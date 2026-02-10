México

Nacha Michelson, Robbie Mora y La Divaza despertarán pasiones y fuertes peleas en La Venganza de los Ex VIP 2026

El reality show iniciará quinta temporada el 10 de febrero con un episodio doble exclusivo para Paramount+

Guardar
Nacha Michelson, Robbie Mora y
Nacha Michelson, Robbie Mora y La Divaza despertarán pasiones y fuertes peleas en La Venganza de los Ex VIP 2026 (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La Venganza de los Ex VIP inició su quinta temporada el 10 de febrero con un episodio doble exclusivo para Paramount+.

El reality, que reúne a figuras como Nacha MichelsonRobbie Mora y La Divaza, promete una serie de conflictos, alianzas y reencuentros que marcarán la dinámica en la villa ubicada en la Ciudad de México.

Desde los primeros minutos, el programa dejó claro que la convivencia estará definida por rivalidades previas, cuentas pendientes y nuevas conexiones entre los participantes.

Reacciones de los protagonistas: drama y estrategia

Durante una charla con Infobae MéxicoAbel Robles compartió que su regreso a la pantalla representa un nuevo inicio tras una etapa mediática complicada. “Veníamos de una situación bien difícil, yo ya muy... ahí en los medios, pues que se fue muy viral lo de mi matrimonio y toda mi relación. Simplemente creo que son momentos en la vida que hay que tomar decisiones”, expresó.

La Venganza de los Ex
La Venganza de los Ex VIP 2026: cuándo, dónde y a qué hora ver ver el polémico reality sin censura (Paramount+)

Robbie Mora, quien regresa después de haber ganado otro reality, destacó la diferencia de esta edición: “Fue totalmente diferente, tú te vas a poder esperar cualquier cosa, pero créeme que al final vas a ver totalmente otra”, mencionó, subrayando la imprevisibilidad de la temporada.

La convivencia en la villa se ha visto marcada por la fortaleza de las personalidades y la reactivación de viejas disputas. El formato invita a los participantes a resolver cuentas pendientes, enfrentar críticas y adaptarse a una dinámica marcada por la exposición mediática y la presión del público.

Diversidad, inclusión y nuevas tramas

La incorporación de Cami Pulgarín como la primera mujer trans del elenco representa un hito para el programa, que busca reflejar cambios en la representación y la apertura hacia nuevas identidades.

La Divaza, por su parte, exhortó a la audiencia a “ver el programa y luego opinar”, anticipando una temporada cargada de sorpresas y momentos inesperados.

Ex participantes de ‘Acapulco Shore’ regresan al
Ex participantes de ‘Acapulco Shore’ regresan al formato: Nacha Michelson, Abel Robles y Robbie Mora entre ellos (Paramount+)

Rivalidades, alianzas y nuevas reglas

La quinta temporada de La Venganza de los Ex VIP se caracteriza por una competencia constante entre participantes con trayectorias en realities y nuevos talentos.

El regreso de figuras de Acapulco Shore ha reactivado debates sobre la supremacía de los formatos de MTV, como quedó reflejado durante la entrevista concedida a Infobae México. “Tuvieron que también reclutar unos cuantos Shores para poder levantar el evento, ni modo, las cosas como son”, bromeó uno de los miembros veteranos.

La dinámica de la villa, definida por la llegada de ex parejas y la intervención de “La Tablet”, propone un juego de incertidumbre en el que ningún romance parece estar a salvo. El primer episodio dejó al público con interrogantes, cuando Nacha MichelsonYesenia y Mich fueron llamadas a abandonar la villa para presenciar una llegada inesperada, lo que generó especulaciones y tensiones entre los demás participantes.

Temas Relacionados

Paramount+La Venganza de los Ex VIP 2026MTVLa DivazaNacha MichelsonAbel RoblesRobbie Moramexico-entretenimiento

Más Noticias

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 10 de febrero: cerrada la circulación de París desde Madrid hasta Av. Paseo de la Reforma

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Avance del capítulo 5 de ‘El caballero de los Siete Reinos’ anticipa sangriento giro al estilo de ‘Juego de Tronos’

El Juicio de Siete se aleja de la introspección para adentrarse en la brutalidad que caracteriza las novelas ‘Fuego y Sangre’ y ‘Juego de Tronos’

Avance del capítulo 5 de

Esta es la semilla que te permitirá dormir mejor: el aliado nocturno que pocos conocen

Comer esta semilla puede favorecer la producción de melatonina y mejorar la calidad del sueño

Esta es la semilla que

Burrito alto en proteína, una opción sencilla para comenzar el día con energía

La combinación de ingredientes naturales y su aporte nutricional lo convierten son ideales para iniciar una jornada llena de vitalidad

Burrito alto en proteína, una

Confirmado: Thiago Espinosa se suma al América como refuerzo de última hora para el Clausura 2026

Con 21 años, Espinosa aporta recorrido por la banda y participación en fases ofensivas

Confirmado: Thiago Espinosa se suma
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Tiene un carácter muy cabrón”:

“Tiene un carácter muy cabrón”: la llamada que retrata a Diego “N”, exalcalde de Tequila, Jalisco

Autoridades investigan a Los Chapitos por crimen de mineros en Concordia: los confundieron con Mayos

“Fueron confundidos con integrantes de un grupo antagónico”, explicó Harfuch sobre mineros desaparecidos en Sinaloa

Localizan segunda fosa clandestina en El Verde, Concordia

Quién era Sergio Rodolfo Cázares Zambada, sobrino de “El Mayo” que fue asesinado en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Avance del capítulo 5 de

Avance del capítulo 5 de ‘El caballero de los Siete Reinos’ anticipa sangriento giro al estilo de ‘Juego de Tronos’

Alejandra Guzmán asegura que siempre sentirá cariño por Apolo tras la retirada del apellido: “También me salpicaron”

Eugenio Derbez defiende a Aitana tras críticas por cantar tema de Las Guerreras K-Pop: “No lanzaron un disco”

“Creo que ya no voy a ser Shrek”: Alfonso Obregón pone en duda su regreso y fans se preocupan

David Faitelson destroza a Esteban Arce por criticar show de Bad Bunny

DEPORTES

“Los sueños se hacen realidad”,

“Los sueños se hacen realidad”, Donovan Carrillo se levanta tras caída e impacta con el final de su rutina

Confirmado: Thiago Espinosa se suma al América como refuerzo de última hora para el Clausura 2026

Donovan Carrillo habla tras su debut en Milano-Cortina 2026 y sueña con la final: “Hay que poner a México en el mapa”

Efraín Juárez enfría versiones sobre su salida de Pumas en plena presión por la Concacaf Champions Cup 2026

Histórico de Pumas duda de Efraín Juárez y le exige mejores resultados: “Realmente no nos gusta”