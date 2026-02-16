México

‘La Mañanera de Claudia Sheinbaum hoy 16 de febrero’: El libro de Scherer “no tendrá impacto”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

Guardar

<br>

<br>

<br>

<br>

<br>

En pocas líneas:

15:04 hsHoy

“No se hace show de eso”: Sheinbaum reacciona al ordenamiento comercial que realizó Rojo de la Vega

Claudia Sheinbaum criticó el desalojo
Claudia Sheinbaum criticó el desalojo de José Emilio Villar en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc por considerarlo un acto autoritario. |(Crédito, izquierda, presidencia, derecha, alcaldía Cuauhtémoc)
14:56 hsHoy

Sheinbaum reacciona al libro de Julio Scherer

La presidenta señaló que no ha leído el libro Ni venganza ni perdón de Julio Scherer Ibarra y tampoco “lo va a leer porque la crítica y la autocrítica siempre son importantes, siempre, pero nosotros somos parte de un movimiento de transformación y, repito, aunque la crítica y la autocrítica se valen, siempre hay que ser consecuentes porque uno no está aquí por el poder, ni nos impuso nadie, más que el pueblo”.

Claudia Sheinbaum cuestionó: “¿Cuál es la fuente que usa para ciertas denuncias que hace?”, la mandataria afirma que su libro “no tendrá mucho impacto”, esto porque, “la gente sabe lo que es el movimiento de transformación”.

14:32 hsHoy

“Siempre está la oportunidad de seguir trabajando en el Gobierno”: Sheinbaum reprueba la manera en la que se despidió a Max Arriaga

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió a la situación que actualmente vive Max Arriaga: “Lo que no estoy de acuerdo es quizás la manera en la que se le notificó, como se ve en los videos, nunca hubo policía que hiciera algo contra él. Valorando el trabajo de Max, siempre está la oportunidad de seguir trabajando en el gobierno”.

14:25 hsHoy

Protección Civil trabaja para que México tenga alertas de huracanes y tsunamis

Laura Velázquez Alzúa, la coordinadora nacional de Protección Civil, informó que este tipo de anuncios para huracanes se realizará de manera regional, en donde se identifiquen posibles impactos o posibles erupciones volcánicas.

14:19 hsHoy

Peleadoras invitan a mujeres a practicar boxeo para impulsar su participación en el deporte

Crédito: Presidencia
Crédito: Presidencia
14:08 hsHoy

Sheinbaum confía en programas sociales para reducir violencia entre estudiantes

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que los programas sociales tienen “como objetivo evitar que la violencia se genere en cualquier lugar y en todo caso saquen—los jóvenes— su energía”. Y busquen la disciplina en un deporte en vez de generar conflictos internos en las escuelas".

13:53 hsHoy

Consejo Mundial de Boxeo: "

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, reconoció el trabajo que realizó el gobierno de México para reconocer, profesionalizar e impulsar. el Box: “El día de hoy todos los peleadores van a tener en su casa el apoyo de una mensualidad y de seguro médico, eso es increíble. No hay programa igual en el mundo”.

Sulaimán entregó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo un par de guantes conmemorativos para conmemorar el inicio del programa Boxeando por la paz.

Este lunes 16 de febrero,
Este lunes 16 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el programa 'Boxeando por la paz'. | (Crédito: Presidencia)
13:50 hsHoy

Boxeadoras y boxeadores agradecen fortalecimiento a esta disciplina

David Picasso, boxeador profesional dijo que: “Miles de niñas y niños tienen una gran pasión, pero no siempre tienen un camino para desarrollarla. Hoy con el programa Boxeando con la Paz ya no va a haber sueños perdidos ni sueños desperdiciados, porque cuando acercamos el deporte y la juventud a la educación, estamos promoviendo la forma más poderosa de prevención”.

13:47 hsHoy

Boxeando por la paz: beneficiará a 5 mil boxeadores y a más de 90 mil alumnos

Carlos Gastón Torres Rosas, secretario técnico del Gabinete de la Presidencia y coordinador general de Programas para el Bienestar, realizó la presentación de un nuevo programa social: “Boxeando por la paz”.

El objetivo es mejorar las condiciones de las personas que se dedican a esta disciplina, el programa busca que boxeadores se incorporen a Jóvenes Construyendo el Futuro, donde podrán recibir:

  • Salario mínimo (9 mil 582 pesos)
  • Seguro médico del IMSS.

