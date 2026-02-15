Huevos al albañil: receta mexicana fácil y rápida para un desayuno lleno de sabor

Los huevos al albañil destacan entre los desayunos mexicanos por su salsa roja picante y textura suave, ideales para comenzar el día. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los huevos al albañil son un clásico del desayuno mexicano que combina simplicidad, sabor y un toque picante que despierta el apetito. Su textura suave y la intensidad de su salsa roja los convierte en un platillo ideal para comenzar el día con energía.

Prepararlos en casa es sencillo y rápido, perfecto para quienes buscan un desayuno casero con auténtico sabor mexicano. La combinación de huevos batidos, salsa de jitomate y chiles secos ofrece un contraste de sabores que conquista desde el primer bocado.

Ingredientes y preparación de huevos al albañil

La receta de huevos al albañil se prepara fácilmente en casa con huevos batidos, jitomate, chiles secos y un toque de sal al gusto. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta es del chef Ricardo Muñoz Zurita y la puedes encontrar disponible en el portal web de Larousse Cocina. Su preparación es fácil y rápida ya que solo tardarás 35 minutos en hacerlos y el rendimiento final será de cuatro porciones.

Ingredientes

Huevos

8 huevos batidos ligeramente

4 cucharadas de aceite

sal al gusto

Salsa roja

3 jitomates

½ cebolla blanca

1 diente de ajo

3 chiles de árbol secos

2 cucharadas de aceite

sal al gusto

Guarnición

8 tortillas de maíz

200 g de frijoles refritos

100 g de queso fresco desmoronado

Preparación

En un sartén caliente el aceite y agregue los huevos con sal al gusto. Mezcle y, una vez cocidos, retírelos del fuego. Reserve

Salsa roja

Ase los jitomates, la cebolla, el ajo y los chiles y lícuelos

Vierta el aceite en el mismo sartén donde se cocieron los huevos y, una vez caliente, agregue la salsa y sal al gusto

Cueza durante 2 minutos

Añada los huevos y deje cocer por 2 minutos más

Sirva los huevos al albañil acompañados de la guarnición

Consejos para un desayuno perfecto

Servir los huevos al albañil recién preparados mantiene la jugosidad de la textura y potencia la cremosidad y crocancia del platillo. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para lograr huevos al albañil con sabor intenso, es importante tostar ligeramente los chiles antes de licuarlos.

Esto resalta los aromas y agrega un toque característico a la salsa que diferencia este platillo de un desayuno común.

Finalmente, servir los huevos recién preparados. y mantenerlos calientes asegura que la textura de la comida se conserve jugosa y que la salsa no enfríe los totopos, logrando un equilibrio perfecto entre cremosidad y crocancia.

Variantes y acompañamientos tradicionales

Las variantes de los huevos al albañil incluyen agregar aguacate en cubos o cilantro picado, renovando el sabor tradicional con ingredientes frescos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para una versión fresca, incorporar aguacate en cubos o cilantro picado antes de servir le da un toque especial. Estos elementos agregan contraste de color y sabor, además de un toque cremoso que complementa la textura de los huevos y la salsa.

Se puede acompañar con tortillas de harina o pan tostado en lugar de las tortillas de maíz.

Esto cambia ligeramente la textura y ofrece una opción diferente sin perder el espíritu de un desayuno mexicano completo.