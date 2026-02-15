México

Laura Zapata y Lupita Jones habrían roto las reglas antes de entrar a La Casa de los Famosos Telemundo

En medio de la cuenta regresiva para el inicio del reality, unas acusaciones de juego previo despiertan dudas sobre la igualdad entre celebridades

Yina Calderón denunció una supuesta
Yina Calderón denunció una supuesta conspiración de Kunno, Laura Zapata y Lupita Jones para perjudicarla antes de entrar al programa. (Crédito: cuartooscuro / RS)

Las acusaciones de ruptura de reglas sacuden la antesala de La Casa de los Famosos Telemundo a tan solo días de su estreno, los nombres de Kunno y Laura Zapata se ubican en el centro de la polémica, señalados por supuestamente haber coordinado estrategias previas, una infracción que la producción prohíbe para preservar la autenticidad del reality.

Cabe mencionar que el objetivo central del reality es el aislamiento total de sus participantes, quienes conviven bajo vigilancia constante, sin contacto con el exterior ni posibilidad de planear alianzas previas a su ingreso.

El formato busca que las dinámicas y rivalidades surjan de manera espontánea, garantizando así la imprevisibilidad y el atractivo del show. Ante este contexto, cualquier intento de conspirar o coordinar estrategias antes del encierro se considera una falta grave, ya que se pueden generar ventajas injustas y alterar la percepción del público sobre la legitimidad del resultado.

Las acusaciones por romper las
Las acusaciones por romper las reglas de La Casa de los Famosos Telemundo señalan a Kunno y Laura Zapata por supuestas estrategias previas. (Telemundo)

Las supuestas infracciones: acusaciones y versiones encontradas

La controversia estalló cuando Yina Calderón, participante confirmada, declaró haber sido blanco de una conspiración orquestada por Kunno, Laura Zapata y Lupita Jones antes de entrar a la casa.

La influencer colombiana denunció en entrevista con Felix Arroyo que los señalados buscaron unirse para “destruirla”, acción que perjudica las normas internas del reality: “No tengo miedo, estoy lista para enfrentar a quien quiera sacarme”.

Su declaración provocó un intenso debate en redes sociales, donde parte del público interpretó sus palabras como un anticipo de conflictos, mientras otros exigen sanciones ejemplares por parte de Telemundo.

Las reglas del reality prohíben
Las reglas del reality prohíben coordinar pactos o estrategias antes de la convivencia para mantener la igualdad entre los participantes. Crédito Jesus Avilés/Infobae

Hasta el momento, ni Kunno ni Laura Zapata han emitido respuesta pública sobre las denuncias, asimismo, la producción no ha confirmado posibles sanciones disciplinarias, lo que mantiene la incertidumbre entre la audiencia.

Listado: supuestas reglas vulneradas por Kunno y Laura Zapata

  • Prohibición de alianzas previas: Los participantes no pueden coordinar estrategias ni pactos antes de ingresar.
  • Espontaneidad obligatoria: El formato exige que las relaciones y rivalidades se desarrollen únicamente dentro de la casa.
  • Igualdad de condiciones: Cualquier ventaja obtenida fuera del reality puede ser considerada motivo de sanción o expulsión.
Las tensiones previas entre Yina
Las tensiones previas entre Yina Calderón y Laura Zapata incluyen críticas públicas y promesas de confrontación durante la competencia. (Foto: Telemundo)

Tensiones previas y antecedentes de conflicto

Las fricciones entre Calderón y Zapata no surgen de la nada. Desde la conformación del elenco, la actriz criticó abiertamente la imagen y decisiones estéticas de Calderón, quien respondió que no tolerará provocaciones y que defenderá su lugar con firmeza durante la competencia.

Por otra parte, Kunno ha compartido en redes sociales su preparación previa al reality, mostrándose ansioso pero dispuesto a afrontar el “nuevo reto”. Mientras que Zapata publicó un mensaje en Instagram subrayando: “No entro a esconderme, entro a jugar. No entro a pedir permiso, entro a marcar territorio”.

Crisis de producción y expectativas de estreno

Cabe mencionar que a estos escándalos se suma la dificultad de completar el elenco. Según la periodista Flor Rubio, varios contratos no habrían sido firmados a pocos días del inicio, lo que complica la organización de la sexta temporada.

Además, el equipo de la periodista mencionó rumores sobre posibles bajas de último momento, incluyendo a Laura Zapata, quien desmintió lo dicho con determinación.

El estreno de La Casa
El estreno de La Casa de los Famosos Telemundo está programado para el 17 de febrero de 2026, bajo gran expectación y controversia.(@laurazapataoficial / Instagram)

A pesar del ambiente tenso, la expectativa por el debut sigue en aumento. La Casa de los Famosos Telemundo tiene previsto su estreno para el martes 17 de febrero de 2026, a las 19:00 horas (Este de Estados Unidos), marcando el inicio de una edición que ya genera controversia.

