Huevos al albañil: receta mexicana fácil y rápida para un desayuno lleno de sabor

Aprende a preparar huevos al albañil con salsa roja picosita, tortillas y frijoles, un desayuno mexicano delicioso y fácil de hacer

Los huevos al albañil destacan
Los huevos al albañil destacan entre los desayunos mexicanos por su salsa roja picante y textura suave, ideales para comenzar el día. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los huevos al albañil son un clásico del desayuno mexicano que combina simplicidad, sabor y un toque picante que despierta el apetito. Su textura suave y la intensidad de su salsa roja los convierte en un platillo ideal para comenzar el día con energía.

Prepararlos en casa es sencillo y rápido, perfecto para quienes buscan un desayuno casero con auténtico sabor mexicano. La combinación de huevos batidos, salsa de jitomate y chiles secos ofrece un contraste de sabores que conquista desde el primer bocado.

Ingredientes y preparación de huevos al albañil

La receta de huevos al
La receta de huevos al albañil se prepara fácilmente en casa con huevos batidos, jitomate, chiles secos y un toque de sal al gusto. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta es del chef Ricardo Muñoz Zurita y la puedes encontrar disponible en el portal web de Larousse Cocina. Su preparación es fácil y rápida ya que solo tardarás 35 minutos en hacerlos y el rendimiento final será de cuatro porciones.

Ingredientes

Huevos

  • 8 huevos batidos ligeramente
  • 4 cucharadas de aceite
  • sal al gusto

Salsa roja

  • 3 jitomates
  • ½ cebolla blanca
  • 1 diente de ajo
  • 3 chiles de árbol secos
  • 2 cucharadas de aceite
  • sal al gusto

Guarnición

  • 8 tortillas de maíz
  • 200 g de frijoles refritos
  • 100 g de queso fresco desmoronado

Preparación

  • En un sartén caliente el aceite y agregue los huevos con sal al gusto. Mezcle y, una vez cocidos, retírelos del fuego. Reserve

Salsa roja

  • Ase los jitomates, la cebolla, el ajo y los chiles y lícuelos
  • Vierta el aceite en el mismo sartén donde se cocieron los huevos y, una vez caliente, agregue la salsa y sal al gusto
  • Cueza durante 2 minutos
  • Añada los huevos y deje cocer por 2 minutos más
  • Sirva los huevos al albañil acompañados de la guarnición

Consejos para un desayuno perfecto

Servir los huevos al albañil
Servir los huevos al albañil recién preparados mantiene la jugosidad de la textura y potencia la cremosidad y crocancia del platillo. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para lograr huevos al albañil con sabor intenso, es importante tostar ligeramente los chiles antes de licuarlos.

Esto resalta los aromas y agrega un toque característico a la salsa que diferencia este platillo de un desayuno común.

Finalmente, servir los huevos recién preparados. y mantenerlos calientes asegura que la textura de la comida se conserve jugosa y que la salsa no enfríe los totopos, logrando un equilibrio perfecto entre cremosidad y crocancia.

Variantes y acompañamientos tradicionales

Las variantes de los huevos
Las variantes de los huevos al albañil incluyen agregar aguacate en cubos o cilantro picado, renovando el sabor tradicional con ingredientes frescos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para una versión fresca, incorporar aguacate en cubos o cilantro picado antes de servir le da un toque especial. Estos elementos agregan contraste de color y sabor, además de un toque cremoso que complementa la textura de los huevos y la salsa.

Se puede acompañar con tortillas de harina o pan tostado en lugar de las tortillas de maíz.

Esto cambia ligeramente la textura y ofrece una opción diferente sin perder el espíritu de un desayuno mexicano completo.

