David Faitelson destroza a Esteban Arce por criticar show de Bad Bunny

La presentación del puertorriqueño continúa polarizando opiniones en redes sociales

El periodista defendió el mensaje político del astro puertorriqueño durante el show de medio tiempo del Super Bowl LX. (Facebook)

Bad Bunny desapareció del ojo público, pero los ecos de su show en el medio tiempo del Super Bowl LX aún resuenan en plataformas digitales.

El astro puertorriqueño se apoderó del Levi’s Stadium de Santa Clara, California, para ofrecer un espectáculo que reivindicó la cultura latina ante las políticas migratorias de la administración de Donald Trump.

La presentación, considerada como un clásico inmediato en la historia del magno evento de la NFL, ha polarizado a seguidores que exigen a la organización disociar el Super Bowl de actos políticos.

Bad Bunny durante su presentación en el medio tiempo del Super Bowl 60 de la NFL entre los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle, el domingo 8 de febrero de 2026, en Santa Clara, California. (Foto AP/Charlie Riedel)

Tenso cruce entre David Faitelson y Esteban Arce

Dos celebridades que tomaron posiciones extremas entre sí fueron David Faitelson y Esteban Arce, ambos, líderes de opinión cuyas expresiones suelen generar encono digital.

El analista de TUDN elogió el show del reguetonero: “El Superbowl habla español… Un recordatorio que Estados Unidos es un maravilloso país de migrante", escribió en X —antes Twitter. En un segundo tuit, subrayó la postura de la NFL que pese a las presiones de altas esferas políticas respaldó la presencia de Bad Bunny.

“La NFL merece todo el reconocimiento. Es destacable como una liga dominada por multimillonarios conservadores, como el dueño de los New England Patriots, Roberto Kraft, ha logrado imponerse a las grandes presiones que seguramente llegaron desde Washington. La NFL mostró hoy de qué está hecha. Ha enseñado que tiene valores, responsabilidad social y que comprende que esto va mucho más allá de un juego de futbol americano”.

En la misma red social, Esteban Arce fijó una posición ideológica contraria. El presentador cuestionó a la NFL por no disociar el Super Bowl del activismo político, e ironizó sobre el rol de Bad Bunny como líder de opinión.

“Ahora resulta que la grandeza hispanoamericana nos la da no la riqueza histórica cultural que tenemos, sino que un balbuceante cantante mencione los nombres de los países en un medio tiempo de un juego de fútbol americano. Qué honor y luego quieren que nos respeten”, publicó.
David Faitelson criticó la postura de Esteban Arce. (Captura de pantalla / X)

Faitelson respondió la publicación de su colega: “No entiendes nada. Que pena”. Su respuesta generó una ola de comentarios a favor y en contra de ambas posturas. Con la intención de invalidar la opinión del analista deportivo, detractores compartieron antiguas publicaciones en las que David Faitelson se pronunciaba por no mezclar política con el deportes.

Al margen de las críticas de usuarios contra el analista de TUDN, Esteban Arce se mantuvo al margen. No obstante, en X compartió noticias y opiniones de figuras públicas con posturas críticas contra el espectáculo.

Esteban Arce, quien actualmente conduce el programa Matutino Express, no es ajeno a la controversia. El presentador apoya una ideología que busca preservar radicalmente los valores tradicionales, religiosos y culturales, oponiéndose firmemente a los cambios sociales modernos.

En 2010, fue blanco de críticas tras asegurar que la homosexualidad no era “normal” ni “natural”. Sus expresiones, catalogadas como discriminatorias e intolerantes, fueron rechazadas por la comunidad LGBT+ y diversos activistas, quienes lo acusaron de promover discursos de odio y homofobia en un medio de comunicación masivo.

