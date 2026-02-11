Ángela Aguilar responde a críticas públicas y revela sentirse injustamente juzgada

La cantante habló nuevamente sobre las críticas que ha enfrentado. (angela_aguilar_ / Instagram)

Ángela Aguilar envió un mensaje a través de su canal de difusión en WhatsApp donde reconoció que en varias ocasiones ha sido señalada con dureza por parte del público y que esa experiencia la ha llevado a reflexionar sobre la importancia de la empatía y la coherencia. La cantante reactivó su comunicación directa con sus seguidores el martes 10 de febrero, en un contexto marcado por recientes polémicas en su vida personal y profesional.

En su mensaje, la hija de Pepe Aguilar compartió la siguiente reflexión basada en un pasaje bíblico. “Angelitos, espero que su semana haya empezado bonita y en paz. Hoy en mi lectura me encontré con un versículo que me hizo reflexionar mucho: ‘¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo?’ (Mateo 7:3)”, expresó la artista.

Ángela Aguilar habló nuevamente sobre los juicios públicos que ha enfrentado. (Captura de pantalla canal de Whatsapp Ángela Aguilar)

La joven intérprete señaló la dificultad de enfrentar críticas públicas, reconociendo que, en su experiencia, la percepción de justicia puede resultar desigual. “A veces la vida puede sentirse injusta, porque hay momentos en los que a unos se les señala con dureza mientras a otros se les aplaude por lo mismo, y sí, muchas veces me ha tocado sentirlo en carne propia”, manifestó Aguilar en su mensaje difundido desde WhatsApp. La artista sostuvo que la verdad y la coherencia personal terminan pesando más que cualquier juicio ajeno. “La verdad, la coherencia y el corazón con el que vivimos siempre hablan más fuerte que cualquier juicio. Les deseo una semana llena de amor, claridad y paz. Los quiero mucho”, concluyó.

Además de su mensaje de texto, Ángela Aguilar publicó en Instagram dos fotografías en sus historias. En la primera imagen se observa su pierna y la mano de Christian Nodal, mientras que en la segunda aparece parte de su ropa: una falda blanca y una blusa gris con un bordado tradicional. En ambas imágenes adjuntó de fondo temas de Natalia La Fourcade e incluso una colaboración con Mon Laferte y Silvana Estrada, titulada “My One And Only One”. Estas publicaciones se suman a una etapa reciente en la que la cantante ha estado bajo la atención mediática tras la revelación de un tatuaje con su nombre en la mano de Nodal.

La cantante compartió nuevas fotografías con Nodal. (Captura de portada @angela_aguilar_)

La última controversia relacionada con la pareja surgió cuando Nodal mostró públicamente, durante su presentación en el palenque de la Feria de León el 29 de enero, un tatuaje con la palabra “Ángela” en el dorso de su mano. El gesto fue interpretado por el público como una declaración de afecto hacia Aguilar, generando reacciones inmediatas en redes sociales y alimentando la conversación sobre la relación de ambos artistas.