Profepa logra rescatar a cinco lobos marinos enmallados en Baja California Sur

Los mamíferos marinos fueron rescatados en diferentes días, aunque todos se encontraban enmallados. Foto: (Profepa)

Cinco lobos marinos de la especie Zalophus californianus fueron rescatados y recibieron atención médica entre el 6 y el 8 de febrero tras quedar enmallados en artes de pesca en los municipios de Los Cabos y La Paz, en Baja California Sur. Las maniobras fueron coordinadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a partir de reportes ciudadanos sobre ejemplares con lesiones y signos de afectación física.

El enmallamiento representa uno de los principales riesgos para la fauna marina, ya que puede ocasionar lesiones, restringir el movimiento, generar infecciones, provocar deshidratación y, en casos graves, causar la muerte. Para atender estos incidentes, Profepa actuó en colaboración con diversas instituciones, como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Secretaría de Marina (Semar), el Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (Fonmar), Cabo Dolphins, México Marine Wildlife Rescue Center, la Red de Observadores Ciudadanos —acreditada como Comité de Vigilancia Ambiental Participativa—, PET Los Cabos, el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja de Cabo San Lucas, además de personal de seguridad local.

Los animales fueron trasladados y recibieron atención veterinaria. Foto: (Profepa)

El primer rescate se realizó el 6 de febrero en el Área de Protección de Flora y Fauna Cabo San Lucas, donde un ejemplar fue desenmallado y recibió atención veterinaria debido a laceraciones causadas por redes de pesca. Dada la gravedad de su estado, el animal fue trasladado a La Paz para tratamiento especializado.

Un día después, el 7 de febrero, en la lobera del Área Natural Protegida Archipiélago de Espíritu Santo, se logró retirar líneas y mallas de pesca a dos lobos marinos hembra que presentaban afectaciones físicas.

El 8 de febrero, en Cabo San Lucas, personal de Profepa rescató una hembra —de aproximadamente un año de edad— con signos de deshidratación, que también fue llevada a La Paz para su atención y recuperación.

Redes y residuos son una gran amenaza contra la fauna marina. foto: (iStock)

Durante todos los procedimientos, los equipos priorizaron la seguridad tanto de las personas como de los ejemplares. El personal de Profepa se encargó de la supervisión, coordinación y documentación integral de cada intervención, garantizando la correcta ejecución de las maniobras e identificando los riesgos asociados al enmallamiento.

El organismo ambiental informó que continuará el monitoreo clínico de los dos animales trasladados a La Paz, además de sistematizar y registrar estos eventos con el objetivo de fortalecer futuras estrategias de prevención.

Profepa reafirma la importancia de la coordinación interinstitucional y la colaboración ciudadana como elementos clave para la protección de la vida silvestre marina en los ecosistemas costeros de Baja California Sur.