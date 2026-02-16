¿Qué le pasó a Fátima Bosch? Miss Universo se desvanece en desfile en Ecuador

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, sufrió un desvanecimiento durante el tradicional desfile de la Fiesta de la Fruta y de las Flores en Ambato, Ecuador, y el momento se viralizó en redes sociales. (Instagram/Captura de pantalla)

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, protagonizó un momento de tensión al desvanecerse sobre un carro alegórico durante el Desfile de la Fiesta de la Fruta y de las Flores en Ambato, Ecuador, este domingo 15 de febrero de 2026.

Las imágenes del incidente circularon en redes sociales rápidamente, generando preocupación entre seguidores y asistentes. La reina de belleza mexicana recibió atención inmediata de personal del evento y logró recuperarse.

El video del momento en que Fátima Bosch se desmayó

El episodio quedó registrado en varios videos que se viralizaron en redes sociales. En estos se vio a Fátima Bosch saludando desde la cima de un carro alegórico decorado con el lema “No se rinde, se afirma, resurge y transforma”. De forma repentina, la reina perdió el equilibrio, se sujetó de la estructura y cayó de rodillas.

La mexicana Fátima Bosch se desmayó durante el Desfile de las Flores y las Frutas en Ambato, Ecuador. Tras recibir auxilio, logró recuperarse y continuar el recorrido. (Redes sociales)

El equipo del evento y parte de su staff subieron de inmediato para asistirla. Bosch, ya sentada, realizó gestos para pedir espacio y aire mientras era auxiliada. Durante el percance, permaneció consciente y señaló molestias para respirar, lo que incrementó la preocupación entre los presentes.

Tras unos minutos de atención, Bosch logró estabilizarse y decidió continuar con el recorrido, recibiendo aplausos y muestras de apoyo. Aunque logró terminar el recorrido, no retomó la interacción directa con la multitud.

¿Qué le pasó a Fátima Bosch durante el desfile en Ecuador?

La presencia de Fátima Bosch en Ecuador formaba parte de su primera gira oficial como Miss Universo, iniciada el 14 de febrero tras compromisos en Puerto Rico. Esta gira internacional había comenzado el 21 de enero en Guatemala y contemplaba diversas actividades públicas y culturales.

(Captura de pantalla)

Bosch estuvo acompañada por Mara Topic, Miss Ecuador 2024, con quien también compartió reuniones y eventos. El desfile en Ambato era el evento central de su visita y reunió a miles de asistentes en las avenidas Cevallos y Quito.

Testigos relataron que, minutos antes del incidente, la modelo mexicana lucía pálida y visiblemente debilitada. Ya en la carroza, saludando a la multitud, comenzó a mostrar signos de malestar.

Además del desfile, Bosch ofreció una conferencia donde compartió detalles sobre su experiencia en Miss Universo y aspectos personales, invitando al público a acercarse y participar.

Su agenda oficial en Ecuador se extiende hasta el 18 de febrero, incluyendo otras actividades institucionales y culturales.

En redes sociales y algunos medios, también se mencionó un incidente similar ocurrido previamente durante un evento multitudinario en El Salvador, donde Bosch habría perdido el equilibrio y requerido atención de paramédicos. Aunque la versión no fue confirmada oficialmente, ha incrementado la inquietud entre sus seguidores.

Posibles causas del malestar de la Miss Universo

(Captura de pantalla)

Hasta el momento, ni la organización Miss Universo ni la propia Fátima Bosch han emitido un comunicado oficial explicando las causas del desvanecimiento.

En redes la cuenta de la organización sólo compartió videos de las actividades de la tabasqueña. En uno de los videos compartidos se muestra a Fátima Bosch saludando a un grupo de personas desde un vehículo, mientras se lee: “Esto es lo que realmente está ocurriendo: conexión real, emoción real, impacto real”.

Diversas versiones de asistentes y en redes sociales apuntan a la altitud de Ambato, situada a unos 2 580 metros sobre el nivel del mar, como posible factor. El llamado “mal de altura” puede provocar mareos, náuseas y desmayos en personas no habituadas a estas condiciones. Por ello se piensa que Bosch habría sufrido una descomposición vinculada con la altitud.