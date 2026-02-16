Beca Benito Juárez 2026: documentos necesarios para registrarse a partir de este 16 de febrero

El nuevo periodo de registros a la Beca Benito Juárez comenzará a partir de este lunes 16 de febrero para que más alumnos puedan solicitarla. (X@apoyosbienestar)

El programa está dirigido a jóvenes inscritos en bachilleratos o preparatorias públicas, ya sea en modalidad escolarizada o mixta, y otorga un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos, durante 10 meses del ciclo lectivo, pues no se considera julio y agosto por ser periodo vacacional.

Esta iniciativa busca que cada joven de educación media superior en México cuente con el respaldo necesario para que su situación económica no determine su permanencia en la escuela.

Inició la entrega de tarjetas para el Bienestar para las personas que se registraron a la Beca Benito Juárez (X@apoyosbienestar)

Documentos para solicitar la beca

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) dio a conocer los documentos necesarios para realizar el registro.

Alumno (en caso de ser menor de edad)

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Clave de Centro de Trabajo de tu escuela

Comprobante de domicilio (digitalizado)

De tu madre, padre, tutora o tutor:

CURP

Identificación oficial (digitalizada)

Número de celular

Correo electrónico

La Beca Benito Juárez abrirá un nuevo periodo de inscripción en septiembre (X@BecasBenito)

¿Cómo registrarse a la Beca Benito Juárez?

El primer paso para realizar la solicitud de la beca es acceder a la página oficial www.becabenitojuarez.gob.mx.

Paso 1: Acceso o creación de cuenta Llave MX

Si ya cuentas con Llave MX, selecciona la opción para iniciar sesión usando tus datos de estudiante. Si aún no la tienes, elige crear una nueva cuenta. Durante el registro, deberás ingresar tu CURP; verifica que esté correctamente escrito. Luego, proporciona tu calle y número, seguido del código postal, para que el sistema complete el resto de la dirección. Crea una contraseña que incluya al menos ocho caracteres, una letra mayúscula, una minúscula y un número. Lee y acepta el aviso de privacidad antes de finalizar el proceso. Al concluir estos pasos, tu cuenta estará activa.

Paso 2: Registro con Llave MX

Con la cuenta ya creada, vuelve a www.becabenitojuarez.gob.mx e inicia sesión con Llave MX. Haz clic en “Comenzar registro”. Ingresa la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de tu escuela y pulsa en buscar. Completa la información correspondiente al turno, periodo y grado. Después, proporciona los datos de tu domicilio y sube un comprobante en formato PDF, JPG o PNG, con un máximo de 3 MB. Puedes utilizar un recibo de luz, gas, agua, predial, estado de cuenta telefónico o de internet, o una constancia de residencia expedida por la autoridad local. Una vez cargados los documentos, lee y acepta el aviso de privacidad y continúa.

La Coordinación Nacional de Becas concluye la dispersión del pago correspondiente al bimestre noviembre–diciembre del ciclo escolar 2025-2026 Crédito: X/@apoyosdelbbienestar

Paso 3: Información del representante

Si eres menor de edad, deberás agregar los datos de tu madre, padre o tutor. Si eres mayor de edad, este paso es opcional. Será necesario ingresar la CURP certificada del responsable y confirmar el dato tras marcar la casilla de verificación. Sube una identificación oficial, que puede ser credencial del Instituto Nacional Electoral, cartilla militar, cédula profesional, pasaporte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, credencial del Instituto Nacional de Migración o licencia de conducir. Añade el número de celular y el correo electrónico del responsable y selecciona el parentesco. Para terminar, haz clic en “Finalizar registro”.

Al concluir, tu solicitud para la Beca Benito Juárez quedará registrada, y tras validar la información, recibirás novedades sobre el proceso.

Requisitos y aclaraciones sobre el programa

Uno de los requisitos beca es que los aspirantes tengan hasta 25 años cumplidos al inscribirse para el ciclo escolar 2025-2026. El beneficio cubre a estudiantes que iniciarán o continúan la educación media superior en planteles públicos, tanto en modalidad escolarizada como mixta. Quedan excluidas las personas que sobrepasen el límite de edad o no figuren en el registro oficial de una escuela autorizada por la Secretaría de Educación Pública.

Para consultas o asistencia, el organismo dispone del número telefónico 079 del Centro de Atención para el Bienestar (CABI), así como de un canal institucional de WhatsApp, accesible en linktr.ee/CanalesBecasBienestar, donde se puede consultar información detallada por entidad.