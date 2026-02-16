‘La Mañanera de Claudia Sheinbaum hoy 16 de febrero’: El libro de Scherer “no tendrá impacto”

La presidenta señaló que no ha leído el libro Ni venganza ni perdón de Julio Scherer Ibarra y tampoco “lo va a leer porque la crítica y la autocrítica siempre son importantes, siempre, pero nosotros somos parte de un movimiento de transformación y, repito, aunque la crítica y la autocrítica se valen, siempre hay que ser consecuentes porque uno no está aquí por el poder, ni nos impuso nadie, más que el pueblo”.
Claudia Sheinbaum cuestionó: “¿Cuál es la fuente que usa para ciertas denuncias que hace?”, la mandataria afirma que su libro “no tendrá mucho impacto”, esto porque, “la gente sabe lo que es el movimiento de transformación”.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió a la situación que actualmente vive Max Arriaga: “Lo que no estoy de acuerdo es quizás la manera en la que se le notificó, como se ve en los videos, nunca hubo policía que hiciera algo contra él. Valorando el trabajo de Max, siempre está la oportunidad de seguir trabajando en el gobierno”.
Laura Velázquez Alzúa, la coordinadora nacional de Protección Civil, informó que este tipo de anuncios para huracanes se realizará de manera regional, en donde se identifiquen posibles impactos o posibles erupciones volcánicas.
De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que los programas sociales tienen “como objetivo evitar que la violencia se genere en cualquier lugar y en todo caso saquen—los jóvenes— su energía”. Y busquen la disciplina en un deporte en vez de generar conflictos internos en las escuelas".
Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, reconoció el trabajo que realizó el gobierno de México para reconocer, profesionalizar e impulsar. el Box: “El día de hoy todos los peleadores van a tener en su casa el apoyo de una mensualidad y de seguro médico, eso es increíble. No hay programa igual en el mundo”.
Sulaimán entregó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo un par de guantes conmemorativos para conmemorar el inicio del programa Boxeando por la paz.
David Picasso, boxeador profesional dijo que: “Miles de niñas y niños tienen una gran pasión, pero no siempre tienen un camino para desarrollarla. Hoy con el programa Boxeando con la Paz ya no va a haber sueños perdidos ni sueños desperdiciados, porque cuando acercamos el deporte y la juventud a la educación, estamos promoviendo la forma más poderosa de prevención”.
Carlos Gastón Torres Rosas, secretario técnico del Gabinete de la Presidencia y coordinador general de Programas para el Bienestar, realizó la presentación de un nuevo programa social: “Boxeando por la paz”.
El objetivo es mejorar las condiciones de las personas que se dedican a esta disciplina, el programa busca que boxeadores se incorporen a Jóvenes Construyendo el Futuro, donde podrán recibir:
Este programa se realizará de manera colaborativa con el Consejo Mundial de Boxeo; esta agrupación acercará a boxeadores y gimnasios comunitarios al programa, donde los alumnos recibirán clases gratuitas.
El próximo miércoles 18 de febrero a las 11:00 horas se realizará un simulacro para sismos únicamente en Ciudad de México y Estado de México, donde, según la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, sonarán alrededor de 13 mil 900 altavoces ubicados en estas zonas; asimismo, sonará la alerta presidencial.
A nivel nacional se propone realizar simulacros en las siguientes fechas: