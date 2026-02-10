México

Qué cargos y potencial condena enfrentará Gaby ‘N’, mujer que atropelló a motociclista en CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que la captura se realizó en el municipio de la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Oaxaca

Guardar
La Fiscalía General de Justicia
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que la captura se realizó en el municipio de la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Oaxaca. (FGJCDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó la captura de Gaby ‘N’, mujer involucrada en un accidente vial ocurrido el 3 de enero en la alcaldía Iztapalapa que derivó en la muerte de un motociclista identificado como Roberto Hernández, de 52 años.

“Agentes de la Policía de Investigación (PDI) localizaron a Gaby ‘N’ en el municipio de la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Oaxaca, donde fue aprehendida en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca (FGJEO)”, indicaron portavoces de la dependencia.

De homicidio culposo a presunto homicidio calificado

Tras la detención, Gaby ‘N’ fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde se determinará su situación jurídica.

De acuerdo con una ficha informativa de la FGJCDMX, Gaby ‘N’ enfrentará un proceso judicial por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado. El cargo representa un cambio en reportes preliminares sobre las indagatorias iniciales.

Gaby 'N' flanqueada por dos
Gaby 'N' flanqueada por dos agentes de investigación, con insignias de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca visibles en el fondo. (Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX))

Con base a lo establecido en el Código Penal de la Ciudad de México, si la fiscalía acredita el delito, la condena iría de 8 a 20 años de prisión, conforme al Artículo 123. A ello podría sumarse una sanción adicional por omisión de auxilio, que contempla una multa de entre 15 y 60 días.

El marco legal actual, establece el delito de homicidio calificado como la forma más grave de homicidio doloso (intencional). Para que un homicidio sea considerado “calificado”, no basta con querer matar a alguien; debe ocurrir bajo ciertas circunstancias que el Código Penal describe como agravantes.

Según el Artículo 315 del Código Penal Federal, se considera calificado cuando se comete con:

  • Premeditación: El autor planeó el acto con anticipación.
  • Ventaja: El agresor es superior físicamente, está armado o la víctima está indefensa.
  • Alevosía: Se emplea el factor sorpresa o una emboscada para que la víctima no pueda defenderse.
  • Traición: Se aprovecha la confianza que la víctima tiene en el agresor.

La fiscalía capitalina estableció que cuenta con análisis de videograbaciones, entrevistas, dictámenes periciales en mecánica y reconstrucción de hechos, así como labores de seguimiento técnico que fueron presentadas a un juez de control para solicitar la orden de aprehensión.

Cámaras de seguridad captaron el recorrido del automóvil con el cuerpo del motociclista por debajo. Crédito: @c4jimenez

Videos claves en el caso

Reportes oficiales señalan que la noche del 3 de enero, Gaby ‘N’ impactó la motocicleta de Roberto Hernández en el cruce de avenida Eje 6 Sur y Periférico Oriente. Tras la colisión, el cuerpo del motociclista quedó prensado debajo del automóvil y fue arrastrado varios kilómetros hasta que se desprendió en un tope.

Cámaras de vigilancia del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano registraron el incidente, así como la llegada de Gabriela ‘N’ a su domicilio, ubicado en Nezahualcóyotl, en el Estado de México.

Así fue como Gaby "N" llegó a su casa y guardó su auto, luego de atropellar a un motociclista en Iztapalapa. (Tiktok: Oswaldo Muller)

El audiovisual registra a la presunta culpable estacionando su auto, un Honda City color azul y entrar a su domicilio. La cámara de vigilancia no registró la salida de Gaby ‘N’. Sin embargo, horas después, el vehículo fue abandonado en Ciudad Lago, en Nezahualcóyotl.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México subrayó que continuará informando conforme lo permitan las etapas del proceso.

Temas Relacionados

Gabriela 'N'IztapalapaMotociclista IztapalapaCDMXSeguridadmexico-noticias

Más Noticias

Vicente Fernández Jr. reacciona a críticas por convertirse en padre a los 62 años: “Le tienes que dar la vuelta”

El cantante anunció el nacimiento de su bebé a través de redes sociales

Vicente Fernández Jr. reacciona a

Defensa de vicealmirante Farías Laguna acusa a la Marina de no cumplir órdenes judiciales

El despacho Mendieta & Asociados advirtió sobre una serie de vulneraciones al debido proceso de su cliente

Defensa de vicealmirante Farías Laguna

Star Wars Convention CDMX 2026: qué habrá, cuándo y dónde asistir gratis

Te damos todos los detalles para que no te pierdas este evento

Star Wars Convention CDMX 2026:

Gobierno del Edomex confirmó que hay 40 casos positivos de sarampión en la entidad

Autoridades sanitarias aseguran que los contagios son leves

Gobierno del Edomex confirmó que

“Desconozco si tiene familiares contratados, pero no debería ser así”, aclara Sheinbaum sobre el hermano de Salomón Jara Cruz

La presidenta fue cuestionada acerca de un posible entramado familiar en la nómina pública de Oaxaca

“Desconozco si tiene familiares contratados,
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Tiene un carácter muy cabrón”:

“Tiene un carácter muy cabrón”: la llamada que retrata a Diego “N”, exalcalde de Tequila, Jalisco

Autoridades investigan a Los Chapitos por crimen de mineros en Concordia: los confundieron con Mayos

“Fueron confundidos con integrantes de un grupo antagónico”, explicó Harfuch sobre mineros desaparecidos en Sinaloa

Localizan segunda fosa clandestina en El Verde, Concordia

Quién era Sergio Rodolfo Cázares Zambada, sobrino de “El Mayo” que fue asesinado en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Star Wars Convention CDMX 2026:

Star Wars Convention CDMX 2026: qué habrá, cuándo y dónde asistir gratis

Fernanda Blaz se lanza contra Werevertumorro: lo acusa de infidelidad y robarle dinero

¿Fila de CDMX hasta EEUU? Ticketmaster revela que BTS necesitaba 46 conciertos en Estadio GNP para cubrir la demanda

Joaquín López-Dóriga comparó el show de Bad Bunny con el de Michael Jackson: “Fue un espectáculo extraordinario”

La oficina: cuándo, dónde ver y de qué trata la versión mexicana de “The Office”

DEPORTES

Oficial: América anuncia a Vinícius

Oficial: América anuncia a Vinícius Lima como nuevo refuerzo para el Clausura 2026

David Benavidez lanza advertencia contra Canelo Álvarez tras negarse a pelear con él: “Es mi archienemigo”

América vs Olimpia: dónde y cuándo ver el duelo de vuelta de la Concacaf 2026

Quién es Jesús Medina, nuevo jugador del Atlético de San Luis

Liga MX: partidos de la jornada 6 del Clausura 2026 que serán transmitidos por televisión abierta