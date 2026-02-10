Nacha Michelson, Robbie Mora y La Divaza despertarán pasiones y fuertes peleas en La Venganza de los Ex VIP 2026 (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La Venganza de los Ex VIP inició su quinta temporada el 10 de febrero con un episodio doble exclusivo para Paramount+.

El reality, que reúne a figuras como Nacha Michelson, Robbie Mora y La Divaza, promete una serie de conflictos, alianzas y reencuentros que marcarán la dinámica en la villa ubicada en la Ciudad de México.

Desde los primeros minutos, el programa dejó claro que la convivencia estará definida por rivalidades previas, cuentas pendientes y nuevas conexiones entre los participantes.

Reacciones de los protagonistas: drama y estrategia

Durante una charla con Infobae México, Abel Robles compartió que su regreso a la pantalla representa un nuevo inicio tras una etapa mediática complicada. “Veníamos de una situación bien difícil, yo ya muy... ahí en los medios, pues que se fue muy viral lo de mi matrimonio y toda mi relación. Simplemente creo que son momentos en la vida que hay que tomar decisiones”, expresó.

La Venganza de los Ex VIP 2026: cuándo, dónde y a qué hora ver ver el polémico reality sin censura (Paramount+)

Robbie Mora, quien regresa después de haber ganado otro reality, destacó la diferencia de esta edición: “Fue totalmente diferente, tú te vas a poder esperar cualquier cosa, pero créeme que al final vas a ver totalmente otra”, mencionó, subrayando la imprevisibilidad de la temporada.

La convivencia en la villa se ha visto marcada por la fortaleza de las personalidades y la reactivación de viejas disputas. El formato invita a los participantes a resolver cuentas pendientes, enfrentar críticas y adaptarse a una dinámica marcada por la exposición mediática y la presión del público.

Diversidad, inclusión y nuevas tramas

La incorporación de Cami Pulgarín como la primera mujer trans del elenco representa un hito para el programa, que busca reflejar cambios en la representación y la apertura hacia nuevas identidades.

La Divaza, por su parte, exhortó a la audiencia a “ver el programa y luego opinar”, anticipando una temporada cargada de sorpresas y momentos inesperados.

Ex participantes de ‘Acapulco Shore’ regresan al formato: Nacha Michelson, Abel Robles y Robbie Mora entre ellos (Paramount+)

Rivalidades, alianzas y nuevas reglas

La quinta temporada de La Venganza de los Ex VIP se caracteriza por una competencia constante entre participantes con trayectorias en realities y nuevos talentos.

El regreso de figuras de Acapulco Shore ha reactivado debates sobre la supremacía de los formatos de MTV, como quedó reflejado durante la entrevista concedida a Infobae México. “Tuvieron que también reclutar unos cuantos Shores para poder levantar el evento, ni modo, las cosas como son”, bromeó uno de los miembros veteranos.

La dinámica de la villa, definida por la llegada de ex parejas y la intervención de “La Tablet”, propone un juego de incertidumbre en el que ningún romance parece estar a salvo. El primer episodio dejó al público con interrogantes, cuando Nacha Michelson, Yesenia y Mich fueron llamadas a abandonar la villa para presenciar una llegada inesperada, lo que generó especulaciones y tensiones entre los demás participantes.