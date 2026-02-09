México

Pepe Aguilar habría enviado fuerte advertencia a Zorrito Youtubero por rumores sobre Ángela Aguilar

El conflicto entre la familia Aguilar y Zorrito Youtubero comenzó hace meses, cuando el influencer aseguró que Ángela Aguilar había estado embarazada de Christian Nodal

Guardar
Quién es el ‘Zorrito Youtubero’,
Quién es el ‘Zorrito Youtubero’, influencer que denunció amenazas de Pepe Aguilar por polémico video sobre Ángela Aguilar (Foto: Facebook/ ‘Zorrito Youtubero’)

La tensión entre la familia Aguilar y el influencer Javier Mata, mejor conocido como Zorrito Youtubero, habría escalado recientemente luego de que éste último diera a conocer un supuesto mensaje enviado por Pepe Aguilar donde le advierte sobre posibles acciones legales que pondrá en marcha en su contra tras la difusión de rumores que involucran a su hija Ángela Aguilar.

Este fin de semana Zorrito Youtubero compartió capturas de pantalla de un mensaje directo recibido desde la cuenta verificada de Pepe Aguilar en Instagram.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

¿Qué habría dicho Pepe Aguilar?

En la captura compartida por el influencer, Pepe Aguilar inicia señalando que durante mucho tiempo ha permitido que los medios de comunicación expresen opiniones sobre su carrera “sin que yo dijera algo o me defendiera”, pero asegura que esa tolerancia ha sido aprovechada y se ha convertido en abuso y calumnias contra su legado.

Así, advierte que ha decidido poner “un alto a todo”, y señala directamente a Zorrito Youtubero como “el mayor difusor de mentiras, acoso, falacias y cosas negativas”.

El mensaje continúa recordando que, en ocasiones anteriores, no tomó acciones legales por considerar que sería una pérdida de tiempo y dinero, pero advierte: “Ya no más, pronto tendrás noticias de mi equipo legal”.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Aguilar también afirma que se debe “erradicar por completo perfiles y contenido como el tuyo”.

Finalmente, la advertencia toma un tono personal al llamar al influencer “chamaco y tonto”, y al señalar que “con el tiempo aprenderás que todo acto tiene consecuencias y que mejor que yo mismo sea quien te enseñe eso”.

Hasta el momento, ni Pepe Aguilar ni su equipo han confirmado públicamente la autenticidad de este mensaje.

¿Qué contestó Zorrito Youtubero?

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Después del supuesto mensaje de Pepe Aguilar, Zorrito Youtubero respondió directamente a través de Instagram. En su mensaje, que también compartió en redes, comienza cuestionando la acción del cantante: “¿Qué pasó Don Pepe? ¿Por qué anuló el mensaje que me envió? Pensé que tendría los pantalones bien puestos.”

El influencer asegura que siempre guarda evidencia de todo lo que recibe y que tiene capturas de pantalla de todo.

En tono desafiante, señala que todavía ni siquiera ha publicado un video respondiéndole y refuerza que no cree necesitar lecciones del cantante: “Lo chistoso de todo esto es que aún no subo video respondiéndole. En fin, usted a mí no me tiene que enseñar nada, si hay alguien a quien tiene que ‘educar’ es a su hija.”

Luego, responsabiliza a Ángela Aguilar de los escándalos de los últimos meses y hace referencia a la vida personal de la cantante cuando era menor: “Ella es el origen de todos sus escándalos. Desde muy chica andaba con viejos rabo verdes y USTED lo permitía. A lo mejor porque le convenía o qué sé yo”, se lee.

El mensaje concluye con una referencia al rumor del embarazo y un tono provocador: “Al menos no salió panzona, eso ya fue ganancia...”, escribió.

Origen del conflicto

El tiktoker amenazó con publicar
El tiktoker amenazó con publicar las supuestas pruebas. (Foto: Zorrito Youtubero, Facebook)

El conflicto entre Zorrito Youtubero y la familia Aguilar se remonta a finales de 2024 y principios de 2025, cuando el creador de contenido comenzó a publicar videos y mensajes sobre Ángela Aguilar y su relación con Christian Nodal.

