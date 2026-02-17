Beca Benito Juárez 2026: qué beneficiarios reciben su pago este martes 17 de febrero

Desde el pasado lunes 16 de febrero comenzaron los depósitos correspondientes al periodo enero-febrero de la Beca Benito Juárez. (X@apoyosbienestar)

Desde el pasado lunes 16 de febrero comenzaron los depósitos correspondientes al periodo enero-febrero de la Beca Benito Juárez.

Tras meses de espera, los beneficiarios finalmente conocieron el calendario oficial de pagos que difundió la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ).

¿Qué beneficiarios de la Beca Benito Juárez reciben su pago hoy 17 de febrero?

Los beneficiarios de la Beca Benito Juárez que reciben su pago hoy martes 17 de febrero son aquellos cuya primera letra de su CURP inicia con la letra C.

Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez y Julio León, titular de la misma.

Iniciará pago de apoyo a estudiates de educación básica y media superior en México

Formas de saber si ya me llegó el pago de la beca

Hay varias maneras de conocer si ya te llegó el pago de febrero de la Beca Benito Juárez, una de ellas es el Buscador de Estatus, la app del Banco Bienestar o acudiendo directamente a los cajeros automáticos del banco.

Buscador de Estatus: ingresar a la página del buscador buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ con CURP a la mano. Por teléfono: Marcando al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta. App: Descarga la app del Banco Bienestar y consulta el saldo.

Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son las redes sociales verificadas de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma.

Calendario completo de los pagos

Como tradicionalmente se distribuyen los depósitos, los pagos se irán entregando en orden alfabético según la primera letra de la CURP de cada beneficiario.

Letras A, B: Lunes 16 de febrero 2026.

Letra C: Martes 17 de febrero 2026.

Letras D, E, F: Miércoles 18 de febrero 2026.

Letra G: Jueves 19 de febrero 2026.

Letras H, I, J, K, L: Viernes 20 de febrero 2026.

Letra M: Lunes 23 de febrero 2026.

Letras N, Ñ, O, P, Q: Martes 24 de febrero 2026.

Letras R: Miércoles 25 de febrero 2026.

Letra S: Jueves 26 de febrero 2026

Letras T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 27 de febrero 2026.

Calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina (X@bbienestarmx)

Detalles de la Beca Benito Juárez

La Becas Benito Juárez forma parte de un programa de apoyo económico dirigido a estudiantes de nivel media superior. Cada participante recibe bimestralmente un apoyo económico de 1,900 pesos de forma directa a través de la tarjeta del Bienestar.

El objetivo central es reducir la deserción escolar y promover la permanencia en las aulas para jóvenes en condiciones de vulnerabilidad.