De volantera a académica: a esto se dedicó Sheinbaum antes de ser presidenta, prevé tener jubilación de 30 mil pesos al mes

La presidenta recalcó que renunció a su plaza como académica de la UNAM tras cumplir los seis años de licencia

Sheinbaum indicó qué de joven
Sheinbaum indicó qué de joven fue volantera y recepcionista.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo narró su trayectoria laboral, desde su juventud hasta que tomó posesión como titular del Poder Ejecutivo Federal, destacando que prevé obtener un pago por jubilación de aproximadamente 30 mil pesos mensuales.

Esto, en el contexto de la presentación de la reforma “Pensiones sin privilegios”, con la cual se buscará modificar el artículo 127 de la Constitución Política, en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas.

En su conferencia de prensa, la mandataria señaló actualmente hay exfuncionarios que reciben “pensiones onerosas”, que superan montos de hasta 1 millón de pesos mensuales.

En este sentido, explicó que en su caso, cuando ella se jubile, su pensión será por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), señalando a qué se ha dedicado desde que era joven.

¿A qué se dedicó Sheinbaum antes de ser presidenta?

Sheinbaum Pardo indicó que antes de ser presidenta realizó diversos trabajos, entre los cuales destacó que fue volantera durante su juventud. Narró que repartía folletos en un semáforo para promover un restaurante.

Mencionó que mientras estudiaba trabajó aproximadamente tres años como recepcionista en un consultorio médico y posteriormente, ingresó al Instituto Politécnico Nacional (IPN) para apoyar en la creación de contenidos sobre matemática educativa.

”Trabajé de recepcionista en un consultorio médico mientras estudiaba y previo a eso trabajé en un restaurante repartiendo volantes, para anunciar al restaurante en un semáforo.

“Después trabajé en matemática educativa en el Poli, ayudando a hacer contenidos y después de recepcionista en un consultorio médico como por tres años, mientras estudiaba”, contó.

Entre 1984 y 1985 fue ayudante de profesor en la Facultad de Ciencias, lo que marcó el inicio de su trayectoria en la UNAM hasta que fue académica.

Sin embargo, antes de llegar al gobierno federal renunció a su plaza como académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en cumplimiento a los estatutos de la institución, debido a que sumó seis años con licencia para dicho cargo.

Por ello, indicó que en caso de que al dejar la Presidencia, si vuelve a trabajar en el gobierno o a alguna institución que tenga ISSSTE, se jubilará con lo que sume de antigüedad, previendo que recibirá un pago mensual de aproximadamente 30 mil pesos.

“Para que todos sepan, cuando yo me jubile, cuando salga del Gobierno, al entrar al gobierno federal renuncié a mi plaza de la UNAM por que ya tenía seis años de licencia y el estatuto del personal académico establece que el máximo de licencia pueden ser 6 años, yo era académica de la UNAM, renuncié a mi plaza y ahora soy presidenta

“Si no regreso a trabajar al gobierno, a una identidad académica que tenga ISSSTE, me jubilaré con el monto de mi antigüedad, yo empecé a trabajar de ayudante de profesor ahí en la Facultad de Ciencias”, dijo en Palacio Nacional.

