Vinculan a proceso al “Compa güero”, del Cártel de Sinaloa, acusado del ataque contra legisladores de MC en Sinaloa

Este jueves Jesús Emir Bazoco Peraza, alias el "Compa Güero" o "Radio 13" del Cártel de Sinaloa fue vinculado a proceso por el ataque a los legisladores de Movimiento Ciudadano Foto: FGR

Este jueves se anunció su vinculación a proceso de Jesús Emir Bazoco Peraza, identificado como “Compa Güero” o “Radio 13″, tras ser acusado de ordenar el ataque perpetrado contra dos diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán, Sinaloa.

Las autoridades federales obtuvieron el avance ante la justicia por delitos relacionados con portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, posesión de cartuchos y comercio de clorhidrato de metanfetamina, tras su aprehensión ocurrida el 2 de febrero frente a un supermercado de la colonia Universidad de Occidente.

Durante el operativo, coordinado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN), en colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR), aseguraron un fusil, cartuchos, cargadores, 55 dosis de cristal, dos teléfonos celulares y el vehículo en el que se trasladaba Bazoco Peraza. Según el reporte oficial, la captura se concretó tras el análisis de cámaras de videovigilancia instaladas en la zona donde ocurrió el atentado contra los legisladores.

El 28 de enero, Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, diputados locales de Movimiento Ciudadano, fueron atacados con armas de fuego mientras circulaban por el bulevar Niños Héroes, en el centro de Culiacán, tras haber participado en una comparecencia en el Congreso del Estado. El ataque, perpetrado a plena luz del día y a escasa distancia del Palacio Municipal, activó un despliegue inmediato de cuerpos de seguridad, quienes acordonaron la zona y documentaron múltiples impactos de bala en el vehículo de los diputados.

Crédito: X(@OHarfuch)

Montoya Ojeda sufrió heridas por armas de fuego, mientras que Torres Félix presentó lesiones por esquirlas. Ambos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un parte oficial sobre su evolución clínica.

La investigación señaló a una célula de Los Chapitos, vinculada al Cártel de Sinaloa, como responsable del ataque. Jesús Emir Bazoco Peraza fue señalado como presunto operador de comunicaciones para este grupo, encargado de coordinar radios, instalar cámaras para monitorear la movilidad de las autoridades y adquirir drones para la célula criminal. De acuerdo con fuentes oficiales, “el detenido era responsable del control de radios de comunicación, la instalación de cámaras para monitorear la movilidad de las autoridades y la adquisición de drones para la célula criminal”.

En la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó los datos de prueba que permitieron la vinculación a proceso de Bazoco Peraza, quien permanece bajo prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 (CEFERESO 1) Altiplano, en Almoloya de Juárez. El plazo para la investigación complementaria se fijó en tres meses.

Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda son diputados locales de Movimiento Ciudadano.

La trayectoria de Sergio Torres Félix incluye una amplia experiencia en cargos de representación popular y administrativos. Nació el 5 de junio de 1966 en Culiacán y ha sido regidor, diputado local, presidente municipal, diputado federal, así como secretario de Desarrollo Social y de Pesca y Acuacultura en el ámbito estatal y municipal. Actualmente, coordina el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Sinaloa y participa en las comisiones de Fiscalización, Justicia, Derechos Humanos y Pesca y Acuacultura. Un día antes del atentado, denunció públicamente supuestas presiones políticas en la contienda por la dirigencia sindical del Ayuntamiento de Culiacán, solicitando elecciones libres, lo que sumó un componente político a la agresión sufrida.

Por su parte, Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, diputada local por representación proporcional, ha desarrollado su carrera en la administración pública y en áreas de desarrollo social. Ha sido directora general del DIF Culiacán, regidora del ayuntamiento, directora de Desarrollo Pesquero y coordinadora administrativa en diversos ámbitos. En el Congreso, preside la Comisión de Atención a la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes, y es vocal en comisiones de educación, igualdad de género, derechos laborales, diversidad sexual e inclusión.

Sergio Torres Félix, líder estatal de MC y exalcalde de Culiacán.

El ataque a los diputados se produjo cuando viajaban en un vehículo blanco y fueron interceptados por sujetos armados que dispararon desde ambos costados. El análisis de las cámaras de seguridad permitió a las autoridades ubicar la zona de operación de Bazoco Peraza y relacionarlo con los hechos ocurridos el 28 de enero.

La información oficial señala que durante la detención de Compa Güero, los elementos de la SSPC aseguraron, además de armamento y estupefacientes, dispositivos de comunicación y un vehículo, reforzando la hipótesis sobre su función operativa dentro del grupo criminal.

Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda es diputada local de Movimiento Ciudadano por representación proporcional.

Datos clave:

Jesús Emir Bazoco Peraza, alias Compa Güero, fue vinculado a proceso por delitos federales tras su detención en Culiacán.

El ataque a los diputados de Movimiento Ciudadano ocurrió el 28 de enero y se atribuye a una célula de Los Chapitos.

Las autoridades aseguraron armas, drogas y dispositivos electrónicos durante la captura, relacionada con el atentado a legisladores.