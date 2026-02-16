El Mini Lic y su boda: así fue la fiesta apadrinada por El Chapo y musicalizada por Los Tucanes de Tijuana

La boda de Dámaso López Serrano, El Mini Lic, fue apadrinada por Joaquín “El Chapo” Guzmán y reunió a la élite del Cártel de Sinaloa. (Redes sociales/Archivo)

La boda de Dámaso López Serrano, alias El Mini Lic, no fue una celebración discreta. Según su propio testimonio, el evento reunió a figuras del círculo cercano del Cártel de Sinaloa, incluyó cambios de último minuto y un despliegue musical que reflejaba el poder y la ostentación que rodeaban su vida en ese momento.

Hoy, López Serrano se encuentra nuevamente tras las rejas en Estados Unidos, condenado por traficar fentanilo y violación a su libertad anticipada. En ese contexto, el periodista Luis Chaparro reveló el audio de la entrevista completa que le hizo al capo en 2023, cuando éste se encontraba cumpliendo su libertad condicional.

Una celebración rodeada de poder y cambios de último minuto

En la entrevista, el hijo de Dámaso López, “El Licenciado”, narra uno de los episodios más reveladores de su vida: el día de su boda.

Dámaso López Serrano, alias El Mini Lic. (Captura de pantalla/YouTube: Grillonautas)

La boda de El Mini Lic se realizó en 2010, poco después de que fuera detenido y liberado en Culiacán. Su arresto, según explicó, ocurrió un lunes tras una revisión militar en la ciudad, donde fue interceptado junto a su grupo de escoltas y colaboradores mientras supervisaba la construcción de una cancha de voleibol en un terreno familiar. Luego de la intervención de contactos dentro de la entonces Procuraduría General de la República, fue liberado a las pocas horas, en un episodio que él mismo describe como reflejo de la corrupción y la influencia del cártel en las instituciones locales.

Para el viernes, cuatro días después de su arresto, ya se estaba casando. La ceremonia, originalmente planeada para llevarse a cabo en un rancho familiar junto al mar, tuvo que mudarse de lugar un día antes por decisión de Dámaso López Núñez, su padre y entonces mano derecha de El Chapo, a fin de evitar la sospecha de las autoridades, pues ya se corría la voz sobre el evento.

El cambio de última hora obligó a modificar por completo la planeación original, que contemplaba una boda de gran lujo con una carpa de cristal y una capilla especialmente construida en el rancho familiar. Al trasladar el evento, la familia improvisó: la ceremonia se realizó bajo una carpa blanca sencilla y con un altar provisional, lejos del montaje ostentoso que se había preparado inicialmente.

El Mini Lic fue detenido días antes de su boda. (Archivo)

Según narró López Serrano a Chaparro, la boda se llevó a cabo en el pueblo de San Diego, cercano a Eldorado, en un rancho prestado por un amigo de la familia. A pesar de los cambios logísticos, la fiesta mantuvo el sello de ostentación: mesas, sillas, banquete y una lista de invitados encabezada por Joaquín Guzmán Loera, a quien ha confesado veía como un padre.

Según cuenta El Mini Lic, la presencia de El Chapo fue notoria: llegó antes de la hora pactada, acompañado por su entonces esposa Griselda López, quien fungió como madrina.

Los hijos de Guzmán Loera, Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar, también asistieron, así como amigos y operadores del cártel, como Víctor Emilio Cázares Salazar (“El Licenciado”), líder de una red masiva de distribución de cocaína en EEUU, cercano a El Chapo y hermano de “La Emperatriz”; Emilio fue arrestado en 2012, extraditado en 2016 y liberado a inicios de 2022 tras colaborar con las autoridades estadounidenses.

La lista de invitados, en ese momento, reflejaba la etapa en la que las relaciones entre El Mini Lic y los hijos de El Chapo eran cercanas y de plena convivencia, aunque para ese entonces ya no viviera Edgar Guzmán, a quien Dámaso consideraba su mejor amigo hasta su asesinato en 2008.

