparente indiferencia de los miembros actuales de la asociación frente a las necesidades de sus colegas jubilados.

Reclamos sobre fondos y administración

Durante la plática, Ortiz de Pinedo cuestionó la administración de los recursos de la ANDA. Sostuvo que existen más de treinta millones de pesos pendientes de entrega por parte de la asociación.

Además, sugirió la necesidad de auditorías para esclarecer el destino de esos fondos y responsabilizar a quienes hayan incumplido con el manejo adecuado.

“Pregúntele al señor Ochoa dónde está ese dinero. Nosotros no sabemos si la Asociación Nacional de Actores… viene elecciones y la gente no reacciona”, declaró.

Exigencia de transparencia y previsión social

Ortiz de Pinedo también hizo un llamado para que los futuros dirigentes de la asociación realicen auditorías y garanticen transparencia en la gestión.

Solicitó que se establezcan nuevas fuentes de trabajo, contratos colectivos justos y previsión social para los actores retirados. Recalcó que “a los viejitos de la Casa del Actor, hay cuarenta, no les pagan jubilación”.