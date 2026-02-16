‘La Mañanera de Claudia Sheinbaum hoy 16 de febrero’: El libro de Scherer “no tendrá impacto”

Sheinbaum reacciona al libro de Julio Scherer

La presidenta señaló que no ha leído el libro Ni venganza ni perdón de Julio Scherer Ibarra y tampoco “lo va a leer porque la crítica y la autocrítica siempre son importantes, siempre, pero nosotros somos parte de un movimiento de transformación y, repito, aunque la crítica y la autocrítica se valen, siempre hay que ser consecuentes porque uno no está aquí por el poder, ni nos impuso nadie, más que el pueblo”.