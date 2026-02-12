Cuántas horas durará el concierto de My Chemical Romance en el Estadio GNP Seguros

Los conciertos en el Estadio GNP Seguros contarán con la participación especial de The Hives y un setlist que promete superar las 25 canciones. (Captura de pantalla @mychemicalromance)

La emoción crece ante el inminente regreso de My Chemical Romance a la Ciudad de México, donde la banda estadounidense ofrecerá dos conciertos el 13 y 14 de febrero de 2026 en el Estadio GNP Seguros. En esta visita, la agrupación presentará en vivo su álbum completo The Black Parade, considerado un referente dentro del rock alternativo. El evento suma atractivo con la participación de los suecos The Hives como invitados especiales.

La gira Long Live: The Black Parade representa un momento definitorio para los seguidores de My Chemical Romance en México. El disco que consolidó a la banda, con canciones como “Welcome to the Black Parade” y “Famous Last Words”, será interpretado en uno de los recintos más importantes de la capital, el Estadio GNP Seguros. Esta propuesta reunirá a fanáticos de distintas generaciones en torno a un espectáculo que se perfila como uno de los más relevantes de la agenda musical de 2026.

El espectáculo en la Ciudad de México marcará el regreso de My Chemical Romance. (Instagram)

En el caso de México, The Hives abrirá ambos conciertos, aportando su reconocida energía en escena. Para las fechas que se han presentado en otros países de Latinoamérica, el grupo estadounidense incluyó diez canciones adicionales seleccionadas de su discografía, lo que anticipa la posibilidad de un repertorio extenso para los shows mexicanos.

Duración estimada de los shows de My Chemical Romance en el Estadio GNP Seguros

El setlist esperado para la Ciudad de México contempla una interpretación íntegra de The Black Parade, cuyo tiempo de ejecución es de 51 minutos y 53 segundos en su versión estándar, compuesta por 14 canciones. A esta selección se sumarán aproximadamente diez temas adicionales de trabajos anteriores como I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love, Three Cheers For Sweet Revenge, Danger Days y lados B del propio The Black Parade.

El repertorio incluirá la interpretación íntegra de “The Black Parade” y una selección de éxitos de toda la discografía.

Durante la gira actual, la banda liderada por Gerard Way ha optado por variar el repertorio en la segunda parte del show, lo que permite incluir canciones destinadas a satisfacer tanto a fanáticos que los han seguido desde sus inicios como a nuevas audiencias. Esta dinámica de alternancia y amplitud en la selección de temas ha llevado a que el setlist supere regularmente las 25 canciones, con una duración promedio de entre 2 horas y 10 minutos y 2 horas y 15 minutos.

La puesta en escena de My Chemical Romance se caracteriza por una producción visual que acompaña el recorrido por su discografía y refuerza la conexión con su base de seguidores. La presencia de mensajes enigmáticos previos al anuncio de la gira en México y la publicación de contenidos cifrados han contribuido a posicionar estos conciertos como uno de los acontecimientos musicales más esperados del año.

Horarios del concierto de My Chemical Romance en CDMX

Apertura de puertas: 17:00 horas

Ticket2Ride – Salidas: 18:00 horas

Acceso a Heineken Garden Lounge y escala: 17:00 horas

Cita fastline: 15:30 - 16:45 horas

The Hives 19:30 horas (De acuerdo a Spotify).

My Chemical Romance: 21:00 horas (de acuerdo al boleto Ticketmaster).