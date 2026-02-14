Diana Sánchez Barrios, diputada de Morena y líder de comerciantes, explica la razón de la agresión de Rojo de la Vega

Diana Sánchez Barrios, diputada del partido Movimiento Regerenación Nacional (Morena), mismo que fue fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que personal de la alcaldía Cuauhtémoc acudió a retirar a los comerciantes de manera “sumamente violenta”.
Esto habría provocado el enfrentamiento entre autoridades de la demarcación, incluyendo a la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, y los mismos comerciantes.
Por medio de un comunicado posteado en redes sociales, la también lideresa de comerciantes aseguró que los mismos fueron reubicados hace más de un año y medio en el lugar, gracias a un acuerdo al que se llegó para liberar espacio de los túneles en la Glorieta de Insurgentes.
Aseguró que aunque ella no preside la organización Pro Diana, a la que pertenecen las y los comerciantes, los defendería, pues el gobierno encabezado por Rojo de la Vega estaba violentando derechos, todo con el objetivo de cumplirle a los grandes capitales inmobiliarios que están detrás de ella, y que buscan una alcaldía “sin pueblo, gentrificada y encarecida” para lucrar con la especulación inmobiliaria.
Le dijo a la alcaldesa que no se escondía, que sabía que estaba enojada porque había denunciado sus licitaciones simuladas que le había costado a la gente de la Cuauhtémoc 97 millones de pesos, sin embargo, no iba a permitir que pisara la dignidad de quienes vivían en la demarcación.
Aseguró que ya se brindaba asesoría legal a las personas agredidas por la alcaldía, y el próximo domingo, en La Chilanguera, presentará una cronología detallada de los hechos ocurridos para mostrar, de manera contundente, el comportamiento agresivo, homofóbico y clasista de la alcaldesa.
Agresión a Alessandra Rojo de la Vega
El pasado viernes se suscitó un enfrentamiento entre autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc y comerciantes en la colonia San Cosme.
Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc, estaba en el lugar, y denunció por medio de un video en redes sociales, que ella y su equipó de trabajo habían sido agredidos durante un recorrido de supervisión.
Por medio de un video transmitido en redes sociales, la alcaldesa acusó, de manera directa, a la diputada morenista y líder de comerciantes Diana Sánchez Barrios de enviar a su gente para agredirla.
“Estuvimos reordenando la vía pública en San Cosme. De cinco puestos pasaron a 22 puestos por permisos del Gobierno de la Ciudad, permisos que nunca han enseñado. Estuvimos esperando una hora porque supuestamente iban a llegar a concertar, del Gobierno de la Ciudad (…) Estaba esperando para dialogar, y lo único que hicieron es tendernos una trampa y mandarnos a toda la gente de Diana Barrios, diputada de Morena, para golpearnos”, dijo la mandataria local.
Aseguró que fueron unas 200 personas las que la agredieron a ella y a su equipo de trabajo, y denunció que fue derribada de una motocicleta.
La alcaldesa mostró moretones en el rostro y cuerpo tras la agresión, y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).