‘La Mañanera de Sheinbaum hoy 12 de febrero’: concesiones mineras, litio, entre lo relevante

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este jueves desde Palacio Nacional . Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México .

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo saludó a la ciudadanía e informó que el día de hoy se hablará sobre la recuperación de concesiones mineras.

De acuerdo con Ebrard, hasta la fecha se han recuperado aproximadamente 889 mil hectáreas bajo estas condiciones.

La Secretaría de Economía informó sobre el proceso de recuperación de concesiones mineras en el país. Marcelo Ebrard , titular de la dependencia, señaló que uno de los objetivos prioritarios ha consistido en recuperar aquellas concesiones que no presentan actividades de exploración, carecen del pago de derechos o están destinadas a fines especulativos.

Secretaría de Economía recupera 889 mil hectáreas de concesiones mineras sin exploración ni pago de derechos

Aboitz Saro afirmó que “es una política de la Cuarta Transformación cuidar áreas naturales protegidas, no existen concesiones mineras y se ha estado haciendo este trabajo”.

Del total de concesiones recuperadas, 713 estaban localizadas en 249,108 hectáreas de Áreas Naturales Protegidas .

Explicó que se han recuperado 1,126 concesiones debido a la falta de pagos de derechos sobre minería y a la omisión en la presentación de informes estadísticos y de obras.

José Fernando Aboitz Saro , jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivistas , detalló el avance en la recuperación de concesiones mineras durante la administración de Claudia Sheinbaum .

Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y Litio MX trabajan para desarrollar una tecnología que permita tener costos accesibles para explotar el litio en arcilla.

Últimas noticias

La dosis exacta de café que necesitas para proteger tu cerebro sin alterar tu corazón y nervios La ciencia lleva años estudiando sus efectos sobre la salud y la evidencia apunta a que un consumo moderado puede tener efectos positivos

Resultados del Tris: todos los números ganadores este miércoles 11 de febrero de 2026 Con cinco sorteos realizados al día, podrías ganar miles de pesos si resultas afortunado

Gobierno de Veracruz confirma hallazgo de una fosa con al menos cinco cuerpos en el municipio de Jáltipan Vecinos que descubrieron la fosa aseguraron que había unos 12 cuerpos, y no cinco como declararon las autoridades

Resultados Sorteo Chispazo Clásico y de las Tres: ganadores y números premiados este 11 de febrero 2026 Aquí los dígitos obtenidos en ambos sorteos, dados a conocer por la Lotería Nacional. Descubra si es uno de los afortunados