‘La Mañanera de Sheinbaum hoy 12 de febrero’: concesiones mineras, litio, entre lo relevante

Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y Litio MX trabajan para desarrollar una tecnología que permita tener costos accesibles para explotar el litio en arcilla.
José Fernando Aboitz Saro, jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivistas, detalló el avance en la recuperación de concesiones mineras durante la administración de Claudia Sheinbaum.
Explicó que se han recuperado 1,126 concesiones debido a la falta de pagos de derechos sobre minería y a la omisión en la presentación de informes estadísticos y de obras.
Del total de concesiones recuperadas, 713 estaban localizadas en 249,108 hectáreas de Áreas Naturales Protegidas.
Aboitz Saro afirmó que “es una política de la Cuarta Transformación cuidar áreas naturales protegidas, no existen concesiones mineras y se ha estado haciendo este trabajo”.
La Secretaría de Economía informó sobre el proceso de recuperación de concesiones mineras en el país. Marcelo Ebrard, titular de la dependencia, señaló que uno de los objetivos prioritarios ha consistido en recuperar aquellas concesiones que no presentan actividades de exploración, carecen del pago de derechos o están destinadas a fines especulativos.
De acuerdo con Ebrard, hasta la fecha se han recuperado aproximadamente 889 mil hectáreas bajo estas condiciones.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo saludó a la ciudadanía e informó que el día de hoy se hablará sobre la recuperación de concesiones mineras.
