Esteban Arce envía mensaje a Christian Martinoli por su salud tras comentario de Luis García que alarmó al público

El vacío dejado por el cronista abre un inusual frente de unidad entre colegas, mientras crecen las muestras de ánimo y persisten los interrogantes sobre su estado

El mensaje de apoyo de
El mensaje de apoyo de Esteban Arce hacia Christian Martinoli rompe esquemas en la televisión mexicana y resalta la solidaridad en el periodismo deportivo (IG)

Esteban Arce sorprendió al enviar un mensaje de apoyo a Christian Martinoli tras la ausencia del narrador en recientes transmisiones deportivas y la inquietud generada por un comentario de Luis García sobre su salud.

El conductor de Televisa utilizó sus redes sociales para manifestar: “Con todo Martinoli a recuperarse, venga”. Este mensaje de solidaridad llamó la atención, ya que rompió el esquema habitual de competencia entre televisoras rivales y evidenció una preocupación común en el ámbito del periodismo deportivo mexicano.

La preocupación por Martinoli creció durante la Jornada 5 del Clausura 2026. Aunque había sido anunciado para narrar el partido entre Mazatlán y Chivas, su ausencia resultó evidente y se repitió al día siguiente durante el encuentro Toluca contra Cruz Azul.

El respaldo de la audiencia
El respaldo de la audiencia y colegas destaca la importancia de la fraternidad y el apoyo en el ámbito del periodismo deportivo mexicano ante temas de salud (X)

El comentario de Luis García que provocó preocupación

En la transmisión de la Liga MX, la alarma se incrementó cuando Luis García comentó al aire, con tono de broma: “Martinoli está a punto de morir”. A esto se sumó la intervención de David Medrano, quien añadió: “Recupérese señor Martinoli”. Estas frases encendieron de inmediato la conversación en redes sociales.

Ante la falta de información oficial, hashtags como “¿Dónde está Martinoli?” y “¿Por qué no narra?” se difundieron rápidamente, aumentando la especulación sobre el estado del narrador.

El público mostró preocupación por la persistencia de su ausencia en transmisiones y el vacío que dejó en la cobertura habitual de los partidos.

En su pódcast, David Medrano aclaró que Martinoli sí estuvo presente en las instalaciones de TV Azteca, pero experimentó un fuerte malestar antes de iniciar el evento. Tras intentar trabajar, tanto la producción como sus colegas consideraron prudente que se retirara a casa para recuperarse.

Luis García y David Medrano
Luis García y David Medrano abren el debate tras sus llamativos comentarios sobre el estado de salud de Martinoli durante la transmisión de la Liga MX (Especial / Instagram: @miseleccionmx, @farsantescongloria)

Hasta ahora, no existe un diagnóstico oficial sobre el estado de salud de Martinoli. Sin embargo, los testimonios apuntan a una recaída de una infección estomacal o una intoxicación alimentaria posiblemente relacionada con el consumo de sushi.

Una posible infeccón estomacal

El propio Christian Martinoli relató en su pódcast que, previo a la transmisión de un partido, presentó síntomas como evacuaciones frecuentes, escalofríos, baja presión y malestar general. Explicó que, aunque anteriormente había trabajado en condiciones desfavorables, en esta ocasión el malestar fue tan intenso que optó por no continuar.

Christian Martinoli relató en su
Christian Martinoli relató en su pódcast los síntomas que le impidieron narrar, como evacuaciones frecuentes, baja presión y escalofríos previos a la transmisión (IG/ @cmartinolimx)

La conversación en redes se mantiene activa, con mensajes de ánimo y expectativa por la pronta recuperación de Martinoli, mientras el público y sus colegas esperan su regreso a los micrófonos.

La respuesta solidaria de Esteban Arce y el respaldo de la audiencia evidencian que, ante situaciones de salud, la fraternidad y el apoyo trascienden cualquier rivalidad en la televisión mexicana.

