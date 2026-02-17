Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 17 de febrero: choque en carriles centrales de Anillo Periférico al Sur y Calz. Legaria

Percance vehicular en carriles centrales de Anillo Periférico al Sur y Calz. Legaría. Alternativa vial: Av. Aquiles Serdán.
Carga abundante lleva Lieja de Av. Chapultepec hacia Av. Paseo de la Reforma.
Debido al intenso tráfico sobre Río Churubusco en la CDMX y reencarpetamiento en Pantitlán, se presenta retraso en el servicio en Mexibús-Línea 3.
Registra carga vehicular la autopista Chamapa-Lechería, del km 15 al 10, dirección Chamapa, sin reporte de incidentes.
Se mantiene la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, hoy martes 17 de febrero, el programa Hoy No Circula aplica a vehículos con holograma 2, holograma 1 terminación de placa 2, 4, 6, 7, 8 y 0; también holograma 0 y 00 engomado rosa terminación 7 y 8, de 5:00 a las 22:00 horas.