Un despliegue musical y regalos dignos de la élite narco

El capo contó a Luis Chaparro que la boda fue musicalizada por Los Tucanes de Tijuana, la Banda Estrellas de Sinaloa y una agrupación formada por uno de los hermanos de Poncho Lizárraga, Germán Lizárraga, quien en ese entonces consolidaba su proyecto independiente con la Banda Estrellas de Sinaloa.

Los Tucanes de Tijuana estuvieron en la boda de El Mini Lic. (Los Tucanes De Tijuana)

En cuanto a los regalos, López Serrano describió que recibió relojes, lavadoras, secadoras, pantallas y televisores, objetos que consideró “típicos” de las bodas sinaloenses de su círculo social: “No, así que tú digas: ¡Ay, no!... Relojes, lavadoras, secadoras, pantallas, televisiones... y cosas así”, expresó durante la conversación.

A lo largo de la fiesta, la seguridad fue un tema central, pero no hubo incidentes ni presencia militar, lo que permitió que el evento se desarrollara sin complicaciones.

“Los militares no fueron. Gobierno no cayó. Todo estuvo bien”, relató López Serrano en la entrevista.

Según dijo el propio capo, la boda terminó hasta las 10 de la mañana del día siguiente.

La relación entre El Mini Lic y El Chapo

La cercanía entre Dámaso López Serrano y Joaquín “El Chapo” Guzmán fue mucho más que una alianza criminal. En su entrevista con Luis Chaparro, El Mini Lic describió cómo la convivencia familiar y la confianza mutua forjaron una relación que lo llevó a ser considerado como un hijo por el propio líder del Cártel de Sinaloa.

el Chapo fue padrino de El Mini Lic. REUTERS/Edgard Garrido/File Photo To match Special Report USA-MEXICO/CIA

“El Chapo vivía buena parte del tiempo en Eldorado, porque era uno de los lugares más seguros en aquel entonces. Entonces, pues convivía mucho conmigo y con mi papá. Nos mirábamos muy, muy seguido”, relató.

López Serrano recuerda que Guzmán Loera no solo asistía a celebraciones familiares, sino que era el primero en llegar a cumpleaños, bautizos y fiestas. “El Chapo iba a los bautizos de mis hijos, y el Chapo iba a mis cumpleaños, el Chapo iba a cumpleaños de mi papá, el Chapo iba a la fiesta de alguna mujer mía... Entonces, las personas fueron viendo eso y decían: ‘¿Cómo puede ser posible que se casó Dámaso y el Chapo fue? ¿Y se casó el hijo del Chapo en el mismo lugar que Dámaso y su papá no fue?’”.

La relación con los hijos de El Chapo también fue cercana, especialmente con Edgar Guzmán López, a quien El Mini Lic consideraba como un hermano. “Él era para mí, como un hermano. Era un lazo, una unión muy, muy, muy fuerte… El ángel que tenía Edgar era otro mundo. Una persona humilde, sencilla, carismática, buena gente. Es completamente distinto a lo que son todos sus hermanos”, afirmó.

El Chapo no solo defendía a El Mini Lic dentro de la organización, sino que lo protegía de los rumores y críticas: “Cuando todo estaba bien me defendió mucho de personas que hablaban de mí, de lo que sea, siempre el Chapo me defendía y… me quería mucho”, reconoció.

'El Mini Lic' era amigo de Édgar Guzmán. (Infobae)

El ahijado consentido de Guzmán Loera, como él mismo se autodefine, recibió de El Chapo el padrinazgo de boda en 2010. “El Chapo es mi padrino de bodas. No es, como la gente lo dice, de bautizo, de primera comunión, no sé qué inventan. No, él fue, fue de boda. Ahí fue cuando yo se lo propuse y él aceptó con mucho gusto”.

El Mini Lic también explicó que la cercanía generó tensiones dentro del cártel y entre la familia Guzmán: “La gente fue la que empezó a comentar eso y, más que nada, a envenenar, porque era veneno que metían, aunque hubiera sido sin quererlo... ‘El Chapo quiere más al hijo del licenciado que a sus propios hijos. Ve cómo lo consiente a él’”, recuerda.

Esa relación, sin embargo, también marcaría el inicio de rivalidades y celos dentro del cártel, así como un destino común que años después se vería fracturado por la guerra interna y la traición, que eventualmente lo llevaría a su propia caída.