Entre las afirmaciones más delicadas, Mata insinuó la existencia de un presunto embarazo previo al anuncio oficial del romance y, posteriormente, sugirió que la cantante habría interrumpido el embarazo por presiones familiares.

Estas publicaciones, sin pruebas verificables, llevaron a que la familia Aguilar emitiera un comunicado alertando sobre el impacto de la violencia digital y los rumores maliciosos.

Zorrito Youtubero ha reconocido públicamente que su contenido se basa en información recibida de terceros y que, en el caso de las publicaciones relacionadas con Ángela Aguilar, no presentó pruebas que confirmaran sus afirmaciones.

La cantante está bajo el
La cantante está bajo el escrutinio de las redes sociales luego de que un tiktoker aseguró tener pruebas de que interrumpió la gestación por presión de su familia. (Fotos: @angela_aguilar_, Instagram / Zorrito YouTubero, Facebook)

En medio del conflicto, el propio Zorrito Youtubero compartió una captura donde afirmaba que Ángela Aguilar le escribió directamente preguntando: “¿Por qué me odias?”. El influencer respondió que no la odiaba y aprovechó para anunciar que respondería públicamente en sus historias.

Posteriormente, utilizó sus redes para lanzar insultos y críticas contra la cantante, acusándola de “mala amiga”, de “hipócrita” y de tener una actitud soberbia desde pequeña. Además, la responsabilizó de la crisis pública que vive su familia, la acusó de no tener estilo propio y de recurrir siempre a referencias de su abuela Flor Silvestre.

Temas Relacionados

Pepe AguilarZorrito YoutuberoÁngela Aguilarmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Mujeres de 30 a 59 años: cómo registrarte al apoyo de hasta 50 mil pesos en 2026

La convocatoria es para el Programa Tandas para la Mujer 2026, que cuenten con un micronegocio o emprendimiento

Mujeres de 30 a 59

Qué dice la Ley de Rentas Justas que impulsa Clara Brugada en la CDMX

La propuesta se integra a una política más amplia de vivienda digna y rehabilitación habitacional en la Ciudad de México

Qué dice la Ley de

Té de cúrcuma: la poderosa raíz que ayuda a desinflamar la vesícula

Esta infusión se ha convertido en una opción natural para aliviar molestias digestivas

Té de cúrcuma: la poderosa

Así está la calidad del aire de la CDMX este 9 de febrero

Distintos tipos de contaminantes se encuentran en el aire, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades de la capital advierten sobre la condición del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

Así está la calidad del

Metro CDMX y Metrobús hoy 9 de febrero

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Grupo criminal habría extorsionado a

Grupo criminal habría extorsionado a minera en Concordia con 200 mil pesos al mes, revela María Idalia Gómez

FGR destruyó 23 monstruos blindados decomisados al narco en Tamaulipas

Procesan a dos policías municipales implicados en disputas por venta de droga y homicidios en Edomex

Ellos son los tres mineros que ya fueron identificados tras el secuestro de 10 trabajadores en Concordia, Sinaloa

Qué es la “Tussi”, droga señalada por Bad Bunny durante su presentación en el Super Bowl LX y cuáles son sus riesgos

ENTRETENIMIENTO

Imelda Tuñón revela daño en

Imelda Tuñón revela daño en cuerdas vocales tras situación legal con Maribel Guardia y Marco Chacón

My Chemical Romance en México: así estará el clima durante sus conciertos en el Estadio GNP Seguros

Moon Ga-young, actriz de K-dramas, dona medio millón de pesos a mujeres y niños de Tulum

Así reaccionó Ángela Aguilar a la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Internautas se burlan de Leonardo Aguilar por no llenar concierto en EEUU y él responde: “No importa”

DEPORTES

Seattle Seahawks gana el Super

Seattle Seahawks gana el Super Bowl LX tras derrotar 29 - 13 a Patriotas: así fue la final de la NFL

Fórmula 1: así es el monoplaza de Cadillac que Checo Pérez y Valtteri Bottas usarán en su debut

Seattle Seahawks conquista el Super Bowl LX y gana su segundo anillo

Captan a Mikel Arriola, comisionado de la Liga MX, en el Super Bowl LX

Muere a los 50 Juan Antonio Domínguez, comentarista deportivo de Televisa