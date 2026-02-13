México

¿Dónde estaban Ángela Aguilar y Christian Nodal cuando se registró un ataque cerca de su rancho en Zacatecas?

Pepe Aguilar desmintió que la agresión atentara contra de su familia

Guardar
(IG: @angela_aguilar_)
(IG: @angela_aguilar_)

La noche del 12 de febrero trascendió información sobre un presunto ataque armado que se habría registrado en el municipio de Villanueva, Zacatecas, muy cerca del rancho “El Soyate” -propiedad de la dinastía Aguilar-, así como de la casa de Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Según los primeros reportes, la agresión habría sido cometida en contra de la famosa familia, pero fue el propio Pepe Aguilar quien desmintió los señalamientos y aseguró que tanto él como sus seres queridos se encuentran fuera de peligro.

“Quiero compartir esto con claridad y desde el cariño que le tengo a mi tierra. Contrario a lo que muchos medios de comunicación están aseverando, yo me encuentro en la Ciudad de México. Mi familia está bien”.

El hijo de Antonio Aguilar
El hijo de Antonio Aguilar desmintió el supuesto ataque al convoy donde viajaban. (Prensa Los Aguilar)
“En la zona cercana a mi casa y al rancho de mi hija, en Zacatecas, actualmente se lleva a cabo un operativo activo, como lo explicó el Secretario General de Gobierno del Estado en su comunicado oficial. Esa es la situación real que se vive en este momento”, declaró.

El comunicado del intérprete de regional mexicano fue respaldado por Rodrigo Reyes -secretario general de gobierno estatal- a través de sus redes sociales.

“La agresión fue dirigida contra una unidad de la Fuerza de Reacción Inmediata que realizaba labores operativas en la zona. Si bien los hechos ocurrieron en un área cercana a donde se encontraban integrantes de la familia Aguilar, no se trató de un ataque en su contra. Asimismo, el cantante no se encontraba en el lugar”, se lee en la publicación de Facebook.

El incidente, ocurrido la tarde-noche
El incidente, ocurrido la tarde-noche del 12 de febrero, ha generado preocupación y dudas entre seguidores y detractores de la dinastía Aguilar. (Captura de pantalla Javier Ceriani Instagram)

Hasta el momento, se desconoce más información al respecto.

¿Ángela Aguilar y Christian Nodal estaban en su rancho en Zacatecas?

El matrimonio no se ha pronunciado al respecto hasta el momento, por lo que se desconoce en dónde se encontraban cuando se registraron los hechos.

No obstante, se rumorea que estaban en la casa que comparten en Estados Unidos. Y es que horas antes de que se registrara el ataque armado, Christian Nodal publicó una fotografía que le tomó a su esposa en las áreas verdes de su casa ubicada en una zona residencial de lujo en Texas.

(Captura de pantalla @nodal)
(Captura de pantalla @nodal)

Y es que se sabe que el territorio en donde se encuentra el hogar de los cantantes en Estados Unidos colinda con un bosque, por lo cual está delimitado con una valla metálica.

Esa no fue la única foto que subió el intérprete de “Botella tras botella” a sus historias de Instagram, pues también compartió una selfie. Ángela Aguilar no se quedó atrás y presumió a su perrito en la misma plataforma.

Aunque en las imágenes no se alcanza a percibir el lugar donde se encontraban, existe la posibilidad de que fuera la misma casa.

(IG: @angela_aguilar_)
(IG: @angela_aguilar_)
(IG: @nodal)
(IG: @nodal)

Temas Relacionados

Christian NodalÁngela AguilarZacatecasranchoataquemexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 13 de febrero: habrá afectación vehicular en inmediaciones del Monumento a la Revolución

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Metro CDMX y Metrobús hoy viernes 13 de febrero de 2026

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Callejón del Beso en Guanajuato: la leyenda y el ritual de San Valentín

Es uno de los sitios más emblemáticos, ya que combina una trágica leyenda de amor con un ritual que cada 14 de febrero reúne a miles de parejas

Callejón del Beso en Guanajuato:

Caeli entra a La Casa de los Famosos: “Aventurarte en la vida, a decir que sí a todo”

La creadora de contenido se prepara para el encierro con nervios e ilusión, decidida a mostrarse auténtica, sin filtros ni personaje, en este nuevo paso de su trayectoria profesional

Caeli entra a La Casa

Información en tiempo real: estaciones del Metrobús sin servicio este 13 de febrero

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Información en tiempo real: estaciones
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque armado en Villanueva, Zacatecas:

Ataque armado en Villanueva, Zacatecas: detienen a varios tras agresión a Fuerza de Reacción Inmediata

Por qué los drones de los cárteles no son una amenaza para EEUU pero sí para México, según un exagente de la DEA

Vincularon a proceso a la colombiana de los “Golden Roma”, célula ligada a “La Chokiza” en Ecatepec

Alcalde de Elota queda en medio de balacera en Sinaloa: “Nos tocó estar en el lugar y momento incorrecto”

Sentencian a Alexis “N” por ayudar a escapar a exalcalde de Apulco, Zacatecas, ligado al CJNG

ENTRETENIMIENTO

Caeli entra a La Casa

Caeli entra a La Casa de los Famosos: “Aventurarte en la vida, a decir que sí a todo”

My Chemical Romance en México: estos son los precios de la mercancía oficial para sus conciertos en el Estadio GNP Seguros

The Crown en CDMX: fecha, lugar y detalles del concierto de despedida en 2026

Influencer Mr. Doctor denuncia ser víctima de estafa por 600 mil pesos: “No te vas a salir con la tuya”

Pepe Aguilar rompe el silencio sobre supuesto ataque en su rancho de Zacatecas: “Mi familia está bien”

DEPORTES

¿Cuándo será el debut en

¿Cuándo será el debut en Champios League del mexicano Obed Vargas?

La Liga MX se une con la CONCACAF para rehabilitar el Estadio Cuauhtémoc tras quejas rumbo al Mundial 2026

‘Pollo’ Ortiz le responde a Faitelson sobre polémica de jugadores extranjeros en Chivas

DT del AC Milán confirma que Santi Giménez está cerca de volver

“Siempre era Chivas”: Brian Gutiérrez confiesa que rechazó al América