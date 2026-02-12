México

‘La Mañanera de Sheinbaum hoy 12 de febrero’: concesiones mineras, litio, entre lo relevante

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

13:58 hsHoy
13:54 hsHoy

Producción de litio en México

Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y Litio MX trabajan para desarrollar una tecnología que permita tener costos accesibles para explotar el litio en arcilla.

13:45 hsHoy

Gobierno de Sheinbaum recupera 1,126 concesiones mineras; 713 en Áreas Naturales Protegidas

José Fernando Aboitz Saro, jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivistas, detalló el avance en la recuperación de concesiones mineras durante la administración de Claudia Sheinbaum.

Explicó que se han recuperado 1,126 concesiones debido a la falta de pagos de derechos sobre minería y a la omisión en la presentación de informes estadísticos y de obras.

Del total de concesiones recuperadas, 713 estaban localizadas en 249,108 hectáreas de Áreas Naturales Protegidas.

Aboitz Saro afirmó que “es una política de la Cuarta Transformación cuidar áreas naturales protegidas, no existen concesiones mineras y se ha estado haciendo este trabajo”.

13:42 hsHoy

Secretaría de Economía recupera 889 mil hectáreas de concesiones mineras sin exploración ni pago de derechos

La Secretaría de Economía informó sobre el proceso de recuperación de concesiones mineras en el país. Marcelo Ebrard, titular de la dependencia, señaló que uno de los objetivos prioritarios ha consistido en recuperar aquellas concesiones que no presentan actividades de exploración, carecen del pago de derechos o están destinadas a fines especulativos.

De acuerdo con Ebrard, hasta la fecha se han recuperado aproximadamente 889 mil hectáreas bajo estas condiciones.

13:39 hsHoy

Inicia la conferencia de prensa

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo saludó a la ciudadanía e informó que el día de hoy se hablará sobre la recuperación de concesiones mineras.

  • Marcelo Ebrard
  • Flor María
  • Eduardo Clark
  • Noemi
12:38 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este jueves desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