Este programa se realizará de manera colaborativa con el Consejo Mundial de Boxeo; esta agrupación acercará a boxeadores y gimnasios comunitarios al programa, donde los alumnos recibirán clases gratuitas.

13:40 hsHoy

Presentan calendario de simulacros para sismos en CDMX, Edomex y a nivel nacional

El próximo miércoles 18 de febrero a las 11:00 horas se realizará un simulacro para sismos únicamente en Ciudad de México y Estado de México, donde, según la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, sonarán alrededor de 13 mil 900 altavoces ubicados en estas zonas; asimismo, sonará la alerta presidencial.

A nivel nacional se propone realizar simulacros en las siguientes fechas:

  • Primer Simulacro Nacional de 2026 se realizará el miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas, tiempo del centro, coincidiendo con el 40° aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil.
  • Segundo Simulacro Nacional está programado para el sábado 19 de septiembre a las 11:00 horas, permitiendo evaluar la respuesta de la población y de las instituciones en un contexto fuera del horario laboral habitual.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLa MañaneraPalacio NacionalLa Mañanera del PuebloPolítica Mexicanamexico-noticias

Últimas noticias

¿Cuáles son los síntomas iniciales del cáncer de próstata que deben vigilar los hombres?

Según la Facultad de Medicina de la UNAM, se trata de un problema de salud pública cuya detección oportuna puede marcar una diferencia

¿Cuáles son los síntomas iniciales

Boxeando por la Paz se integra a Jóvenes Construyendo el Futuro: cuánto dinero dará el programa y cuándo inician las clases gratuitas

Mauricio Sulaimán y boxeadores inauguraron el programa durante la conferencia de prensa matutina de esta mañana

Boxeando por la Paz se

Encontraron autobús abandonado en carretera de SLP sin chofer y pasajeros: estas son las versiones de lo ocurrido

En un principio se consideró como secuestro masivo ya que la unidad fue hallada en medio de la nada con el motor encendido y pertenencias personales, lo que generó dudas entre las autoridades

Encontraron autobús abandonado en carretera

Protección Civil informa fechas de simulacros a nivel nacional y cambios en la alerta sísmica para celular: “Trabajamos en ello”

Este lunes en La Mañanera, se dieron los detalles de fecha y horarios para que la ciudadanía esté prevenida

Protección Civil informa fechas de

Aldo de Nigris sufre fuerte caída en el desfile del Carnaval de Mazatlán 2026: cuál es su estado de salud

El influencer y ganador de La Casa de los Famosos México fue protagonista de un incidente durante el desfile

Aldo de Nigris sufre fuerte

ÚLTIMAS NOTICIAS

15 looks icónicos de Karol

15 looks icónicos de Karol G que van de la moda urbana a la alta costura

Zaira Nara a pleno en la nieve en Italia: producción en traje de baño, videollamadas con sus hijos y moda al rojo vivo

Debate por la reforma laboral: cómo es el sistema de licencias por enfermedad en Uruguay

La memoria USB pierde terreno: alternativas más rápidas y seguras de almacenamiento en 2026

Modelos de teléfonos en los que dejará de funcionar WhatsApp, durante la última semana de febrero

INFOBAE AMÉRICA

Directora de ‘Cumbres borrascosas’ defiende

Directora de ‘Cumbres borrascosas’ defiende los cambios y los personajes olvidados en la película: “Tienes que tomar ese tipo de decisiones”

Conoce la universidad en Perú que formará a sus médicos con programa en Harvard Medical School

Provincia bananera de Ecuador reforzó controles para contener el hongo Fusarium R4 Tropical

Ley 508 entra en vigencia y activa cooperación fiscal entre Panamá y Ecuador

Miss Universo se descompensó en la Fiesta de la Fruta y de las Flores en Ecuador

DEPORTES

Infobae

Estalló una nueva rivalidad en la Fórmula 1 entre dos históricas marcas: “El motor no es realmente suyo”

Efecto Messi en Estados Unidos: Inter Miami se convirtió en la franquicia más valiosa de la MLS

El crudo análisis de Diego Latorre sobre el presente de Boca Juniors tras el empate contra Platense: “El equipo desencanta”

La escalofriante caída que sufrió un esquiador después de saltar una rampa de 40 metros en los Juegos Olímpicos de Invierno

El escalofriante nocaut que se perfila como el mejor del año en el boxeo: “Uno de los golpes más limpios que jamás verás”