¿Dónde estaban Ángela Aguilar y Christian Nodal cuando se registró un ataque cerca de su rancho en Zacatecas?

La noche del 12 de febrero trascendió información sobre un presunto ataque armado que se habría registrado en el municipio de Villanueva, Zacatecas, muy cerca del rancho “El Soyate” -propiedad de la dinastía Aguilar-, así como de la casa de Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Según los primeros reportes, la agresión habría sido cometida en contra de la famosa familia, pero fue el propio Pepe Aguilar quien desmintió los señalamientos y aseguró que tanto él como sus seres queridos se encuentran fuera de peligro.

“Quiero compartir esto con claridad y desde el cariño que le tengo a mi tierra. Contrario a lo que muchos medios de comunicación están aseverando, yo me encuentro en la Ciudad de México. Mi familia está bien”.

“En la zona cercana a mi casa y al rancho de mi hija, en Zacatecas, actualmente se lleva a cabo un operativo activo, como lo explicó el Secretario General de Gobierno del Estado en su comunicado oficial. Esa es la situación real que se vive en este momento”, declaró.

El comunicado del intérprete de regional mexicano fue respaldado por Rodrigo Reyes -secretario general de gobierno estatal- a través de sus redes sociales.

“La agresión fue dirigida contra una unidad de la Fuerza de Reacción Inmediata que realizaba labores operativas en la zona. Si bien los hechos ocurrieron en un área cercana a donde se encontraban integrantes de la familia Aguilar, no se trató de un ataque en su contra. Asimismo, el cantante no se encontraba en el lugar”, se lee en la publicación de Facebook.

Hasta el momento, se desconoce más información al respecto.

¿Ángela Aguilar y Christian Nodal estaban en su rancho en Zacatecas?

El matrimonio no se ha pronunciado al respecto hasta el momento, por lo que se desconoce en dónde se encontraban cuando se registraron los hechos.

No obstante, se rumorea que estaban en la casa que comparten en Estados Unidos. Y es que horas antes de que se registrara el ataque armado, Christian Nodal publicó una fotografía que le tomó a su esposa en las áreas verdes de su casa ubicada en una zona residencial de lujo en Texas.

Y es que se sabe que el territorio en donde se encuentra el hogar de los cantantes en Estados Unidos colinda con un bosque, por lo cual está delimitado con una valla metálica.

Esa no fue la única foto que subió el intérprete de “Botella tras botella” a sus historias de Instagram, pues también compartió una selfie. Ángela Aguilar no se quedó atrás y presumió a su perrito en la misma plataforma.

Aunque en las imágenes no se alcanza a percibir el lugar donde se encontraban, existe la posibilidad de que fuera la misma casa.

