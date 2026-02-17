Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 17 de febrero: choque en carriles centrales de Anillo Periférico al Sur y Calz. Legaria

Infórmate sobre lo que acontece en las principales calles y avenidas del Estado de México y la Ciudad de México.

Se mantiene la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, hoy martes 17 de febrero, el programa Hoy No Circula aplica a vehículos con holograma 2, holograma 1 terminación de placa 2, 4, 6, 7, 8 y 0; también holograma 0 y 00 engomado rosa terminación 7 y 8, de 5:00 a las 22:00 horas.

Registra carga vehicular la autopista Chamapa-Lechería , del km 15 al 10, dirección Chamapa , sin reporte de incidentes.

Debido al intenso tráfico sobre Río Churubusco en la CDMX y reencarpetamiento en Pantitlán , se presenta retraso en el servicio en Mexibús-Línea 3 .

Últimas noticias

Avistamiento de Therians en Culiacán aterriza el movimiento en México y formula una pregunta: ¿qué dice la psicología? Un video y una convocatoria para establecer un punto de encuentro en Sinaloa ha puesto al centro de la conversación este movimiento

¿Las mujeres embarazadas se pueden vacunar contra el sarampión? Esto dice la Secretaría de Salud de México Ante el brote del virus en el país, la inmunización resulta clave para asegurar la salud pública

“No es mandar por mandar”: Sheinbaum presentará proyecto de reforma electoral la próxima semana La presidenta reiteró que la iniciativa tiene cuatro ejes principales, como los cambios en la asignación de plurinominales

Sheinbaum descarta enviar combustible a Cuba, pero alista nuevo envío de ayuda humanitaria La presidenta aseguró que el gobierno mexicano no está de acuerdo con la imposición de aranceles a las naciones que venden petróleo a Cuba