México

Para qué sirve verter agua oxigenada, bicarbonato y detergente líquido o jabón en tu colchón y almohadas

La limpieza regular de colchones y almohadas es fundamental para mantener un ambiente saludable en el hogar

Para qué sirve verter agua
Para qué sirve verter agua oxigenada, bicarbonato y detergente líquido o jabón en tu colchón y almohadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La limpieza regular de colchones y almohadas es fundamental para mantener un ambiente saludable en el hogar.

Diversos expertos y portales especializados, como The Spruce, han destacado la eficacia de una mezcla compuesta por agua oxigenada, bicarbonato de sodio y detergente líquido para eliminar manchas, desodorizar y reducir la presencia de ácaros y bacterias en estos objetos de uso diario.

¿Por qué utilizar esta combinación en colchones y almohadas?

La mezcla de agua oxigenada, bicarbonato y detergente líquido actúa como un potente limpiador y blanqueador casero. Cada componente aporta beneficios específicos que, en conjunto, ofrecen una solución eficaz para problemas frecuentes en colchones y almohadas.

Funciones principales de cada ingrediente

  • Agua oxigenada (peróxido de hidrógeno): Blanquea y desinfecta la superficie, ayudando a eliminar bacterias, ácaros y residuos orgánicos.
  • Bicarbonato de sodio: Absorbe olores, actúa como abrasivo suave para desprender suciedad y contribuye a la neutralización de malos olores.
  • Detergente líquido o jabón: Disuelve la suciedad, la grasa corporal y los restos de productos para el cabello que suelen acumularse con el uso diario.
¿Por qué utilizar esta combinación
¿Por qué utilizar esta combinación en colchones y almohadas? (tuhogar.com)

Beneficios de la mezcla para el descanso y la higiene

Aplicar esta combinación en colchones y almohadas ofrece ventajas tanto estéticas como sanitarias:

  • Eliminación de manchas: Es eficaz para tratar manchas amarillas, marcas de sudor y orina, devolviendo blancura y una apariencia renovada a las superficies.
  • Desodorización: El bicarbonato neutraliza los olores persistentes, dejando una sensación de limpieza y frescura.
  • Limpieza profunda: El detergente permite eliminar residuos de grasa y suciedad, mejorando la higiene general.
  • Desinfección superficial: El agua oxigenada contribuye a reducir la carga de bacterias y ácaros, factores asociados a alergias y molestias respiratorias.

Cómo aplicar la mezcla de forma segura

Para obtener resultados óptimos y evitar daños en las telas, es importante seguir ciertos pasos y recomendaciones:

  1. Preparación de la mezcla:
    1. Mezcla aproximadamente 100 ml de agua oxigenada con un chorrito de detergente líquido y la cantidad suficiente de bicarbonato hasta lograr una pasta o solución líquida homogénea.
  2. Aplicación:
    1. Prueba primero en una zona poco visible del colchón o la almohada para descartar posibles daños o decoloraciones.
    2. Aplica la mezcla sobre las manchas o áreas a limpiar. Puede utilizarse un atomizador o aplicar directamente con una esponja o paño suave.
    3. Frota suavemente con un cepillo de cerdas suaves o un trapo, sin saturar de líquido la superficie.
  3. Secado adecuado:
    1. Deja actuar la mezcla durante algunos minutos para permitir que los ingredientes penetren y actúen sobre la suciedad.
    2. Asegúrate de que el colchón o la almohada se sequen completamente, preferentemente al sol, para evitar la formación de moho o malos olores derivados de la humedad.
Beneficios de la mezcla para
Beneficios de la mezcla para el descanso y la higiene (Crédito: Freepik)

Recomendaciones adicionales

  • Evita el uso excesivo de agua o producto para no dañar el relleno interno ni la estructura del colchón o almohada.
  • Repite el proceso solo cuando sea necesario, priorizando la limpieza superficial y la ventilación frecuente.
  • Mantén la limpieza regular con aspiradora para reducir el polvo y los ácaros.

Ventajas frente a otros métodos de limpieza

A diferencia de productos comerciales con fragancias o compuestos químicos más agresivos, esta mezcla casera se destaca por su bajo costo, fácil preparación y resultados visibles en poco tiempo. El método ayuda a extender la vida útil de colchones y almohadas y a mejorar la calidad del descanso al reducir factores de riesgo que pueden afectar la salud respiratoria.

Este tipo de procedimientos, recomendados por portales especializados como The Spruce, son una opción accesible para quienes buscan mantener la higiene del hogar sin recurrir a servicios costosos o productos industriales.

