Qué cargos y potencial condena enfrentará Gaby ‘N’, mujer que atropelló a motociclista en CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que la captura se realizó en el municipio de la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Oaxaca. (FGJCDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó la captura de Gaby ‘N’, mujer involucrada en un accidente vial ocurrido el 3 de enero en la alcaldía Iztapalapa que derivó en la muerte de un motociclista identificado como Roberto Hernández, de 52 años.

“Agentes de la Policía de Investigación (PDI) localizaron a Gaby ‘N’ en el municipio de la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Oaxaca, donde fue aprehendida en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca (FGJEO)”, indicaron portavoces de la dependencia.

De homicidio culposo a presunto homicidio calificado

Tras la detención, Gaby ‘N’ fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde se determinará su situación jurídica.

De acuerdo con una ficha informativa de la FGJCDMX, Gaby ‘N’ enfrentará un proceso judicial por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado. El cargo representa un cambio en reportes preliminares sobre las indagatorias iniciales.

Gaby 'N' flanqueada por dos agentes de investigación, con insignias de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca visibles en el fondo. (Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX))

Con base a lo establecido en el Código Penal de la Ciudad de México, si la fiscalía acredita el delito, la condena iría de 8 a 20 años de prisión, conforme al Artículo 123. A ello podría sumarse una sanción adicional por omisión de auxilio, que contempla una multa de entre 15 y 60 días.

El marco legal actual, establece el delito de homicidio calificado como la forma más grave de homicidio doloso (intencional). Para que un homicidio sea considerado “calificado”, no basta con querer matar a alguien; debe ocurrir bajo ciertas circunstancias que el Código Penal describe como agravantes.

Según el Artículo 315 del Código Penal Federal, se considera calificado cuando se comete con:

Premeditación: El autor planeó el acto con anticipación.

Ventaja: El agresor es superior físicamente, está armado o la víctima está indefensa.

Alevosía: Se emplea el factor sorpresa o una emboscada para que la víctima no pueda defenderse.

Traición: Se aprovecha la confianza que la víctima tiene en el agresor.

La fiscalía capitalina estableció que cuenta con análisis de videograbaciones, entrevistas, dictámenes periciales en mecánica y reconstrucción de hechos, así como labores de seguimiento técnico que fueron presentadas a un juez de control para solicitar la orden de aprehensión.

Cámaras de seguridad captaron el recorrido del automóvil con el cuerpo del motociclista por debajo. Crédito: @c4jimenez

Videos claves en el caso

Reportes oficiales señalan que la noche del 3 de enero, Gaby ‘N’ impactó la motocicleta de Roberto Hernández en el cruce de avenida Eje 6 Sur y Periférico Oriente. Tras la colisión, el cuerpo del motociclista quedó prensado debajo del automóvil y fue arrastrado varios kilómetros hasta que se desprendió en un tope.

Cámaras de vigilancia del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano registraron el incidente, así como la llegada de Gabriela ‘N’ a su domicilio, ubicado en Nezahualcóyotl, en el Estado de México.

Así fue como Gaby "N" llegó a su casa y guardó su auto, luego de atropellar a un motociclista en Iztapalapa. (Tiktok: Oswaldo Muller)

El audiovisual registra a la presunta culpable estacionando su auto, un Honda City color azul y entrar a su domicilio. La cámara de vigilancia no registró la salida de Gaby ‘N’. Sin embargo, horas después, el vehículo fue abandonado en Ciudad Lago, en Nezahualcóyotl.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México subrayó que continuará informando conforme lo permitan las etapas del proceso.