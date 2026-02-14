México

Hasta 80% de casos de cáncer infantil en México puede curarse: parque de diversiones gratuito les devuelve la sonrisa

El centro infantil al estilo Disney fue construido en municipio de Jojutla, Morelos, México

Guardar
Mundo Imayina ue creado para
Mundo Imayina ue creado para que los niños con cáncer, necesidades especiales, síndrome de Down y más puedan entrar a un parque de diversiones especialmente diseñado para ellos Fotos: Mundo Imayina Instagram

En México, el cáncer infantil puede alcanzar hasta un 80% de curación cuando se detecta a tiempo y los pacientes cuentan con un acompañamiento integral durante el tratamiento. Cada año, aproximadamente 7 mil niñas, niños y adolescentes reciben un diagnóstico de cáncer, con mayor prevalencia de leucemias, tumores del sistema nervioso central y linfomas. El diagnóstico oportuno y la atención médica inmediata resultan determinantes para mejorar la supervivencia y reducir complicaciones en la población pediátrica.

En el contexto del Día Internacional contra el Cáncer Infantil, que se conmemora el 15 de febrero, autoridades y especialistas en salud insisten en la importancia de las estrategias enfocadas en la detección temprana y el acceso equitativo a servicios especializados, así como en el acompañamiento emocional y social de los pacientes. El fortalecimiento de la atención oncológica pediátrica ha sido una prioridad en México, donde la Secretaría de Salud federal reporta avances en la expansión de unidades médicas especializadas y la capacitación de personal de primer contacto para identificar signos de alerta.

El acompañamiento social se ha posicionado como un elemento clave en el proceso de recuperación de las niñas, los niños y los adolescentes con cáncer. La enfermedad no solo representa un reto médico, sino que involucra una dimensión social y emocional que impacta a las familias y comunidades. En este sentido, organizaciones de la sociedad civil y fundaciones han incrementado sus esfuerzos para proporcionar apoyo emocional, orientación y recursos que favorecen la continuidad de los tratamientos.

Una de las iniciativas que ha cobrado relevancia es Mundo Imáyina, un parque accesible diseñado para brindar momentos de alegría a menores que enfrentan enfermedades complejas y a sus familias. Este espacio ofrece actividades sin costo, como juegos mecánicos, alberca de olas, áreas de salto, cine y villas adaptadas para el descanso. Durante un fin de semana, los menores pueden dejar atrás su papel de pacientes y reconectar con la infancia.

El parque de diversiones para
El parque de diversiones para niños con necesidades especiales cuenta con todo tipo de atracciones, acuáticas y motoras al estilo los de Disney Foto: Mundo Imayina Instagram

Piki Martínez, director general de Mundo Imáyina, subraya que “el acompañamiento emocional es parte esencial del proceso que viven las niñas y los niños con cáncer y sus familias. Crear espacios de alegría, descanso y convivencia les permite recuperar energía, fortalecer vínculos y enfrentar el tratamiento con mayor ánimo”.

La participación activa de fundaciones y asociaciones civiles complementa los servicios de salud, ya que muchas familias requieren apoyo adicional para sobrellevar los desafíos económicos, logísticos y emocionales asociados al cáncer infantil. En los últimos tres años, más de 14 mil niñas y niños y más de 3 mil familias han encontrado en Mundo Imáyina un espacio de bienestar emocional y esperanza.

Las cifras muestran el impacto positivo de la detección oportuna y del acompañamiento social en la evolución de los pacientes pediátricos. El acceso a servicios médicos especializados, el trabajo conjunto entre autoridades, personal de salud y sociedad civil, así como la existencia de espacios que favorecen el bienestar emocional, constituyen factores determinantes para incrementar las oportunidades de vida y recuperación de quienes enfrentan el cáncer infantil en México.

Puntos clave

  • El cáncer infantil puede curarse hasta en 80% de los casos si se detecta a tiempo y se brinda atención integral.
  • Cada año, cerca de 7 mil menores reciben un diagnóstico de cáncer en México, siendo las leucemias y los tumores cerebrales los más frecuentes.
  • El acompañamiento social y emocional, junto con la atención médica especializada, mejora las oportunidades de recuperación y calidad de vida de los pacientes pediátricos.

Temas Relacionados

Día Internacional contra el Cáncer InfantilMundo Imáyinamexico-noticias

Más Noticias

El posible setlist de My Chemical Romance para su segunda noche en el Estadio GNP Seguros

La banda liderada por Gerard Way dará dos shows en la Ciudad de México

El posible setlist de My

Luis Romo no jugará el Clásico Nacional ante América y se confirma el tiempo que será baja

Chivas sufre la baja de su capitán y se espera que se pierda otros partidos relevantes tras el último diagnóstico

Luis Romo no jugará el

¿Se canceló tu vuelo? Consulta el estado de las operaciones del AICM

Checa el estado de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

¿Se canceló tu vuelo? Consulta

Laura Zapata y Lupita Jones habrían roto las reglas antes de entrar a La Casa de los Famosos Telemundo

En medio de la cuenta regresiva para el inicio del reality, unas acusaciones de juego previo despiertan dudas sobre la igualdad entre celebridades

Laura Zapata y Lupita Jones

Reaprehenden a “El Niño de la Unión” en CDMX por incumplir con firma periódica

Ángel “N” fue recluido en el penal de Santa Martha Acatitla

Reaprehenden a “El Niño de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reaprehenden a “El Niño de

Reaprehenden a “El Niño de la Unión” en CDMX por incumplir con firma periódica

Comunidad minera realiza marcha en más de 6 estados para exigir justicia por trabajadores desaparecidos en Sinaloa

Menor de 14 años entre los seis secuestradores detenidos en Xochimilco: policías liberaron a joven de 18 años

Mataron a una menor de 14 años e hirieron a su madre sicarios de La Unión Tepito con más de 30 balazos

Marina destruye 30 explosivos encontrados en Concordia, lugar en el que desaparecieron mineros

ENTRETENIMIENTO

El posible setlist de My

El posible setlist de My Chemical Romance para su segunda noche en el Estadio GNP Seguros

Laura Zapata y Lupita Jones habrían roto las reglas antes de entrar a La Casa de los Famosos Telemundo

Los emos en México regresaron junto a My Chemical Romance en su primer concierto del Estadio GNP Seguros

Parejas de famosos mexicanos: así celebrarán San Valentín 2026

Yeri Mua denuncia ponchadura tras pasar por caseta en CDMX: “que me repongan las llantas de mujer”

DEPORTES

Luis Romo no jugará el

Luis Romo no jugará el Clásico Nacional ante América y se confirma el tiempo que será baja

Exjugadora del América denuncia abandono de su club tras grave lesión y solicita apoyo para volver a las canchas

Aficionados se quejan del mal estado del Estadio Cuauthémoc pese a anuncio de remodelaciones

Mohamed habla sobre su posible salida de Toluca

Cooperativa La Cruz Azul afirma que recuperación de planta en Hidalgo fue legal