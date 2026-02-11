México

Dónde ver los números ganadores del Chispazo del 10 de febrero

El sorteo de Chispazo se lleva a cabo dos ocasiones al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Guardar
La Lotería Nacional realiza tres
La Lotería Nacional realiza tres sorteos de Chispazo al día (Infobae/Jovani Pérez)

Chispazo, uno de los juegos de azar más populares del país, ha dado a conocer los resultados de sus sorteos de hoy. Estos son los números ganadores de este martes 10 de febrero, compartidos por la Lotería Nacional.

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se maltrate.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para recoger tu dinero. Una vez vencido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de las Tres

Resultado ganador:

03, 05, 14, 15 y 22

Chispazo Clásico

Número ganador:

01, 15, 17, 24 y 27

Chispazo efectúa dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes inscribirte en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 15:00 horas y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 21:00 horas.

Qué requisitos necesito para cobrar un premio de Chispazo

Los resultados de los sorteos
Los resultados de los sorteos de Chispazo (Lotería Nacional)

Para cobrar un premio de la lotería Chispazo, debes cumplir con las siguientes reglas y requisitos oficiales:

Presentar el boleto ganador o constancia de participación correspondiente sin alteraciones, ya que es el comprobante oficial para reclamar el premio.

Contar con una identificación oficial vigente, que puede ser credencial para votar (INE), pasaporte, cédula profesional, o INAPAM, entre otras autorizadas.

Presentar CURP (Clave Única de Registro de Población).

Presentar RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

Presentar comprobante de domicilio reciente.

En caso de premios mayores, algunas formalidades adicionales pueden ser requeridas, como la constancia de situación fiscal y posiblemente pago ante notario público.

El plazo para reclamar el premio es de 60 días naturales a partir del día siguiente del sorteo. Pasado ese plazo caduca el derecho a cobrar.

El pago se puede realizar en oficinas autorizadas de Pronósticos o en bancos autorizados, previa validación del boleto y documentos.

El reglamento oficial estipula que todo debe realizarse conforme a las disposiciones vigentes y en los canales autorizados para evitar problemas.

Estas reglas están reguladas específicamente en el Reglamento del sorteo Chispazo publicado por Pronósticos para la Asistencia Pública en México.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de MéxicoChispazo Pronósticos México

Más Noticias

Beca Rita Cetina 2026: documentos digitales obligatorios para el registro de alumnos de primaria

El registro para regristrarse al programa estará abierto durante marzo de 2026

Beca Rita Cetina 2026: documentos

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Sinaloa

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.1 de magnitud

Sheinbaum solicita al Senado el ingreso de 19 Navy SEALs estadounidenses para adiestramiento en México

Se busca dar adiestramiento a fuerzas especiales mexicanas en Campeche

Sheinbaum solicita al Senado el

Estadio Cuauhtémoc de Puebla queda fuera del Mundial 2026: no será sede de entrenamiento para selecciones

Puebla reorienta esfuerzos hacia recorridos culturales en ciudades cercanas y eventos especiales para aprovechar la llegada de visitantes extranjeros

Estadio Cuauhtémoc de Puebla queda

Fechas clave y quiénes son los mexicanos que participarán en el Spring Training de la MLB

La presencia mexicana en Grandes Ligas se consolida con figuras como Randy Arozarena, Alejandro Kirk y Patrick Sandoval en el Spring Training

Fechas clave y quiénes son
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran ocho mil litros de

Aseguran ocho mil litros de huachicol, vehículos y una toma clandestina en Jalisco

Caen cuatro presuntos miembros del CJNG tras homicidio y secuestro en Uruapan, Michoacán

Intento de robo desata balacera en Uruapan, Michoacán: presuntos criminales resultaron heridos

Fue vinculado a proceso Baltazar “N” por el asesinato de las oficiales viales Libna y Gisela en Jalisco

Dan prisión preventiva a cinco sujetos que llevaban más de 4 toneladas y media de cocaína en altamar

ENTRETENIMIENTO

Graco Sendel se sincera sobre

Graco Sendel se sincera sobre la actitud de Angelique Boyer fuera de los foros de Doménica Montero

Así podrás ver el vestuario exclusivo de Silvia Pinal como nunca antes

Alejandra Ávalos revela que fue ‘rifada’ en un palenque y así logró escapar de “personas poderosas”

Victoria Ruffo pide que dejen en paz a Maribel Guardia tras cuestionamientos sobre disputa con Imelda Tuñón

BTS: cómo votar desde México para una canción de ARIRANG antes del lanzamiento

DEPORTES

Estadio Cuauhtémoc de Puebla queda

Estadio Cuauhtémoc de Puebla queda fuera del Mundial 2026: no será sede de entrenamiento para selecciones

Fechas clave y quiénes son los mexicanos que participarán en el Spring Training de la MLB

Cuándo se jugaría el España vs Chile en Puebla

¿Quién es Maxim Naumov?: el rival de Donovan Carrillo que perdió a sus padres en un accidente aéreo

Los Pumas de Efraín Juárez son eliminados de Concachampions ante San Diego FC